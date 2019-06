Wyprzedaże, czyli 50% ceny i 100% praw konsumenta

Sezon letnich wyprzedaży ruszył już pełną parą. Polacy szturmem okupują sklepy w poszukiwaniu okazji. W szale zakupów łatwo stracić zdrowy rozsądek. Europejskie Centrum Konsumenckie przypomina, że obniżka ceny o 50, 60 czy 80% nie redukuje naszych praw konsumenckich.

Nadal 2 lata na reklamacje

…i 2 tygodnie na zwrot

… bądź dobra wola sprzedawcy

„On sale” w Europie

I ani dnia dłużej…

„Zepsuł się suwak, trudno, przecież to sukienka z wyprzedaży…”. Takie myślenie jest błędne. Fakt, że kupiliśmy coś w okresie wyprzedaży nie powoduje utraty podstawowych praw konsumenckich. Jeżeli nie miałeś świadomości istnienia wady, a zakupiłeś towar w przecenie, to masz pełne prawo reklamować go w ciągu 2 lat od daty zakupu i to na takich samych zasadach, jakie mają miejsce w przypadku kupna towaru nieobjętego wyprzedażą. Sprawy mają się inaczej, jeżeli zdecydujemy się np. na kupno sukienki pobrudzonej podkładem. Wówczas, jeżeli plama się nie spierze, sklep nie uzna naszego roszczenia.Atrakcyjne oferty można wypatrzeć również online. Zakup w internecie dodatkowo daje nam prawo do namysłu i rezygnacji w ciągu 14 dni. Wystarczy, że w tym czasie poinformujemy przedsiębiorcę, że chcemy odstąpić od umowy. Na odesłanie towaru mamy kolejne 2 tygodnie.Nie lubisz czekać na przesyłkę i wybierasz zakupy w sklepie stacjonarnym ? Jeżeli tak, nie zawsze możesz zwrócić towar. Wiele sklepów oferuje swoim klientom taką możliwość. Jest to jednak ich dobra wola. Szczególnie w czasie wyprzedaży warto zapytać ekspedienta, jaką dana firma ma politykę zwrotów.Niektórzy wybierają najpierw letnią destynację, a przy okazji dokonują zakupów, inni letni urlop czy weekendowy wyjazd celowo zaplanują tak, aby skorzystać z wyprzedaży. ECK podpowiada, jakie są terminy dużych promocji w krajach UE, Norwegii i Islandii:W niektórych państwach prawo reguluje maksymalny czas trwania wyprzedaży np. we Francji jest to 6 tygodni, w Luksemburgu miesiąc w ciągu każdego sezonu letniego i zimowego, a w Portugalii 4 miesiące na rok.