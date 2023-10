Decyzje środowiskowe dla OZE - jakie zmiany?

Nie wszystkie inwestycje w farmy fotowoltaiczne wymagają od przedsiębiorcy, by posiadał decyzje środowiskowe. W życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2023 roku usprawniające proces powstawania farm, aby ułatwić realizowanie inwestycji z obszaru odnawialnych źródeł energii. Przepisy wskazują, że powierzchnia zabudowy musi wynosić mniej niż 0,5 ha na obszarach ochrony przyrody wskazanych w odpowiednim rozporządzeniu i do 1 ha na pozostałych obszarach - by nie była potrzebna decyzja środowiskowa. Co ma się zmienić?

Zmiany w zakresie decyzji środowiskowych dla OZE

instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej nie mniejszej niż 100 MW;

zlokalizowane na obszarach morskich naszego państwa.

inne elektrownie wiatrowe lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody o całkowitej wysokości nie wyższej niż 30 metrów.

A jak to wygląda w przypadku fotowoltaiki?

Dotychczas, aby uniknąć konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dla instalacji fotowoltaicznej jej zabudowa musi wynosić mniej niż 0,5 ha na obszarach ochrony przyrody wskazanych w odpowiednim rozporządzeniu, a także 1 ha na pozostałych obszarach. Nowe zmiany podnoszą wymagany próg z 1ha do 2 ha – mówi Grzegorz Mękarski z INERGIS. – Bardzo ważne jest, że wyłączono obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych. Zmienił się także sposób liczenia wspomnianych 2 hektarów. Wcześniej bardzo często powierzchnia ta liczona była jako całość ogrodzonej powierzchni inwestycji. Zgodnie ze zmianami ma być to obrys wyznaczony przez zewnętrzne skrajne moduły.

Wzrost popularności odnawialnych źródeł energii, a także dążenie do zeroemisyjności, którą Polska ma osiągnąć w ciągu ok. 30 lat mobilizuje do zmian w prawie. Podejmowane są kroki, by inwestycja w odnawialne źródła energii była prostsza i wymagała załatwiania mniejszej liczby formalności. Obecna biurokracja może czasem zniechęcać inwestorów do zakładania farm fotowoltaicznych lub spowalniać ten proces. Niemniej jednak warto podkreślić, że Polacy coraz chętniej inwestują w OZE, na co wskazują dane. Z paneli PV korzysta już 1,2 mln konsumentów.Według danych Agencji Rynku Energii, do października 2022 roku OZE w Polsce wytworzyły 31 320 GWh, co oznacza wzrost o 125% w porównaniu do ubiegłego roku (24 928 GWh). Nadal fotowoltaika pozostaje na pierwszym miejscu, a – zarówno firmy, jak i osoby indywidualne – coraz częściej inwestują w instalacje fotowoltaiczne , zarówno na dachach, jak i na gruncie. Wzrost popularności OZE w Polsce mobilizuje rząd do wprowadzania zmian w prawie, by zakładanie farm lub paneli było jeszcze prostsze. Co warto wiedzieć o nadchodzących zmianach?W niektórych przypadkach, gdy chcemy zainwestować w farmy fotowoltaiczne na gruncie czy panele na dachu, konieczne jest posiadanie decyzji środowiskowych. Otrzymanie ich jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć, które mogą znacząco wpływać na środowisko naturalne lub przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco wpływać na środowisko naturalne. Aby uzyskać decyzję niezbędne jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a także przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko – tu w wybranych przypadkach.Kiedy należy mieć decyzję środowiskową? Do przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco wpływać na środowisko zalicza się:Do przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się:A co z projektami, które są do 2 ha i już rozpoczął się proces udzielania decyzji środowiskowych? Niestety prawo nie działa wstecz, zatem stosowane są przepisy dotychczasowe.