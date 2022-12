Kodeks postępowania karnego. Jakie zmiany zakłada senacki projekt?

Dnia 25 listopada 2022 r. na stronie internetowej Senatu RP został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Dotyczy nowelizacji m. in. bardzo istotnego z punktu widzenia zatrzymanych art. 245 Kodeksu karnego, regulującego prawo tych osób do kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym.

Kliknij, aby powiekszyć fot. p365.de - Fotolia.com Jakie zmiany zakłada senacki projekt zmian kpk?

Czas bezpośrednio po zatrzymaniu może mieć kluczowy wpływ na dalszy przebieg postępowania przygotowawczego, które służy ustaleniu, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo oraz wykryciu i w razie potrzeby ujęciu sprawcy. Kontakt z adwokatem lub radcą prawnym oraz jego udział przy pierwszych czynnościach może znacząco poprawić sytuację zatrzymanego.Projekt zakłada wprowadzenie przepisów, na podstawie których zatrzymani, którzy nie mają adwokata lub radcy prawnego ustanowionego z wyboru, będą mogli żądać wyznaczenia im do kontaktu oraz przeprowadzenia czynności procesowych z ich udziałem adwokata lub radcę prawnego z urzędu. W tym celu zatrzymani będą musieli w sposób należyty wykazać, że nie są w stanie ponieść kosztów adwokata lub radcy prawnego z wyboru bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.Co do zasady przesłuchanie zatrzymanego będzie przeprowadzane z udziałem adwokata lub radcy prawnego, w tym ustanowionego z urzędu. Wyjątkiem będą sytuacje zagrożenia zdrowia, życia, wolności lub nietykalności zatrzymanego lub innej osoby albo poważnego zagrożenia dobra postępowania karnego . Ostatnia z wymienionych przesłanek pozostawia pole do interpretacji i istnieje ryzyko jej nadużywana przez organy procesowe.Osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego, nabywa status podejrzanego. Tak w obecnym, jak i w projektowanym stanie prawnym, podejrzanego należy na jego żądanie przesłuchać z udziałem ustanowionego obrońcy. Dotychczas niestawiennictwo obrońcy nie tamowało przesłuchania, natomiast nowelizacja zakłada przesłuchanie podejrzanego bez udziału obrońcy, podobnie jak w przypadku zatrzymanego, jedynie w ściśle określonych wypadkach, tj. zagrożenia zdrowia, życia, wolności lub nietykalności podejrzanego lub innej osoby albo w przypadku poważnego zagrożenia dobra postępowania przygotowawczego.Jak wynika z uzasadnienia projektu, jego głównym założeniem jest zapewnienie prawa do obrony już przy pierwszej czynności organu procesowego skierowanej na ściganie określonej osoby, a nie dopiero od momentu formalnego przedstawienia jej zarzutów. Wprowadzone przepisy mają zagwarantować kontakt z obrońcą każdej zatrzymanej osobie, co zapewni jej ochronę przed ewentualnymi nieprawidłowościami ze strony organów państwa.