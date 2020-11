Nowa tarcza antykryzysowa okiem prawnika

Apl. adw. Adam Ziębicki z kancelarii Chałas i Wspólnicy komentuje rozwiązania z kolejnej tarczy antykryzysowej.

Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)

Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju

Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 30.06.2021 r. (wypłaty)

Pożyczki długoterminowe z gwarancją

Dofinansowanie do zatrudnienia

Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes”

Polityka drugiej szansy

Dofinansowanie leasingu

Dofinansowanie przez rząd kosztów stałych poniesionych przez przedsiębiorców należy ocenić jako korzystne dla sektora MŚP. Należy jednak zaznaczyć, że dofinansowanie to obejmie jedynie branże objęte restrykcjami, a więc nie obejmie ono branż, które odnotowały negatywne konsekwencje COVID-19, ale ich działalność nie została tak ograniczona jak w przypadku branży gastronomicznej, handlowej czy tez fitness. Ponadto, warunkiem otrzymania tego świadczenia jest spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu z 2019 r. co oznacza, że przedsiębiorstwa, które powstały w 2020 r., a które należą do branż najbardziej poszkodowanych przez obostrzenia, nie otrzymają tego świadczenia.Jak w przypadku pierwszej z pozycji, rozwiązanie to jest korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Analogiczny pozostaje warunek prowadzenia działalności w 2019 r., co oznacza, że z umorzenia subwencji nie skorzystają przedsiębiorstwa działające od 2020 r.Korzystna zmiana dla wszystkich dużych przedsiębiorców. Wydłużenie terminów składania wniosków o pożyczki preferencyjne oraz wypłat niewątpliwie pozwoli na skorzystanie z nich przez jeszcze większą liczbę podmiotów. W przeciwieństwie do pierwszych dwóch instytucji, proponowana zmiana ma dotyczyć wszystkich rodzajów działalności.Kontynuowanie gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowej dla dużych firm niewątpliwie jest korzystne dla przedsiębiorców, niemniej jednak nie jest to nowy instrument pomocy przedsiębiorcom, a jedynie wydłużenie obecnie już funkcjonującego. Zapowiedziana możliwość dopłat na pokrycie rat dla pożytek na 6 lat jest obecnie na etapie konsultacji, toteż nie wiadomo czy faktycznie ona nastąpi. Jeżeli Komisja Europejska wyrazi zgodę na takie działanie, wówczas należy ocenić je pozytywnie.Dopłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy stanowią jeden z pierwotnych instrumentów walki z negatywnymi konsekwencjami COVID-19. Jest to również jedna z instytucji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem i wykorzystaniem. Tym samym kontynuowanie obu tych instrumentów należy ocenić pozytywniej. Negatywnie należy jednak ocenić kontynuowanie tych świadczeń jedynie dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, a nie dla wszystkich przedsiębiorców.Przedłużenie funkcjonowania tych instrumentów jest pozytywnym z punktu widzenia przedsiębiorców działaniem. Wątpliwości budzi skierowanie tych instrumentów jedynie dla branż dotkniętych restrykcjami, bowiem w obecnym czasie, to wszyscy przedsiębiorcy zmagają się z negatywnymi konsekwencjami COVID-19, nie tylko (choć szczególnie) branże, których działalność została ograniczona w skutek nowych zasad bezpieczeństwa.Dofinansowanie przebranżowienia się przez przedsiębiorców spotkało się raczej z krytyką, niż z pozytywnym odbiorem. Choć zmiana przedmiotu obecnej działalności niewątpliwie może poprawić kondycje finansową przedsiębiorcy, to jednak powoduje, że przedsiębiorca ten musi od nowa zdobywać wiedzę, umiejętności, kontakty, a w szczególności nowych klientów, w gałęziach gospodarki, w których dotychczas nie występował. Zaskakujące jest również, że instytucja ta jest skierowana jedynie dla branż objętych restrykcjami, a nie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy od marca 2020 r. ponieśli znaczące negatywne konsekwencje w skutek wszystkich obostrzeń.Dofinansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przez Agencję Rozwoju Przemysłu jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Celem takich postępowań jest „naprawa” przedsiębiorstwa i przywrócenie mu odpowiedniej kondycji finansowej. Dofinansowanie zatem kosztów restrukturyzacji przez ARP stanowi szansę dla przedsiębiorców, którzy zamierzali wystąpić z takim wnioskiem, a nie byli w stanie ponieść kosztów takiej operacji.Dofinansowanie leasingu przez ARP nie jest rozwiązaniem nowym, albowiem już od maja 2020 r. Agencja Rozwoju Przemysłu udziela dopłat do leasingu dla firm transportowych oraz przedsiębiorstw MŚP. Po raz jednak kolejny, przedstawione rozwiązanie zostało skierowane jedynie dla branż objętych restrykcjami, w tym jedynie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność co najmniej od 12 miesięcy. W obecnej chwili oznacza to, że nowi przedsiębiorcy, funkcjonujący od stycznia 2020 r., nie skorzystają z zapowiedzianego rozwiązania.