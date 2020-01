Pijany pracownik: jakie prawa pracodawcy?

Spożywanie alkoholu w pracy jest niedopuszczalne i przez wielu postrzegane jako - kolokwialnie mówiąc - "obciach". Tym bardziej mogłoby się wydawać, że pracownik "na gazie" to raczej relikt rodem z PRL-u niż bieżący problem. Niestety jest inaczej - z badania zrealizowanego przez HR Global Group wynika, że ze współpracownikiem znajdującym się pod wpływem alkoholu zetknęła się w obecnej pracy ponad połowa Polaków. Jakie konsekwencje może ponieść nietrzeźwy pracownik? Jakie są w takiej sytuacji prawa pracodawcy?

– Zapytaliśmy także ankietowanych, co z nietrzeźwym pracownikiem w pracy powinien zrobić jego pracodawca. Zdecydowana większość uznała, że powinno się obyć bez poważniejszych konsekwencji. 73 proc. pytanych na miejscu pracodawcy odesłałoby swojego kolegę, koleżankę do domu, a 11 proc. – przy jednorazowej takiej sytuacji – nie podjęłoby żadnych kroków. Nieco więcej, bo 12 proc. zdecydowałoby się jednak na zwolnienie takiego pracownika. Bardziej pobłażliwych było 4 proc. ankietowanych, którzy ukaraliby takiego pracownika karą finansową – mówi Dariusz Michalski, prezes HR Global Group.

Kliknij, aby powiekszyć fot. olly - Fotolia.com Pijany pracownik Zarówno za stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwości jak i spożywanie alkoholu w czasie pracy, pracodawca może ukarać pracownika karą porządkową, finansową.

Wyniki sondażu przeprowadzonego w okresie 8-22 stycznia 2020 roku na grupie 300 osób w wieku 19-55 lat:

Czy przynajmniej raz spotkałeś/spotkałaś w miejscu pracy nietrzeźwego współpracownika?

Tak – 53 proc.

Nie – 41 proc.

Nie potrafię ocenić – 6 proc.



Czy sam wybrałeś/wybrałaś się kiedykolwiek do pracy, będąc pod wpływem alkoholu?

Tak – 2 proc.

Nie – 94 proc.

Nie pamiętam – 4 proc.



Czy zdarzyło Ci się spożywać alkohol w godzinach pracy?

Tak – 4 proc.

Nie – 95 proc.

Nie pamiętam – 1 proc.



Czy przynajmniej raz przyszedłeś/przyszłaś do pracy będąc na tzw. "kacu"?

Tak – 32 proc.

Nie – 66 proc.

Nie pamiętam – 2 proc.



Co pracodawca powinien zrobić z nietrzeźwym pracownikiem?

Zwolnić w trybie natychmiastowym z pracy – 12 proc.

Ukarać finansowo – 4 proc.

Odesłać tego dnia do domu – 73 proc.

Nic, jeśli był to jednorazowy przypadek – 11 proc.

– Zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczne warunki pracy, wykluczające zagrożenie życia lub zdrowia pracowników. Dotyczy to także obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. Pracodawca narusza ten obowiązek, jeśli wiedząc o stanie zagrożenia życia lub zdrowia pracownika wywołanego bezprawnym zachowaniem się innego pracownika, nie podejmuje – mimo realnych możliwości – żadnych starań w celu usunięcia takiego stanu. Ponadto, jak stanowi art. 17 § 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pracodawca lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Pracodawca decydując o odsunięciu pracownika od wykonywanych obowiązków, powinien wyjaśnić pracownikowi podstawy swojej decyzji – najlepiej pisemnie – tłumaczy aplikant adwokacki Karolina Wojtas z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.

– Są takie grupy zawodowe, które – tak to ujmijmy – są bardziej narażone na tego typu przypadki, np. górnicy, czy inni pracownicy fizyczni, których praca jest okraszona jakimś ryzykiem. Mimo wszystko w porównaniu do lat wcześniejszych, tego typu zjawisk w miejscach pracy jest zdecydowanie mniej. Obecne, młode pokolenie pracowników bardziej dba o siebie pod kątem fizycznym oraz zdrowotnym – uważa Dariusz Michalski.

– Warto wprowadzić w regulaminie pracy wyraźne uregulowanie w tym zakresie: zakaz stawiania się w pracy pod wpływem alkoholu i spożywania alkoholu w trakcie pracy, a także przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem alkoholu, również po zakończeniu świadczenia pracy i w czasie wolnym od pracy. Zalecane jest także wypracowanie procedury – schematu postępowania z nietrzeźwymi pracownikami – tłumaczy ekspert prawa pracy.

Ponad połowa Polaków przyznaje, że miała styczność z nietrzeźwym współpracownikiem, 41 proc. badanych nie ma takich doświadczeń, a 6 proc. nie potrafi ocenić, czy taka sytuacja miała miejsce - wynika z sondażu zrealizowanego przez HR Global Group.Jednocześnie jedynie 2 proc. ankietowanych deklaruje, że zdarzyło im się wybrać do pracy pod wpływem alkoholu . Być może jednak ta grupa jest nieco większa, ponieważ 4 proc. ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, zasłaniając się niepamięcią. Tyle samo pytanych zdradziło, że piło alkohol w godzinach pracy, a 32 proc. – że co najmniej raz stawili się w miejscu pracy będąc na tzw. "kacu".Wniosek z odpowiedzi ankietowanych na ostatnie pytanie płynie jeden – pracownicy nie zdają sobie sprawę, jaka odpowiedzialność ciąży na pracodawcy w tego typu przypadkach. Z prawnego punktu widzenia, pracodawca nie może sobie pozwolić na pobłażliwość, nawet pomimo największej sympatii do pracownika, który pozwoli sobie na taki wyskok.Problemu nietrzeźwych pracowników nie sposób całkowicie wyeliminować – zawsze znajdą się tacy, którzy bardziej lub mniej świadomie, wbrew zakazom, stawią się w pracy pod wpływem alkoholu lub będą spożywać go w pracy. Co najistotniejsze, tego problemu z całą pewnością nie można unikać, a już na pewno tolerować.W jaki sposób pracodawcy, którzy mimo wszystko obawiają się problemu pijanych pracowników, mogą zabezpieczyć swoje interesy?