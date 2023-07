Nieuczciwa konkurencja - jak się bronić?

Przedsiębiorca może skutecznie bronić się, gdy konkurent nieuczciwie wykorzystuje jego zasoby, by poprawić swoją pozycję rynkową. Spowolnienie gospodarcze powoduje wzrost konkurencji na rynku. Większość podmiotów konkuruje ze sobą merytorycznie, jednak bieżąca sytuacja rynkowa powoduje, że niektóre firmy uciekają się do nieuczciwych metod mających na celu wykorzystanie wytworzonych przez konkurentów zasobów. Działania te służą najczęściej wyprzedzeniu rywala "na skróty".

Były dystrybutor znanej marki wprowadza do obrotu produkt, którego nazwa i wygląd do złudzenia przypominają ten, który wcześniej sprzedawał jako dystrybutor (przy czym cechy produktu nie podlegają wyłącznym prawom ochronnym).

Nakładem pewnego wydawnictwa ukazuje się czasopismo, którego szata graficzna, układ, kolorystyka i tematyka bardzo przypomina konkurencyjną publikację, ale nie jest identyczna.

Pewien przedsiębiorca bezprawnie oznacza swoje produkty numerami producenta wydanymi przez organ certyfikujący innemu znanemu producentowi.

Kliknij, aby powiekszyć fot. olly - Fotolia.com Jak się bronić, gdy konkurencja działa nie fair? Jeśli strona poszkodowana doznała wymiernej szkody finansowej, może dochodzić odszkodowania sądownie. Może również zażądać od konkurenta zaprzestania niewłaściwego postępowania i naprawienia niekorzystnych dla działalności poszkodowanego skutków.

Istnieje kilka rodzajów zachowań, które mogą stanowić czyn nieuczciwej konkurencji i powodować powstanie roszczenia, którego można dochodzić na drodze sądowej. Są to chociażby: konkurencja pasożytnicza, wykorzystanie informacji poufnych innego podmiotu, a także „podbieranie” pracowników.Jedną z najczęstszych i najbardziej uciążliwych form nieuczciwej konkurencji jest konkurencja pasożytnicza.Przykłady:Nie jest to nic innego, jak sprawdzona doktryna i praktyka konkurencji pasożytniczej (w niemieckim piśmiennictwie poetycko określana jako „oranie cudzym wołem”). Jeśli szeroko rozumiana ochrona własności intelektualnej zawodzi, a nieuczciwość i „kombinatorstwo” są ewidentne, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie środków ochronnych przewidzianych w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów Możliwości jest wiele - jeśli strona poszkodowana doznała wymiernej szkody finansowej, może dochodzić odszkodowania sądownie. Może również zażądać od konkurenta zaprzestania niewłaściwego postępowania i naprawienia niekorzystnych dla działalności poszkodowanego skutków. Z wizerunkowego punktu widzenia niekiedy wystarczy, że sprawca przeprosi na łamach prasy lub w Internecie.Aby przyspieszyć zastosowanie przysługujących środków ochronnych poszkodowany przedsiębiorca może zwrócić się do sądu o zabezpieczenie roszczenia jeszcze przed wniesieniem powództwa. Co więcej, zważywszy, że nieuczciwa konkurencja zalicza się do kategorii spraw własności intelektualnej, strona poszkodowana może w pełni korzystać z przysługujących w tym specjalnym postępowaniu środków zabezpieczenia dowodów.Ponadto, co jest stosunkowym novum, polskie sądy dysponują wyspecjalizowanymi wydziałami prowadzącymi takie sprawy kompetentniej i szybciej (co wydaje się działać w praktyce). Umożliwia to szybkie rozwiązanie problemu, pod warunkiem, że zostanie on właściwie zidentyfikowany i należycie przedstawiony sądowi.