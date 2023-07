Delegowanie kierowcy zawodowego za granicę - nowe obowiązki przewoźnika

Niedawna nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła nowe obowiązki nałożone na pracodawcę wobec kierowców, wyjeżdżających w międzynarodowe trasy. O czym warto poinformować swojego pracownika, by nie narazić się Państwowej Inspekcji Pracy? Na pytania odpowiadają eksperci Inelo, Grupa Eurowag - Kamil Wolański i Łukasz Włoch.

Nowe przepisy w kodeksie pracy

Wskazują one przede wszystkim, że przed wyjazdem pracownika do pracy lub w celu wykonania poleceń służbowych na terenie kraju UE lub poza granicami UE na okres dłuższy niż 4 tygodnie, pracodawca musi poinformować kierowcę w formie papierowej lub elektronicznej o miejscu wykonywania pracy, przewidywanym czasie jej trwania, walucie, w jakiej będzie wypłacane wynagrodzenie w momencie wykonywania pracy za granicą, a także przysługujących i określonych w prawie świadczeń pieniężnych lub rzeczowych za pracę oraz deklaracji w sprawie powrotu pracownika do kraju wraz z określeniem warunków - komentuje Kamil Wolański, Kierownik Działu Ekspertów, Inelo, Grupa Eurowag.

Kilka wskazówek dla przewoźników

Przewoźnicy muszą poinformować kierowcę delegowanego o szczegółach jego rozliczenia, a przede wszystkim przekazać informację o tym, ile wyniosło jego wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju. Co więcej, należy przekazać kierowcy to, do jakich dodatków związanych z delegowaniem ma on prawo, w jaki sposób są one wyliczane, a także jakie są ustalenia dotyczące zwrotu wydatków na poczet pokrycia kosztów delegacji – podróży, wyżywienia i zakwaterowania w sytuacji, gdy takie świadczenia są przewidziane przez prawo pracy, postanowienia regulaminów, statuty, układy zbiorowe prac lub inne porozumienia zbiorowe. Pracodawca powinien również przekazać kierowcy link do oficjalnej strony internetowej kraju, do którego kierowca został delegowany. Ważne jest to, aby strona zawierała informacje o warunkach zatrudnienia, którymi kierowca będzie objęty.

Kierowca powinien mieć także możliwość ich wydrukowania i zachowania. Warto jeszcze zaznaczyć, że jeśli nastąpi zmiana omawianych warunków zatrudnienia, to pracodawca zobowiązany jest do jak najszybszego przekazania danej wiadomości kierowcy, nie później niż w dniu, w którym taka zmiana ma do niego zastosowanie.

Celem zmian jest większa świadomość kierowców

