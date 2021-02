Zmiana adresu? Poinformuj ZUS

Zmieniasz adres zamieszkania, a może adres email? Pamiętaj, by poinformować o tym ZUS. Wskazanie prawidłowych i aktualnych danych ma duży wpływ nie tylko na przepływ informacji, ale także na wypłatę świadczeń. Zdarza się, że renta bądź emerytura wraca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż klient nie powiadomił o zmianie miejsca zamieszkania.

To bardzo ważne, by pamiętać o poinformowaniu ZUS o każdej zmianie adresu. Korespondencja, którą wysyłamy do naszych klientów, kierowana jest pod ten, który jako ostatni został podany. Zatem, jeśli nie jest on zaktualizowany przez klienta, a list zostanie wysłany właśnie pod stary adres, gdzie dana osoba już nie przebywa, to taka korespondencja będzie doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały klientów jako adresata - przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Obowiązki pełnomocnika

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Poinformuj ZUS o zmianie adresu Brak aktualnego adresu może spowodować, że z korespondencją potencjalnie może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona.

Dbaj o swoje dane

Aktualizacja w przepisach prawa

Dlatego, aby list trafił pod właściwy adres, klienci zobowiązani są zgłaszać do urzędu każdą jego aktualizację, w tym także zmianę adresu elektronicznego.W przypadku, gdy do załatwiania w ZUS spraw upoważniony został przedstawiciel lub pełnomocnik, osoba ta staje się stroną w postępowaniu z ZUS. Wówczas również ten przedstawiciel lub pełnomocnik ma obowiązek informować o zmianie adresu do doręczeń korespondencji z ZUS – w tym adresu elektronicznego.Brak aktualnego adresu może spowodować, że z korespondencją potencjalnie może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona. W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia praw i wolności związanych z udostępnieniem danych osobowych zawartych w korespondencji. Może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe lub naruszenie dobrego imienia.Zgodnie z przepisem art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego , w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.