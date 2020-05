Odzyskiwanie długów od firmy w restrukturyzacji. Jak to zrobić?

Wybuch pandemii dla wielu firm oznacza potężne kłopoty. Jego następstwa są już zresztą wyraźnie widoczne. I wprawdzie na przestrzeni pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku wniosków o restrukturyzację firmy było nieco mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku (150 vs 159), to jednak - jak pisze e-Kancelaria - można się spodziewać, że fala upadłości jest jeszcze przed nami. To niezbyt dobre wieści nie tylko dla pogrążonych w problemach przedsiębiorców, ale również dla ich kontrahentów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. staras - Fotolia.com Czy od firmy w stanie restrukturyzacji można odzyskać dług? Restrukturyzacja firmy nie sprawia, że wierzyciel zostaje pozbawiony całkowicie szans na dochodzenie swoich praw i możliwości odzyskania długów. Jest przynajmniej kilka możliwości.

- Przy prowadzeniu restrukturyzacji firmy powoływany jest nadzorca sądowy. Wierzyciele przedsiębiorcy są zawiadamiani o posiedzeniu wierzycieli, gdzie głosują nad układem. W zależności od treści układu spłata wierzycieli może nastąpić w całości lub w części. Oprócz tego spłata może być ratalna, tzn. wierzyciel nie otrzyma od razu całej kwoty, tylko będzie otrzymywał w ustalonych odstępach czasu odpowiednią należność na rachunek bankowy – mówi adw. Karolina Krupińska Dyrektor Departamentu Prawnego e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Sp. z o.o.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wszystkie spółki, a także przedsiębiorstwa jednoosobowe

przestępstwa oszustwa,

przestępstwa działania na niekorzyść wierzycieli,

faworyzowania wierzycieli.

- Nasza praktyka pokazuje, że bardzo często udaje się odzyskać środki od firm, które unikają rozliczenia się – także tych, które składają wnioski o postępowanie restrukturyzacyjne. Każda sprawa jest jednak inna i wymaga indywidualnej oceny oraz dostosowania optymalnej strategii działania. Z pewnością jednak bezczynność nie zwiększa szans na pomyślne zakończenie i odzyskanie należnych środków – dodaje adw. Karolina Krupińska z e-Kancelaria.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez e-Kancelarię, od stycznia do końca kwietnia w Centralnym Ośrodku Informacji Gospodarczej (COIG) pojawiło się 150 ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Dla porównania, w takim samym okresie poprzedniego roku było 159. Eksperci podejrzewają jednak, że wszystko jeszcze przed nami, a ten rok pod względem ilości restrukturyzacji firm ma szanse okazać się rekordowym.Plusem restrukturyzacji firmy jest niewątpliwie ochrona przed żądaniami formułowanymi przez wierzycieli. Złożenie wniosku o restrukturyzację ma umożliwić reorganizację i uratowanie przedsiębiorstwa. To jednak, co jest zaletą z punktu widzenia restrukturyzowanego przedsiębiorstwa, z perspektywy jego partnerów biznesowych jest przeważnie kłopotem. Odzyskanie długów od przedsiębiorcy bywa utrudnione, choć - jak podkreśla adwokat Karolina Krupińska - istnieją również sposoby na to, aby wystawca faktury zobaczył w końcu swoje pieniądze.Spójrzmy na przykład: przedsiębiorca A zamawia dużą partię towaru w firmie B. Po jej wyprodukowaniu odbiera ją wraz z fakturą do zapłaty. Zanim jednak zamawiający przelew wykona, składa wniosek o upadłość lub restrukturyzację. Przelew z konta nie wychodzi, a firma B – producent czy dostawca zamówionego towaru –zostaje bez pieniędzy za wykonaną pracę. Naturalnym wydaje się więc, że szuka możliwości odzyskania należnych mu środków. Droga do tego nie jest jednak prosta.Restrukturyzacja firmy nie sprawia, że wierzyciel zostaje pozbawiony całkowicie szans na dochodzenie swoich praw i możliwości odzyskania długów. Jest przynajmniej kilka możliwości, które podaje adw. Karolina Krupińska:W tym przypadku możliwe jest wystosowanie. Warunkiem, aby go wystosować, jest bezskuteczna egzekucja komornicza przeciwko spółce. Oznacza to, że wierzyciel przed ogłoszeniem restrukturyzacji dłużnika musi otrzymać na drodze postępowania sądowego nakaz zapłaty lub wyrok wraz z klauzulą wykonalności przeciwko spółce, a następnie skierować ten tytuł do komornika celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko spółce. Następnie, gdy okaże się, że egzekucja ta jest bezskuteczna i została umorzona, wierzyciel nabywa możliwość wystosowania pozwu przeciwko członkom zarządu. Po otrzymaniu tytułu na członków zarządu wierzyciel może dochodzić swojej należności z całego osobistego majątku członków zarządu dłużnej spółki. To oznacza, że wierzyciel nie jest ograniczony w egzekucji do wysokości aktywów spółki. Zwiększa to szanse na wyegzekwowanie wierzytelności.W przypadku każdej firmy dochodzić roszczenia od członków zarządu można na kodeksu cywilnego , tzn. osoba, która swoim zawinionym działaniem doprowadziła do powstania szkody u drugiej strony, obowiązana jest do jej naprawienia. Wówczas w każdej chwili wierzyciel może wystosować odpowiedni pozew do sądu; niemniejsze znaczenie ma równieżskładane w postępowaniu karnym. Często zaciąganie zobowiązań przez osoby upoważnione do reprezentacji poszczególnych spółek i brak ich spłat nosi znamiona przestępstwa, pod warunkiem, że działanie sprawcy jest celowe, zmierzające do uzyskania bezprawnej korzyści majątkowej.Niekorzystne rozporządzenie mieniem oceniane jest z punktu widzenia interesów osoby dokonującej rozporządzenia mieniem lub innej osoby pokrzywdzonej i powstanie szkody (ubytku) w mieniu pokrzywdzonego oszustwem, nie jest warunkiem koniecznym do przyjęcia, iż rozporządzenie mieniem miało charakter niekorzystny (tak SN w wyr. z 30.8.2000 r., V KKN 267/00, OSNKW 2000, Nr 9–10, poz. 85).I w taki sposób osoby reprezentujące spółki, a także jednoosobowi przedsiębiorcy, mogą dopuścić się na przykład:Okoliczność, w której dłużnik opóźnia się w spełnieniu świadczenia na rzecz wierzyciela (tj. zaspokojeniu jego roszczeń), sama w sobie nie dowodzi tego, iż dłużnik nie miał zamiaru wywiązać się z określonego zobowiązania (por. wyr. SN 18.11.1980 r., III KR 355/80, OSNKW 1981, Nr 6, poz. 34). Również sam fakt istnienia zadłużenia w chwili dokonywania np. kolejnej transakcji z odroczonym terminem płatności, nie może być jedynym czynnikiem przesądzającym o zamiarze dokonania oszustwa (wyr. SN z 8.5.1997 r., II KKN 64/97, Prok. i Pr. – wkł. 1998, Nr 3, poz. 6).Jeżeli odnajdzie dowody na popełnienie przestępstwa, stawia zarzuty, a następnie kieruje akt oskarżenia do sądu. Pokrzywdzony, będący wierzycielem, może zgłosić się do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy, a także złożyć wniosek o naprawienie szkody przez oskarżonego. We wniosku wierzyciel podnosi, jaką szkodę poniósł w wyniku popełnienia przestępstwa. Sąd natomiast w wyroku skazującym może zobowiązać skazanego do naprawienia szkody na podstawie takiego wniosku.