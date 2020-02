Spółka handlowa a przetwarzanie danych osobowych

Spółki handlowe, czyli wszelkie spółki określone kodeksem spółek handlowych, są administratorami danych osobowych. Jako przedsiębiorcy przetwarzają dane osobowe swoich klientów, współpracowników czy pracowników na zasadach dotyczących innych podmiotów, do których stosuje się przepisy RODO.

Pojawia się często pytanie, w jaki sposób uregulować status prawny jej wspólników lub członków organów (zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, zarząd) w zakresie dostępu do danych osobowych i ich przetwarzania. Spółka przetwarza więc dane swoich wspólników, członków rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, dane użytkownika bądź zastawnika udziałów w spółce z o.o.Dane, które przetwarza spółka są danymi osób, które są niezbędne do wykonywania wszelkich czynności wynikających ze stosunku spółki albo wykonywania określonych uprawnień bądź obowiązków związanych ze stosunkiem spółki. Znajduje to zastosowanie w przypadku danych, które są ujawniane w księdze udziałów, wykorzystywane do zwoływania zgromadzeń wspólników, dane niezbędne do wystawienia PIT czy dane podlegające zgłaszaniu do KRS.Spółka jako administrator danych osobowych ma obowiązek w odniesieniu do osób z nią bezpośrednio związanych wykonać obowiązki informacyjne dotyczące faktu przetwarzania danych, jego zakresu, celu i osoby administratora danych. W odniesieniu do danych osobowych zbieranych bezpośrednio od zainteresowanego szczegółowy zakres obowiązków wynika z art. 13 RODO. W przypadku pozyskania danych z innego źródła treść obowiązku informacyjnego wyznacza art. 14 RODO. Wykonanie obowiązku informacyjnego wobec osoby udostępniającej spółce swoje dane (art. 13 RODO) powinno nastąpić podczas pozyskiwania danych osobowych. Z kolei w razie pozyskania danych z innego źródła obowiązek powinien zostać wykonany, co do zasady, w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych - najpóźniej w ciągu miesiąca - mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych (art. 14 ust. 3 lit. a RODO). W przypadku danych wspólników czy danych członków organu spółki zastosowanie może mieć również termin wynikający z art. 14 ust. 3 pkt 2 RODO. Przepis ten nakazuje administratorowi podać informacje najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z tą osobą. Jeśli danych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, to w zawiadomieniu dodatkowo należy osobę tę poinformować o źródle uzyskania danych (art. 14 ust. 2 lit. f RODO).To w interesie spółki leży zabezpieczenie dowodów wykonania obowiązku informacyjnego. Dlatego niezmiernie ważnym jest, aby zarchiwizować złożone pismo czy wysłanego e-maila zawierającego realizację obowiązków informacyjnych , tak aby móc rozliczyć się z wykonania obowiązku.