UOKiK ostrzega przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi Praebeo i Auto Rentier

Prezes UOKiK wniósł do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Praebeo i Auto Rentier. Chodzi o czyn z art. 286 § 1 Kodeksu karnego, a więc o doprowadzenie innych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Wspomniane firmy oferowały swoim klientom sprzedaż samochodu, obiecując przy tym spłatę kredytu oraz zyski z wynajmu zakupionego auta.

- Podejrzewamy, że Praebeo i Auto Rentier stosują nieuczciwe praktyki rynkowe. Chcemy ostrzec konsumentów, aby nie dali się skusić na obietnice szybkiego i łatwego zysku. Firmy obiecują, że będą spłacać zaciągnięty przez klienta kredyt, ale już teraz mamy sygnały, że Praebeo po pewnym czasie przestaje przelewać pieniądze do banku. Tymczasem całe ryzyko spoczywa na konsumencie i to on zostanie z długiem – mówi.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gudellaphoto - Fotolia.com Samochody Uważaj na szybki zarobek na wynajmie samochodów - UOKiK ostrzega przed praktykami firm Praebeo i Auto Rentier.

Ryzyko konsumenta

- Praebeo i Auto Rentier całe ryzyko tej transakcji przerzuciło na konsumenta, który na początkowym etapie może nawet nie być tego świadomy. Spółki przewidziały dla siebie karę umowną za wcześniejsze rozwiązanie umowy, która wynosi zaledwie 6 tys. zł. Jest ona niewspółmierna do kosztów związanych ze spłatą kredytu i odsetek, jakie w takiej sytuacji musi ponieść konsument – mówi Tomasz Chróstny, wiceprezes UOKiK.

Ukryte dane samochodu

Sprawę komentuje Marek Niechciał, prezes UOKiK:Prezes UOKiK wszczął postępowania przeciw spółkom Praebeo i Auto Rentier z Warszawy. Pierwsza z nich zarejestrowana została w czerwcu 2016 r., a druga – w listopadzie 2018 r. Na swoim facebookowym profilu Auto Rentier informuje, że jego dawna nazwa to Praebeo. Firmie Praebeo postawiono cztery zarzuty, a Auto Rentierowi - dwa.Jak wskazuje UOKiK, obie firmy wprowadzają klientów w błąd, kusząc takimi hasłami, jak:Klienci mają zatem prawo myśleć, że oferowany jest im łatwy i bezpieczny zysk, jednocześnie jednakNa czym polegają nieuczciwe praktyki rynkowe Praebeo lub Auto Rentier? Mechanizm przedstawia się następująco: klient kupuje od jednej firm samochód za ok. 70 tys. zł. Przeważnie jest to zakup kredytowany, a koszty kredytu sięgają dodatkowych 30-40 tys. zł. Spółka zobowiązuje się, że przez maksimum 8 lat będzie to auto wynajmować. Czynsz ma być przeznaczony na spłatę kredytu klienta, który oprócz tego ma dostawać jeszcze 600 zł miesięcznie albo 7200 zł rocznie. Wszystkie formalności załatwia spółka – konsument nie ma wpływu na wybór auta ani banku. Kredyt zostaje jednak zaciągnięty na jego nazwisko i to on odpowiada za spłatę.Kolejny zarzut dla obu firm dotyczyW ujęciu ustawowym kara umowna ma charakter wyłączny, co oznacza, że wierzyciel nie może żądać odszkodowania ponad jej wysokość. Aby mógł się o nie starać, w umowie ze spółką musiałoby być odpowiednie postanowienie dopuszczające taką możliwość. Nie ma go w umowach proponowanych przez Praebeo i Auto Rentier, więc w świetle art. 484 § 1 k.c. konsument nie będzie mógł domagać się od tych spółek wyższego odszkodowania. W ten sposób firmy zabezpieczyły się przed odpowiedzialnością wykraczającą poza zapłatę zastrzeżonej w umowie kary.Co więcej,– to trzeci zarzut wobec Praebeo. W umowie z tą firmą ani innych przekazywanych klientom dokumentach nie ma informacji o marce, modelu, numerze rejestracyjnym, roku produkcji czy numerze VIN. Zamiast tego jest ogólne sformułowanie, że przedmiotem umowy jest samochód wskazany przez Praebeo. Brak tych informacji uniemożliwił konsumentom ocenę wartości auta i ustalenie, czy zakup jest opłacalny. W przyszłości może im też utrudnić dochodzenie roszczeń związanych ze zwrotem pojazdu po zakończeniu najmu.Ponadto Praebeo