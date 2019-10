Zastój w firmie często sprawia, że pracodawca zaczyna poważnie rozważać redukcję etatów. Takie rozwiązanie może być jednak ostatecznością - narzędziem, które może okazać się przydatne w kryzysowych dla firmy chwilach jest tzw. leasing pracowniczy, umożliwiający wykorzystania potencjału pracowników bez konieczności wręczania im wypowiedzeń. Za jego sprawą pracownik zostaje wypożyczony, może pracować dla innych podmiotów (w ramach tej samej grupy, dla spółek zależnych itp.) i zachować przy tym ciągłość zatrudnienia.

Leasing pracowniczy to nic innego jak po prostu "wypożyczenie" pracownika innemu pracodawcy. By jednak proces ów przebiegł prawidłowo i zgodnie z prawem, należy spełnić kilka warunków. Kwestią podstawową jest udzielenie pracownikowi bezpłatnego urlopu, by w tym czasie mógł świadczyć usługi innemu podmiotowi. Konieczne jest również zawarcie porozumienia pomiędzy "wypożyczającymi".



Tego rodzaju porozumienie powinno przede wszystkim określać długość urlopu, w trakcie którego nasz pracownik będzie wykonywał obowiązki dla innej organizacji, ale również musi precyzyjnie definiować, jaki konkretnie rodzaj pracy będzie wykonywany i jakie wynagrodzenie pracownik za nią otrzyma. Powinno zostać również określone stanowisko, jakie "wypożyczona" osoba będzie zajmowała. Co prawda nie istnieją żadne szczególne, opisane w kodeksie pracy wymogi odnośnie do tego, jak takie porozumienie ma brzmieć, ważne jest jednak, by zostało zawarte na piśmie - mówi Natalia Bogdan z agencji pośrednictwa pracy Jobhouse.



Kliknij, aby powiekszyć fot. Syda Productions - Fotolia.com Na czym polega leasing pracowniczy? Leasing pracowniczy to nic innego jak po prostu "wypożyczenie" pracownika innemu pracodawcy.

Okres przebywania na urlopie bezpłatnym, w trakcie którego świadczymy pracę podmiotowi innemu niż pierwotnie zatrudniający nas, jak najbardziej wlicza się do naszego stażu pracy. Taki urlop jest bowiem objęty tzw. domniemaniem ciągłości zatrudnienia - dodaje Natalia Bogdan.



Leasing pracowniczy to rozwiązanie, które ma swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych oraz na zachodzie naszego kontynentu. W Polsce ciągle jednak pozostaje pewnego rodzaju nowinką, a obawy przed nieznanym sprawiają, że przedsiębiorcy nie korzystają z niego zbyt często. Tymczasem ma on szereg zalet. Sięgnięcie po leasing pracowniczy może być szczególnie dobrym rozwiązaniem wówczas, gdy pojawia się konieczność wykonania unikalnego zlecenia lub stać się antidotum na chwilowe niedobory kadrowe. Samo określenie "leasing" przeważnie przywodzi nam na myśl sprzęt lub pojazdy i zestawienie go z terminem "pracowniczy", a więc dotyczący człowieka, ciągle budzi zaskoczenie. Na czym więc polega?Odrębne porozumienie powinno też zostać zawarte między "wypożyczanym" pracownikiem, a jego obecnym pracodawcą. Musi ono przede wszystkim określać długość trwania urlopu bezpłatnego i - podobnie jak w ustaleniach między samymi pracodawcami - rodzaj pracy i wysokość wynagrodzenia. Kolejnym elementem niezbędnym, by procedura mogła zostać uznana za legalną, jest umowa na czas określony z nowym podmiotem. A więc w tym czasie pracownik de facto będzie pozostawał w dwóch stosunkach pracy.Warto też położyć nacisk na rozróżnienie między leasingiem a pracą tymczasową. Zwłaszcza że mogą się nim zajmować także agencje pracy tymczasowej. W pierwszym przypadku to firma, która zdecydowała się skorzystać z pomocy oddelegowanych do niej osób, wypłaca im wynagrodzenie. Natomiast w drugim pensję otrzymujemy od agencji.