Nowe dowody osobiste zwiększą bezpieczeństwo transakcji finansowych

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych wejdą w życie już w sierpniu 2021 roku. W nowych dowodach znajdą się między innymi odciski palców i własnoręczny podpis posiadacza. Zmiany mają ograniczyć ryzyko fałszowania dokumentów. Zdaniem ekspertów ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych pomogą one także zwiększyć bezpieczeństwo transakcji finansowych.

Nowe dokumenty tożsamości wpisują się w aktualny kierunek ewolucji cyfrowej naszego społeczeństwa. Dane biometryczne wykorzystywane już są np. na potrzeby silnego uwierzytelniania klienta przy świadczeniu usług płatniczych, np. gdy klient uzyskuje dostęp do swojego rachunku bankowego online. Wszelkie zmiany, które mogą poprawić bezpieczeństwo obywateli, a także dokonywanych przez nich transakcji finansowych należy ocenić pozytywnie – mówi mec. Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Zmiana ustawy o dowodach osobistych jest spowodowana koniecznością dostosowania przepisów krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania. Unijne przepisy wymagają, by w nowych dokumentach tożsamości znalazła się dodatkowa cecha biometryczna, stąd od sierpnia w dowodzie będą umieszczone także odciski palców. Z tego względu nie będzie już można wnioskować o wydanie dowodu w formie elektronicznej. Konieczna będzie wizyta w urzędzie i własnoręczne złożenie podpisu, który będzie widoczny na dokumencie.Nowe przepisy wpłyną na dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa w transakcjach i ograniczenie przypadków nadużyć popełnianych przez klientów instytucji finansowych. To ważne, bo jak pokazują badania ZPF, w czasie pandemii COVID-19 zwiększyło się ryzyko nadużyć konsumenckich z wykorzystaniem dokumentów tożsamości. W badaniu pt. „Moralność finansowa Polaków, edycja 2020”, blisko 70% przedstawicieli firm z sektora finansowego potwierdziło, że próby wyłudzeń z użyciem fałszywych lub skradzionych dokumentów miały miejsce w ich instytucjach, a ich skala najmocniej wzrosła w ciągu ostatniego roku.Pozostałe zmiany w ustawie mają ułatwić załatwianie spraw urzędowych zdalnie, przy pomocy usług elektronicznych, a także skrócić czas obsługi i wydania dokumentu oraz zredukować ilość dokumentacji dostarczanej i gromadzonej dotychczas w formie papierowej.Wszystkie dowody wydane przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy oraz wydane po dniu wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Wymiana dowodów osobistych będzie miała tym samym charakter naturalny i zakończy się w 2031 r.