Ile kosztuje restrukturyzacja firmy? Przedsiębiorcy zapłacą od 10 tys. zł, zwlekanie może kosztować więcej

Wielu przedsiębiorców jest przekonanych, że koszt restrukturyzacji to niebagatelny wydatek. Z tego też względu decyzja o rozpoczęciu postępowania bywa odkładana na później. Tymczasem specjaliści zwracają uwagę, że największe straty częstokroć wynikają nie z opłat związanych z restrukturyzacją, lecz z pogłębiających się problemów finansowych. Im wcześniej firma rozpocznie proces naprawczy, tym większa szansa na porozumienie z wierzycielami i uniknięcie upadłości.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy w Polsce?

Od czego zależy koszt restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

Kiedy warto rozpocząć restrukturyzację firmy?

Na czym polega postępowanie o zatwierdzenie układu?

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile kosztuje restrukturyzacja firmy? Koszt restrukturyzacji firmy w Polsce zaczyna się dziś od około 10 tys. zł

Z czego składają się koszty restrukturyzacji?

Kiedy warto rozpocząć restrukturyzację przedsiębiorstwa?

Firmy często zgłaszają się po pomoc dopiero wtedy, gdy mają zajęte rachunki bankowe, prowadzone są egzekucje, a relacje z wierzycielami są już mocno napięte. Tymczasem restrukturyzacja daje najlepsze efekty wtedy, gdy przedsiębiorca ma jeszcze czas na negocjacje i wdrożenie planu naprawczego – podkreśla Konrad Latoch z kancelarii Lege Restrukturyzacje.

Nie zawsze wystarczy nadzorca