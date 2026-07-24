Audyt narzędzi AI w firmie - 5 pytań, które warto zadać przed wejściem AI Act

Od 2 sierpnia AI Act wprowadza nową rzeczywistość dla przedsiębiorców: sztuczna inteligencja przestaje być "niewidzialna", a firmy muszą zidentyfikować wszystkie narzędzia AI używane w organizacji. Eksperci podkreślają, że największym wyzwaniem nie jest wdrożenie przepisów, ale ustalenie, gdzie AI już działa - zwłaszcza w HR, marketingu czy obsłudze klienta. Bez wewnętrznego audytu i jasnych zasad ryzyko naruszeń i kar finansowych gwałtownie rośnie. Jak zatem przygotować swoją firmę? Zacznij od tych 5 kluczowych pytań.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Jakie nowe obowiązki dla firm wprowadza AI Act od 2 sierpnia 2026 i dlaczego ich ignorowanie może kosztować nawet 35 mln euro.

Dlaczego 42,2% przedsiębiorstw korzysta z AI, ale większość nie wie, gdzie dokładnie jest ona wykorzystywana.

Jak przeprowadzić audyt narzędzi AI w organizacji i dlaczego to pierwszy krok do zgodności z AI Act.

Jakie 5 kluczowych pytań powinny zadać sobie firmy, aby przygotować się na nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji.

Dlaczego AI governance staje się nowym standardem w biznesie i jakie korzyści przynosi świadome zarządzanie AI.

Większość firm nie wie, gdzie korzysta z AI

AI trafia na biurka zarządów

Pięć pytań, które warto zadać przed 2 sierpnia

Czy wiemy, z jakich narzędzi AI korzystają pracownicy? Czy wykorzystujemy AI w procesach HR, rekrutacji lub ocenie pracowników? Czy mamy wewnętrzne zasady korzystania ze sztucznej inteligencji? Czy zweryfikowaliśmy umowy z dostawcami rozwiązań AI? Czy potrafimy wskazać osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykorzystywanymi systemami?

AI governance nowym standardem biznesu