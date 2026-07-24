eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesuAudyt narzędzi AI w firmie - 5 pytań, które warto zadać przed wejściem AI Act

Audyt narzędzi AI w firmie - 5 pytań, które warto zadać przed wejściem AI Act

2026-07-24 13:49

Audyt narzędzi AI w firmie - 5 pytań, które warto zadać przed wejściem AI Act

Audyt narzędzi AI w firmie - 5 pytań, które warto zadać przed wejściem AI Act © wygenerowane przez AI

Od 2 sierpnia AI Act wprowadza nową rzeczywistość dla przedsiębiorców: sztuczna inteligencja przestaje być "niewidzialna", a firmy muszą zidentyfikować wszystkie narzędzia AI używane w organizacji. Eksperci podkreślają, że największym wyzwaniem nie jest wdrożenie przepisów, ale ustalenie, gdzie AI już działa - zwłaszcza w HR, marketingu czy obsłudze klienta. Bez wewnętrznego audytu i jasnych zasad ryzyko naruszeń i kar finansowych gwałtownie rośnie. Jak zatem przygotować swoją firmę? Zacznij od tych 5 kluczowych pytań.

Przeczytaj także: AI Act zmieni briefy dla freelancerów. Firmy będą pytać o użycie AI a nie tylko o efekt

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:


  • Jakie nowe obowiązki dla firm wprowadza AI Act od 2 sierpnia 2026 i dlaczego ich ignorowanie może kosztować nawet 35 mln euro.
  • Dlaczego 42,2% przedsiębiorstw korzysta z AI, ale większość nie wie, gdzie dokładnie jest ona wykorzystywana.
  • Jak przeprowadzić audyt narzędzi AI w organizacji i dlaczego to pierwszy krok do zgodności z AI Act.
  • Jakie 5 kluczowych pytań powinny zadać sobie firmy, aby przygotować się na nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji.
  • Dlaczego AI governance staje się nowym standardem w biznesie i jakie korzyści przynosi świadome zarządzanie AI.

ChatGPT to dopiero początek. Z raportu „Barometr rynku pracy 2026”, przygotowanego przez Gi Group Holding, wynika, że 42,2 proc. firm deklaruje korzystanie z automatyzacji i sztucznej inteligencji, najwięcej w handlu i usługach. Sztuczna inteligencja działa dziś również w Outlooku, Teamsach, systemach HR, CRM-ach czy narzędziach marketingowych. Problem polega na tym, że wiele firm nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie: gdzie właściwie korzystamy już z AI? Od 2 sierpnia rozpoczyna się kolejny etap stosowania unijnego AI Act, który sprawia, że taka wiedza przestaje być wyłącznie dobrą praktyką, a staje się elementem zgodności z przepisami.

Większość firm nie wie, gdzie korzysta z AI


Jeszcze do niedawna sztuczna inteligencja była domeną działów IT. Dziś korzystają z niej niemal wszystkie obszary organizacji, od HR i marketingu, przez sprzedaż i obsługę klienta, po działy prawne i finansowe. Co więcej, wiele narzędzi wykorzystuje AI w tle, a pracownicy wdrażają kolejne rozwiązania często bez wiedzy zarządu czy działu compliance. Właśnie dlatego pierwszym krokiem przed wejściem w życie nowych obowiązków powinien być wewnętrzny audyt wykorzystywanych narzędzi.

- Największym wyzwaniem dla biznesu nie będzie wdrożenie AI Act, lecz ustalenie, gdzie sztuczna inteligencja już działa w organizacji. W wielu firmach pracownicy zaczęli korzystać z AI oddolnie i dziś nikt nie ma pełnego obrazu jej wykorzystania. Tymczasem to właśnie od takiego audytu powinny rozpocząć się przygotowania do nowych obowiązków - mówi dr Judyta Latymowicz, partnerka w kancelarii LEGALLY.SMART, specjalistka w prawie dla biznesu.

AI trafia na biurka zarządów


Nowy etap AI Act sprawia, że sztuczna inteligencja przestaje być wyłącznie zagadnieniem technologicznym. Ekspertka zwraca uwagę, że organizacje powinny wiedzieć nie tylko, z jakich narzędzi AI korzystają, ale również jakie dane są do nich wprowadzane, kto odpowiada za ich wykorzystanie oraz czy sposób korzystania z nich pozostaje zgodny z obowiązującymi regulacjami. Szczególnej uwagi wymagają rozwiązania wykorzystywane w procesach HR, rekrutacji, oceny pracowników czy podejmowania decyzji wpływających na osoby fizyczne.

- AI przestaje być wyłącznie narzędziem wspierającym pracę. Staje się obszarem odpowiedzialności zarządów, działów prawnych i compliance. Firmy, które nie wiedzą, gdzie wykorzystują sztuczną inteligencję, nie są dziś w stanie skutecznie zarządzać związanym z nią ryzykiem - podkreśla dr Judyta Latymowicz.

Pięć pytań, które warto zadać przed 2 sierpnia


Zdaniem ekspertów przygotowania do kolejnego etapu AI Act warto rozpocząć od odpowiedzi na pięć podstawowych pytań:
  1. Czy wiemy, z jakich narzędzi AI korzystają pracownicy?
  2. Czy wykorzystujemy AI w procesach HR, rekrutacji lub ocenie pracowników?
  3. Czy mamy wewnętrzne zasady korzystania ze sztucznej inteligencji?
  4. Czy zweryfikowaliśmy umowy z dostawcami rozwiązań AI?
  5. Czy potrafimy wskazać osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykorzystywanymi systemami?

AI governance nowym standardem biznesu


Od 2 sierpnia zastosowanie znajdą kolejne obowiązki wynikające z AI Act, w tym dotyczące przejrzystości wykorzystywania określonych systemów sztucznej inteligencji. To kolejny etap stopniowego wdrażania unijnych regulacji, które mają zwiększyć bezpieczeństwo i odpowiedzialność korzystania z AI. Dla przedsiębiorców znacznie większym wyzwaniem niż same przepisy będzie zbudowanie wewnętrznych procesów pozwalających świadomie zarządzać wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

- Jeszcze kilka lat temu zarządy pytały, czy warto wdrażać AI. Dziś coraz częściej powinny zadawać sobie inne pytanie: czy wiemy, gdzie już z niej korzystamy? Organizacje, które uporządkują ten obszar już teraz, zyskają nie tylko większą zgodność z przepisami, ale również lepszą kontrolę nad ryzykiem i większą przewagę organizacyjną - podsumowuje dr Judyta Latymowicz.

Choć AI Act ma przede wszystkim uporządkować sposób korzystania ze sztucznej inteligencji, przedsiębiorcy nie powinni lekceważyć nowych obowiązków. Za najpoważniejsze naruszenia rozporządzenie przewiduje administracyjne kary finansowe sięgające nawet 35 mln euro lub 7 proc. globalnego rocznego obrotu przedsiębiorstwa.
Przeczytaj także: AI Act 2027. UE przesuwa kluczowe przepisy dla HR i rekrutacji AI Act 2027. UE przesuwa kluczowe przepisy dla HR i rekrutacji

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: AI, sztuczna inteligencja, AI Act, AI governance, narzędzia AI, wdrożenia AI, generatywna sztuczna inteligencja, modele językowe, zmiany w przepisach

Przeczytaj także

Czy ChatGPT może kłamać? Tak, i to nieświadomie

Czy ChatGPT może kłamać? Tak, i to nieświadomie

AI Act: jak bezpiecznie stosować sztuczną inteligencję w rekrutacji?

AI Act: jak bezpiecznie stosować sztuczną inteligencję w rekrutacji?

Unia reguluje AI. Co oznacza AI Act dla polskich firm i użytkowników?

Unia reguluje AI. Co oznacza AI Act dla polskich firm i użytkowników?

Korzystasz z AI w pracy? Od 2 sierpnia 2025 czekają cię ważne zmiany i możliwe kary

Korzystasz z AI w pracy? Od 2 sierpnia 2025 czekają cię ważne zmiany i możliwe kary

Złodzieje tokenów i puchnący kontekst. Jak ograniczyć koszty AI w firmie?

Złodzieje tokenów i puchnący kontekst. Jak ograniczyć koszty AI w firmie?

ChatGPT w firmie: dlaczego zakup licencji to nie wdrożenie sztucznej inteligencji

ChatGPT w firmie: dlaczego zakup licencji to nie wdrożenie sztucznej inteligencji

Strategia AI w biznesie - dlaczego firmy przegrywają mimo nowoczesnych narzędzi?

Strategia AI w biznesie - dlaczego firmy przegrywają mimo nowoczesnych narzędzi?

PKB Polski może wzrosnąć o 12 proc. do 2035 r. dzięki AI - raport Banku Światowego

PKB Polski może wzrosnąć o 12 proc. do 2035 r. dzięki AI - raport Banku Światowego

Magia AI? Tylko jeśli masz uporządkowane dane i procesy - inaczej to tylko kosztowny eksperyment

Magia AI? Tylko jeśli masz uporządkowane dane i procesy - inaczej to tylko kosztowny eksperyment

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Prawo

Polecamy

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Artykuły promowane

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

newsletter rss rss Prawo

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Mieszkania z licytacji komorniczej - okazja czy pułapka dla nieprzygotowanych?

Mieszkania z licytacji komorniczej - okazja czy pułapka dla nieprzygotowanych?

Najpopularniejsze auta używane w Polsce. Jak tracą na wartości?

Najpopularniejsze auta używane w Polsce. Jak tracą na wartości?

Wypadek przy pracy. Jakie świadczenia przysługują z ZUS?

Wypadek przy pracy. Jakie świadczenia przysługują z ZUS?

Koniec z hałasem od sąsiadów? Nowe wymagania dla budynków mieszkalnych

Koniec z hałasem od sąsiadów? Nowe wymagania dla budynków mieszkalnych

Mazowsze stawia na innowacje. Rusza program akceleracyjny Mazovian Makers

Mazowsze stawia na innowacje. Rusza program akceleracyjny Mazovian Makers

Wakacje składkowe w 2026 r. to prawie 2 tys. zł oszczędności. Jak skorzystać z ulgi na ZUS?

Wakacje składkowe w 2026 r. to prawie 2 tys. zł oszczędności. Jak skorzystać z ulgi na ZUS?

Czy AI może stać się cyberprzestępcą? Model OpenAI autonomicznie zaatakował Hugging Face

Czy AI może stać się cyberprzestępcą? Model OpenAI autonomicznie zaatakował Hugging Face

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: