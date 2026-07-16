Na co uważać podczas wakacji? Oto najdroższe błędy turystów i jak ich unikać

Podczas planowania łatwo skupić się na atrakcyjnej cenie i zapomnieć o szczegółach, które później mogą kosztować nas nieprzewidziane kilka tysięcy złotych. Jak wskazuje adwokat Katarzyna Gabrysiak, gros problemów wynika z pośpiechu - od podpisania umowy bez jej przeczytania, przez rezerwację noclegu na fałszywej stronie, po błędne przekonanie, że każde opóźnienie lotu oznacza prawo do odszkodowania. Tymczasem wystarczy kilka prostych kroków, by uniknąć kosztownych konsekwencji.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakich błędów najczęściej dopuszczają się Polacy podczas rezerwacji wakacji i urlopu?

Kiedy przysługuje odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot?

Na co zwrócić uwagę przed wynajmem apartamentu i zakupem ubezpieczenia turystycznego?

Jak skutecznie dochodzić swoich praw po uszkodzeniu bagażu, problemach z hotelem lub wynajętym samochodem?

Nieczytanie umowy najmu apartamentu lub domu

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Na co uważać podczas wakacji? Podczas wakacji często dochodzi do sytuacji, które mogą stanowić podstawę reklamacji: zniszczony bagaż, awaria wynajętego samochodu czy brak wyposażenia deklarowanego w ofercie

Regulamin lub umowa najmu to pełnoprawna umowa cywilnoprawna. Jeżeli konsument zaakceptował jej treść podczas rezerwacji, późniejsze twierdzenie, że nie znał poszczególnych zapisów, co do zasady nie zwalnia go z obowiązków wynikających z zawartej umowy.



Przed dokonaniem płatności warto sprawdzić przede wszystkim warunki odstąpienia od umowy, zasady zwrotu zaliczki oraz sytuacje, w których właściciel może zatrzymać kaucję – wyjaśnia adwokat Katarzyna Gabrysiak.

Wpłacanie zaliczek na niesprawdzone konta

Jeżeli właściciel nalega na dokonanie przelewu poza oficjalnym systemem płatności platformy rezerwacyjnej, odmawia podpisania umowy lub unika przekazania podstawowych danych identyfikujących przedsiębiorcę, powinno to wzbudzić naszą czujność. Przed wpłatą warto sprawdzić opinie o obiekcie, jego obecność w różnych serwisach oraz zweryfikować numer rachunku bankowego, jeśli jest to możliwe. W razie wątpliwości lepiej zrezygnować z oferty niż ryzykować utratę pieniędzy – podkreśla adwokat.

Odwołany lot nie zawsze oznacza automatyczne odszkodowanie

Nie oznacza to jednak, że pasażer pozostaje bez żadnej ochrony. Nawet jeśli odszkodowanie nie przysługuje, linia lotnicza nadal ma obowiązek zapewnić pasażerowi odpowiednią opiekę, a w określonych przypadkach również zwrot kosztów biletu lub bilet na lot alternatywny. Dlatego zawsze warto ustalić, z czego wynikało odwołanie lotu i jakie prawa przysługują w konkretnej sytuacji – wyjaśnia Katarzyna Gabrysiak.

Niezgłaszanie szkód od razu

W postępowaniach reklamacyjnych ogromne znaczenie ma moment zgłoszenia szkody oraz jej właściwe udokumentowanie. Zdjęcia wykonane bezpośrednio po zauważeniu problemu, protokół sporządzony z przedstawicielem hotelu czy wypożyczalni oraz zachowanie całej korespondencji znacząco zwiększają szanse na skuteczne dochodzenie swoich praw.



Im później zgłosimy problem, tym trudniej będzie wykazać, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do szkody, a niekiedy – jak w przypadku uszkodzenia bagażu podczas lotu – zniweczy prawo do odszkodowania – tłumaczy ekspertka.

Ubezpieczenie turystyczne to nie formalność

Przed zakupem polisy warto sprawdzić, czy obejmuje ona koszty leczenia, transport medyczny, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną oraz ochronę bagażu. Osoby planujące aktywny wypoczynek powinny upewnić się, czy wybrana polisa obejmuje konkretne aktywności, takie jak nurkowanie, wspinaczka czy sporty wodne. To właśnie wyłączenia odpowiedzialności najczęściej stają się przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania – mówi adwokat.

Korzystanie z niesprawdzonych platform rezerwacyjnych

Przed dokonaniem rezerwacji warto sprawdzić dane właściciela obiektu lub przedsiębiorcy, zweryfikować adres strony internetowej oraz zapoznać się z opiniami pochodzącymi z różnych źródeł. Szczególną ostrożność należy zachować wtedy, gdy sprzedawca próbuje przenieść komunikację poza oficjalny portal lub proponuje płatność wyłącznie przelewem.



W takich sytuacjach konsument często traci dodatkową ochronę, jaką zapewniają renomowane platformy rezerwacyjne – podsumowuje Katarzyna Gabrysiak.

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest akceptowanie regulaminu lub podpisywanie umowy bez zapoznania się z jej treścią. Dotyczy to zarówno wynajmu apartamentów w Polsce, jak i rezerwacji zagranicznych.W praktyce turyści koncentrują się przede wszystkim na lokalizacji, standardzie obiektu i cenie. Znacznie rzadziej sprawdzają zapisy dotyczące zasad anulowania rezerwacji, wysokości kaucji, odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia czy dodatkowych opłat za sprzątanie, późny przyjazd lub pobyt ze zwierzęciem.Ekspertka zwraca również uwagę, że szczególną ostrożność należy zachować przy rezerwacjach dokonywanych poza popularnymi platformami, gdzie warunki współpracy są ustalane indywidualnie.Sezon wakacyjny to okres wzmożonej aktywności cyberprzestępców. Fałszywe ogłoszenia wynajmu apartamentów czy domów wakacyjnych należą do najczęściej spotykanych oszustw konsumenckich. Oszuści wykorzystują atrakcyjne zdjęcia, bardzo konkurencyjne ceny i presję czasu. Nierzadko proszą o szybki przelew na prywatne konto, argumentując, że obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem lub że tylko natychmiastowa wpłata gwarantuje rezerwację.Wielu podróżnych błędnie zakłada, że każde odwołanie lub opóźnienie lotu automatycznie daje prawo do rekompensaty finansowej. Tymczasem przepisy unijne przewidują odszkodowanie tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki. Znaczenie ma zarówno długość opóźnienia – liczona jako opóźnienie na lotnisku docelowym, jak i przyczyna zakłócenia lotu.Jeżeli przewoźnik wykaże, że sytuacja była wynikiem nadzwyczajnych okoliczności, takich jak ekstremalne warunki atmosferyczne, zagrożenie bezpieczeństwa czy zamknięcie przestrzeni powietrznej, może zostać zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania.Podczas wakacji często dochodzi do sytuacji, które mogą stanowić podstawę reklamacji: uszkodzony pokój hotelowy, zniszczony bagaż, awaria wynajętego samochodu czy brak wyposażenia deklarowanego w ofercie.Problem pojawia się wtedy, gdy turyści zgłaszają takie nieprawidłowości dopiero po zakończeniu pobytu lub po powrocie do domu.Wielu podróżnych wybiera najtańsze ubezpieczenie turystyczne lub całkowicie z niego rezygnuje, zakładając, że prawdopodobieństwo wystąpienia problemów jest niewielkie. Równie częstym błędem jest zakup polisy bez zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU).To właśnie tam znajdują się informacje o zakresie ochrony, limitach odpowiedzialności oraz wyłączeniach, które w praktyce najczęściej decydują o tym, czy ubezpieczyciel wypłaci świadczenie.Rosnąca popularność internetowych rezerwacji sprawia, że przestępcy coraz częściej tworzą strony internetowe łudząco podobne do znanych serwisów lub publikują fikcyjne ogłoszenia w mediach społecznościowych. Konsumenci, zachęceni atrakcyjną ceną, dokonują płatności, nie sprawdzając, kto jest faktycznym organizatorem usługi ani czy mają do czynienia z legalnie działającym przedsiębiorcą.Większość wakacyjnych sporów nie wynika z nieznajomości prawa, lecz z pośpiechu i przekonania, że „na pewno wszystko będzie w porządku”. Tymczasem dokładne przeczytanie umowy, weryfikacja kontrahenta, zachowanie dokumentów oraz szybkie reagowanie na nieprawidłowości pozwalają uniknąć wielu problemów i skuteczniej dochodzić swoich praw, gdy jednak do nich dojdzie.