Koniec ekościemy? Ustawa antygreenwashingowa i 12 zakazanych praktyk od września 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta. Od 27 września 2026 r. firmy nie będą mogły bezkarnie stosować "eko" haseł bez odpowiedniego uzasadnienia. Nowe przepisy wprowadzają 12 zakazanych praktyk, m.in. ogólnikowe twierdzenia o ekologiczności produktu bez certyfikacji. UOKiK zyska narzędzia do karania greenwashingu karami sięgającymi 10 proc. obrotu. Firmy mają zaledwie 2 miesiące na dostosowanie.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Co to jest greenwashing.

Jakie zmiany w prawie czekają firmy od września 2026 roku.

Które konkretne praktyki marketingowe będą zakazane przez nowelizację.

Jakie kary grożą za naruszenie nowych przepisów antygreenwashingowych.

Co muszą zrobić firmy, aby dostosować się do nowych regulacji.



Zielone hasła kontra rzeczywistość

Skąd ten pośpiech: Bruksela dała termin

Dwanaście nowych „czarnych praktyk” – na czym polegają

umieszczanie oznakowania dotyczącego zrównoważonego charakteru, które nie jest oparte na systemie certyfikacji ani nie zostało ustanowione przez organy publiczne;

formułowanie twierdzeń środowiskowych w odniesieniu do całego produktu lub całej działalności przedsiębiorcy, jeżeli w rzeczywistości dotyczą one tylko określonej cechy produktu lub konkretnego rodzaju działalności;

twierdzenie – uzasadniane kompensowaniem emisji gazów cieplarnianych – że produkt ma neutralny, ograniczony lub pozytywny wpływ na środowisko pod względem emisji;

prezentowanie wymogów nałożonych przepisami prawa na wszystkie produkty danej kategorii jako cechy wyróżniającej akurat ofertę danego przedsiębiorcy;

prezentowanie towaru jako nadającego się do naprawy, gdy w rzeczywistości takiej właściwości nie posiada.

Diabeł tkwi w definicjach

Spór o zapasy magazynowe i okres przejściowy

Kary sięgające 10 proc. obrotu – i tak już obowiązują

Bilans: więcej przejrzystości, ale i więcej obowiązków