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CSRD, NIS2, DORA i AI Act. Czy polskie firmy zdążą przed unijnymi wymogami?

2026-07-14 00:10

CSRD, NIS2, DORA i AI Act. Czy polskie firmy zdążą przed unijnymi wymogami?

Czy polskie firmy zdążą przed unijnymi wymogami © pexels

CSRD, NIS2, DORA i AI Act to już nie zapowiedzi, lecz regulacje, które w najbliższych latach zmienią sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Firmy, które odpowiednio wcześnie przygotują procesy, raportowanie ESG i systemy zarządzania ryzykiem, mogą zyskać przewagę konkurencyjną. Zwlekanie oznacza natomiast ryzyko kar, problemów z finansowaniem i utraty reputacji. Jak przygotować organizację na nowe wymogi Unii Europejskiej?

Przeczytaj także: NIS2, DORA i AI Act weszły już w życie. Czy to koniec wyzwań dla zespołów compliance i cybersec?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie obowiązki nakładają na przedsiębiorców regulacje CSRD, NIS2, DORA i AI Act?
  • Jakie konsekwencje finansowe i wizerunkowe grożą firmom za brak compliance?
  • Dlaczego raportowanie ESG i cyberbezpieczeństwo wpływają na zaufanie klientów oraz inwestorów?
  • Jakie trzy zasady zarządzania mogą ułatwić wdrożenie unijnych regulacji w przedsiębiorstwie?

Regulacje i terminy obowiązywania:
  • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) - UE: raporty od 2025 (za 2024); kolejne grupy do 2029
  • NIS2 (Network and Information Systems 2) - UE: od 2023; Polska: początek 2026
  • DORA (Digital Operational Resilience Act) - UE: pełne stosowanie od 17.01.2025
  • AI Act (Artificial Intelligence Act) - UE: od 2024; kluczowe obowiązki 2025-2027

Zgodność z wymogami unijnymi to nie tylko obowiązek, ale również szansa na wzmocnienie pozycji rynkowej.
Czy polskie firmy zdążą przed unijnymi wymogami
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fot. pexels

Czy polskie firmy zdążą przed unijnymi wymogami

Dostosowanie się do unijnych wymogów oznacza nie tylko uniknięcie kar, lecz także większe zaufanie klientów i inwestorów

Raportowanie ESG w ramach CSRD oraz spełnienie wymogów NIS2 i DORA budują zaufanie klientów i inwestorów, którzy coraz częściej oczekują od partnerów biznesowych odpowiedzialności i bezpieczeństwa. Firmy działające zgodnie z regulacjami zyskują zaufanie jako mniej ryzykowne, co ułatwia dostęp do finansowania i może stanowić przewagę konkurencyjną. Jednocześnie wdrożenie standardów przed terminem minimalizuje ryzyko kar i utraty reputacji.

Brak dostosowania się do unijnych przepisów oznacza ryzyko konsekwencji zarówno finansowych, jak i wizerunkowych. Przedsiębiorstwa, które zignorują obowiązki wynikające z CSRD, NIS2, DORA czy AI Act, mogą zostać obciążone karami administracyjnymi. Brak transparentności w raportowaniu ESG obniża wiarygodność w oczach inwestorów, co utrudnia dostęp do finansowania i może prowadzić do utraty klientów.

Niezgodność z regulacjami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa zwiększa ryzyko incydentów, które mogą sparaliżować działalność operacyjną i spowodować utratę danych. W dłuższej perspektywie brak compliance oznacza nie tylko ryzyko kar, ale także utratę przewagi konkurencyjnej i reputacji, której odbudowa jest kosztowna i czasochłonna.

Pytanie brzmi, czy polskim przedsiębiorstwom uda się opracować i wdrożyć działania umożliwiające dostosowanie się do tych standardów, bez szkody dla ich działalności biznesowej? Z punktu widzenia zarządzania operacyjnego wydaje się, że może w tym pomóc zastosowanie się do kilku zasad znanych zdecydowanej większości menadżerów.

Pierwszą z nich jest podział odpowiedzialności za procesy. Jeżeli nie wiadomo, kto jest właścicielem ryzyka, to nikt tym ryzykiem nie zarządza. Podział ryzyka umożliwia m.in. mapowanie procesów, np. przy pomocy diagramów BPMN (Business Process Model and Notation) i opracowanie Standardowych Procedur Operacyjnych (ang. Standard Operating Procedures, SPO). Pozwala to na określenie, kto odpowiada za który fragment procesu.

Drugą jest odpowiednie opomiarowanie procesów. Jeżeli nie możemy monitorować naszej działalności, nie jesteśmy w stanie zmierzyć postępów we wdrażaniu działań doskonalących. Opracowanie i wdrożenie mierników oraz kluczowych wskaźników efektywności (KPI, Key Performance Indicators) pozwala na ocenę skuteczności działań, identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz szybkie reagowanie na odstępstwa od wyznaczonych celów.

Trzecią jest powtarzalność prowadzonych działań. Jeżeli przegląd zarządzania nie jest prowadzony regularnie, system traci skuteczność. Zapewnienie zgodności (compliance) z wymaganiami standardów można traktować albo jako projekt wdrożeniowy, albo BAU (Business As Usual), czyli element codziennej działalności operacyjnej, która nie zniknie po wdrożeniu i do której trzeba się dostosować.

Unijne regulacje, takie jak CSRD, NIS2, DORA czy AI Act, stają się integralną częścią prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w Polsce, jak i w całej UE. Ich wdrożenie oznacza konieczność nie tylko dostosowania procesów, ale także zmiany podejścia do zarządzania ryzykiem i raportowania.

Zapewnienie zgodności z tymi wymaganiami oznacza szansę na budowanie zaufania klientów i inwestorów, poprawę efektywności operacyjnej oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Z kolei brak compliance wiąże się z ryzykiem kar, utraty reputacji i ograniczonego dostępu do finansowania. Kluczowe jest, aby firmy traktowały dostosowanie się do regulacji jako element codziennej działalności, który w długiej perspektywie wspiera stabilny rozwój i bezpieczeństwo codziennej działalności.

Przeczytaj także: Cyberataki bazujące na AI, NIS2 i DORA, czyli co czeka firmy w 2025 roku? Cyberataki bazujące na AI, NIS2 i DORA, czyli co czeka firmy w 2025 roku?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: CSRD, NIS2, DORA, AI Act, działalność gospodarcza, ESG, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, zmiany w przepisach

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