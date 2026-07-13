AI Act zmieni briefy dla freelancerów. Firmy będą pytać o użycie AI a nie tylko o efekt
2026-07-13 14:12
AI Act zmieni briefy dla freelancerów. Firmy będą pytać o użycie AI a nie tylko o efekt © wygenerowane przez AI
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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:
- Od kiedy będą obowiązywać przepisy AI Act dotyczące treści generowanych przez sztuczną inteligencję.
- Jakie zmiany w briefach czekają firmy i freelancerów od sierpnia 2026 roku.
- Dlaczego przejrzystość pracy z AI stanie się nowym standardem jakości usług freelancerskich.
- Jakie pytania o użycie AI powinien zawierać brief, aby spełniać wymogi prawne i minimalizować ryzyko.
- Które branże freelancerskie będą najbardziej dotknięte nowymi regulacjami AI Act.
Dane Freelancehunt pokazują, że temat dotyczy jednych z najpopularniejszych kategorii pracy freelancerskiej. W raporcie „Portret Freelancera 2025” badani najczęściej wskazywali projektowanie graficzne — 24,6 proc., programowanie — 24,3 proc. oraz copywriting — 12,9 proc. To właśnie w tych obszarach powstają materiały, które później trafiają do kampanii, sklepów internetowych, stron firmowych, prezentacji sprzedażowych, opisów produktów i komunikacji eksperckiej.
AI Act nie sprowadza problemu do prostego pytania: „czy można używać AI?”. Ważniejsze staje się to, co dokładnie powstało z pomocą narzędzia, czy człowiek sprawdził efekt, kto zatwierdził materiał i czy publikacja wymaga dodatkowego oznaczenia. Inaczej należy traktować korektę językową, inaczej wygenerowaną grafikę przedstawiającą osobę, syntetyczny głos w reklamie, deepfake albo tekst publikowany jako materiał informacyjny.
„AI Act nie oznacza końca zlecania treści tworzonych z pomocą sztucznej inteligencji. Oznacza natomiast koniec niedopowiedzeń w briefie. Firma powinna wiedzieć, czy AI może zostać użyte, w której części pracy, kto sprawdza fakty, kto zatwierdza materiał i czy publikacja wymaga oznaczenia. Na rynku freelancingu przejrzystość pracy stanie się elementem jakości usługi, a nie dodatkiem po zakończeniu projektu” — mówi Valentyn Ziuzin, prezes zarządu Freelancehunt.
Dla zleceniodawców brief stanie się narzędziem zarządzania ryzykiem. Firma nie będzie oceniać wyłącznie końcowego pliku. Będzie musiała wiedzieć, czy zamówiona grafika przedstawia prawdziwą osobę, czy wideo wykorzystuje syntetyczny głos, czy tekst został sprawdzony przez człowieka oraz kto bierze odpowiedzialność redakcyjną za publikację pod marką firmy.
Dla freelancerów oznacza to nowy standard profesjonalizmu. Sama deklaracja „korzystam z AI” albo „nie korzystam z AI” przestaje wystarczać. Znaczenie będzie miała umiejętność pokazania klientowi, gdzie AI było narzędziem pomocniczym, które elementy zostały przygotowane lub zmienione automatycznie, jakie źródła sprawdzono i co wymaga kontroli przed publikacją.
AI Act może też zmienić sposób wyboru wykonawcy. Do ceny, portfolio, terminu realizacji i opinii dojdzie pytanie o przejrzystość pracy z AI. W projektach dla marek, mediów, sklepów internetowych i firm B2B większą wiarygodność zyskają freelancerzy, którzy potrafią wyjaśnić swój sposób pracy, oddzielić automatycznie wygenerowany element od treści sprawdzonej przez człowieka i pomóc klientowi bezpiecznie opublikować gotowy materiał.
„Największe ryzyko nie polega na tym, że freelancer użyje AI. Ryzyko pojawia się wtedy, gdy klient dowiaduje się o tym dopiero na końcu projektu — przy publikacji kampanii, tekstu eksperckiego albo materiału wideo. Zasady powinny być ustalone na początku współpracy, tak samo jak termin, budżet, zakres poprawek czy prawa do materiału” — mówi Oleg Topchiy, założyciel Freelancehunt.
Po wejściu w życie obowiązków dotyczących przejrzystości AI brief powinien jasno odpowiadać na kilka pytań:
- czy wykonawca może używać AI,
- w których częściach pracy AI jest dopuszczalne,
- czy AI może tworzyć finalny tekst, grafikę, głos lub wideo,
- kto sprawdza fakty, źródła i zgodność materiału z marką,
- kto zatwierdza publikację,
- czy materiał wymaga oznaczenia jako wygenerowany lub zmodyfikowany przez AI,
- czy freelancer ma przekazać krótką informację o sposobie pracy.
Nie każde użycie AI będzie miało ten sam ciężar. Narzędzie może pełnić funkcję pomocniczą przy redakcji, researchu albo porządkowaniu materiału. Inaczej wygląda sytuacja, gdy AI tworzy istotną część gotowej treści, obrazu, dźwięku lub wideo, które później trafiają do odbiorców publicznych. Dlatego brief powinien rozróżniać zwykłą pomoc techniczną od sytuacji, w której AI staje się ważnym elementem finalnego materiału.
O metodologii
Dane Freelancehunt pochodzą z raportu „Portret Freelancera 2025”, opracowanego na podstawie badania zrealizowanego w grudniu 2025 roku metodą ankiety online na próbie N=1100 aktywnych freelancerów. Badanie objęło Polskę oraz zagregowany region Europy Środkowo-Wschodniej. W materiale wykorzystano dane dotyczące najczęściej wskazywanych obszarów pracy freelancerów: projektowania graficznego, programowania oraz copywritingu.
Informacje dotyczące art. 50 AI Act oparto na tekście Regulation (EU) 2024/1689 oraz dostępnych opracowaniach dotyczących obowiązków przejrzystości. W materiale przywołano również analizę „Transparency as Architecture: Structural Compliance Gaps in EU AI Act Article 50 II”, opublikowaną na arXiv w marcu 2026 roku. Materiał nie stanowi porady prawnej. Zakres obowiązków powinien być oceniany w odniesieniu do konkretnego przypadku, rodzaju treści, sposobu użycia AI i sposobu publikacji.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
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