AI Act zmieni briefy dla freelancerów. Firmy będą pytać o użycie AI a nie tylko o efekt © wygenerowane przez AI

Od 2 sierpnia 2026 r. w Unii Europejskiej zaczną być stosowane przepisy AI Act dotyczące przejrzystości części treści tworzonych lub zmienianych przy użyciu sztucznej inteligencji. Dla firm zamawiających teksty, grafiki, strony internetowe, materiały reklamowe i wideo oznacza to zmianę już na etapie briefu. Obok formatu, stylu, terminu i budżetu trzeba będzie częściej ustalać, czy AI może zostać użyte, w jakim zakresie i kto odpowiada za sprawdzenie gotowego materiału przed publikacją.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Od kiedy będą obowiązywać przepisy AI Act dotyczące treści generowanych przez sztuczną inteligencję.

Jakie zmiany w briefach czekają firmy i freelancerów od sierpnia 2026 roku.

Dlaczego przejrzystość pracy z AI stanie się nowym standardem jakości usług freelancerskich.

Jakie pytania o użycie AI powinien zawierać brief, aby spełniać wymogi prawne i minimalizować ryzyko.

Które branże freelancerskie będą najbardziej dotknięte nowymi regulacjami AI Act.



czy wykonawca może używać AI,

w których częściach pracy AI jest dopuszczalne,

czy AI może tworzyć finalny tekst, grafikę, głos lub wideo,

kto sprawdza fakty, źródła i zgodność materiału z marką,

kto zatwierdza publikację,

czy materiał wymaga oznaczenia jako wygenerowany lub zmodyfikowany przez AI,

czy freelancer ma przekazać krótką informację o sposobie pracy.