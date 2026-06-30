Błędy w dokumentacji projektowej i przetargowej w zamówieniach publicznych: PZP, FIDIC i odpowiedzialność zamawiającego

Błędy w dokumentacji projektowej oraz błędy w dokumentacji przetargowej to jedne z najczęstszych przyczyn sporów, opóźnień i wzrostu kosztów w zamówieniach publicznych, szczególnie w inwestycjach budowlanych i infrastrukturalnych. Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia, sprzeczne rysunki, braki w przedmiarach, niedopracowany PFU albo niejasne wymagania techniczne mogą wpłynąć zarówno na etap składania ofert, jak i późniejszą realizację kontraktu. Problem staje się jeszcze bardziej złożony, gdy zamówienie jest realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków kontraktowych FIDIC.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego błędy w dokumentacji projektowej i przetargowej są jedną z głównych przyczyn sporów, opóźnień i wzrostu kosztów w zamówieniach publicznych.

Jakie są najczęstsze błędy w dokumentacji projektowej i przetargowej.

Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w dokumentacji w modelach „wybuduj” i „zaprojektuj i wybuduj” oraz jakie są obowiązki zamawiającego i wykonawcy.

Jak wykonawca powinien reagować na wykryte błędy, jak zgłaszać wady dokumentacji i jak dochodzić roszczeń na gruncie PZP i FIDIC.

Jak zamawiający może ograniczać ryzyko wadliwej dokumentacji i jakie są najlepsze praktyki w przygotowaniu dokumentów przetargowych.



Dlaczego błędy w dokumentacji projektowej są tak istotne?

Najczęstsze błędy w dokumentacji przetargowej i projektowej

sprzeczności między dokumentami , np. inne rozwiązania w projekcie budowlanym, inne w projekcie wykonawczym, a jeszcze inne w specyfikacji technicznej;

, np. inne rozwiązania w projekcie budowlanym, inne w projekcie wykonawczym, a jeszcze inne w specyfikacji technicznej; braki w dokumentacji projektowej , takie jak brak rysunków detali, brak uzgodnień branżowych, brak badań geotechnicznych albo niepełne warunki przyłączeniowe;

, takie jak brak rysunków detali, brak uzgodnień branżowych, brak badań geotechnicznych albo niepełne warunki przyłączeniowe; nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia , który nie pozwala jednoznacznie ustalić zakresu robót;

, który nie pozwala jednoznacznie ustalić zakresu robót; błędy w przedmiarach robót , w tym pominięcie istotnych pozycji albo wskazanie ilości niezgodnych z projektem;

, w tym pominięcie istotnych pozycji albo wskazanie ilości niezgodnych z projektem; nieaktualne dane techniczne , np. odwołania do wycofanych norm, nieobowiązujących przepisów lub niedostępnych materiałów;

, np. odwołania do wycofanych norm, nieobowiązujących przepisów lub niedostępnych materiałów; niespójne wymagania jakościowe , w których zamawiający dopuszcza różne standardy wykonania w różnych częściach dokumentacji;

, w których zamawiający dopuszcza różne standardy wykonania w różnych częściach dokumentacji; niekompletny program funkcjonalno-użytkowy w modelu „zaprojektuj i wybuduj”;

w modelu „zaprojektuj i wybuduj”; brak jasnych procedur zgłaszania wad, zmian, roszczeń i zatwierdzania dokumentacji zamiennej.

Model „wybuduj” a model „zaprojektuj i wybuduj” – kto odpowiada za dokumentację?

Model „wybuduj”

Model „zaprojektuj i wybuduj”

Odpowiedzialność inwestora na gruncie Kodeksu cywilnego

Zawiadomienie o wadach dokumentacji

nazwę i numer dokumentu, którego dotyczy problem;

opis błędu, braku albo sprzeczności;

wpływ na harmonogram, koszty, jakość lub bezpieczeństwo robót;

propozycję dalszych działań, np. wydanie wyjaśnień, korektę projektu albo polecenie zmiany;

termin, w którym decyzja jest potrzebna, aby uniknąć przestoju.

Poprawa dokumentacji przez inwestora

Błędy w dokumentacji przetargowej a Prawo zamówień publicznych

Pytania do SWZ jako narzędzie ograniczania ryzyka

dokumenty wzajemnie sobie przeczą;

brakuje istotnych rysunków, zestawień lub danych technicznych;

opis przedmiotu zamówienia jest niejednoznaczny;

przedmiar nie odpowiada projektowi;

PFU nie zawiera danych niezbędnych do kalkulacji;

wymagania zamawiającego mogą ograniczać konkurencję;

terminy realizacji są nierealne wobec zakresu prac.

Zmiana dokumentacji przed terminem składania ofert

Zasada interpretowania niejasności na korzyść wykonawcy

Roszczenia wykonawcy z tytułu wadliwej dokumentacji

dodatkowe wynagrodzenie za prace, których nie można było przewidzieć na podstawie prawidłowej analizy dokumentacji;

za prace, których nie można było przewidzieć na podstawie prawidłowej analizy dokumentacji; przedłużenie terminu realizacji , jeżeli wada projektu wstrzymała lub opóźniła roboty;

, jeżeli wada projektu wstrzymała lub opóźniła roboty; zwrot kosztów przestoju sprzętu, ludzi lub podwykonawców;

sprzętu, ludzi lub podwykonawców; koszty przeprojektowania , uzgodnień lub dokumentacji zamiennej, jeżeli zgodnie z umową obciążają zamawiającego;

, uzgodnień lub dokumentacji zamiennej, jeżeli zgodnie z umową obciążają zamawiającego; odszkodowanie za szkodę wynikającą z nienależytego przygotowania dokumentów.

PZP a FIDIC – jak warunki kontraktowe wpływają na błędy dokumentacji?

Czerwona Księga FIDIC – dokumentacja po stronie zamawiającego

Żółta Księga FIDIC – wymagania zamawiającego i projektowanie przez wykonawcę

Rola inżyniera kontraktu w przypadku błędów dokumentacji

Jak wykonawca powinien reagować na błędy w dokumentacji?

Zidentyfikuj problem – wskaż dokument, zapis, rysunek lub zakres, którego dotyczy nieścisłość. Oceń wpływ – ustal, czy błąd wpływa na cenę, termin, technologię, jakość, bezpieczeństwo lub zgodność z prawem. Zgłoś pytanie lub zawiadomienie – na etapie przetargu skieruj pytanie do SWZ, a na etapie realizacji złóż formalne zawiadomienie. Zabezpiecz dowody – archiwizuj korespondencję, wersje dokumentów, odpowiedzi zamawiającego i notatki techniczne. Nie wykonuj ryzykownych prac bez decyzji – jeżeli błąd może skutkować wadliwym wykonaniem, poczekaj na formalną instrukcję lub wyjaśnienie. Aktualizuj harmonogram i koszty – dokumentuj wpływ błędu na realizację umowy. Złóż roszczenie zgodnie z umową – zachowaj terminy i zakres informacji wymagany przez kontrakt.

Jak zamawiający może ograniczyć ryzyko wadliwej dokumentacji?

weryfikację zgodności projektu, specyfikacji i przedmiarów;

sprawdzenie aktualności przepisów, norm i uzgodnień;

zapewnienie kompletności decyzji administracyjnych i danych lokalizacyjnych;

przygotowanie jasnego PFU w formule „zaprojektuj i wybuduj”;

unikanie sprzecznych wymagań technicznych;

opisanie procedur zmian, zgłoszeń i zatwierdzania rozwiązań zamiennych;

realistyczne określenie terminów realizacji;

udzielanie precyzyjnych odpowiedzi na pytania wykonawców.

Praktyczna checklista: co sprawdzić przed złożeniem oferty?

Czy opis przedmiotu zamówienia jest jednoznaczny i kompletny?

Czy projekt, specyfikacje techniczne i przedmiary są ze sobą spójne?

Czy PFU zawiera wszystkie dane potrzebne do zaprojektowania inwestycji?

Czy terminy realizacji są realne wobec zakresu robót?

Czy dokumentacja zawiera aktualne decyzje, uzgodnienia i warunki techniczne?

Czy wymagania materiałowe i technologiczne są jasne?

Czy zamawiający przewidział procedury zmian i rozliczania robót dodatkowych?

Czy w dokumentacji są zapisy przerzucające nadmierne ryzyko na wykonawcę?

Czy zadano wszystkie potrzebne pytania do SWZ?

Czy uwzględniono wszystkie odpowiedzi i modyfikacje dokumentacji?

Przydatne źródła i dalsza analiza

Podsumowanie: błędy w dokumentacji projektowej trzeba wykrywać jak najwcześniej

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W tym artykule wyjaśniamy, kto odpowiada za dokumentację zamawiającego, jak wykonawca powinien reagować na wykryte wady, kiedy możliwe są roszczenia oraz jak ograniczać ryzyko już na etapie analizy przetargu.Dokumentacja projektowa jest fundamentem inwestycji. To na jej podstawie wykonawca kalkuluje cenę, planuje harmonogram, dobiera technologię, ocenia ryzyka i decyduje, czy w ogóle złożyć ofertę. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, niespójna albo sprzeczna z wymaganiami zamawiającego, wykonawca może przygotować ofertę na błędnych założeniach.W praktyce nawet pozornie niewielkie błędy w dokumentacji projektowej mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Brak jednego uzgodnienia, nieaktualne warunki techniczne, rozbieżność między rysunkiem a specyfikacją albo niejasny opis zakresu robót mogą oznaczać konieczność wykonania robót dodatkowych, zmian projektowych, wydłużenia terminu albo wszczęcia sporu o wynagrodzenie.W zamówieniach publicznych problem ma dodatkowy wymiar. Zamawiający musi przygotować dokumentację w sposób przejrzysty, jednoznaczny i zapewniający uczciwą konkurencję. Jeżeli błędy w dokumentacji przetargowej uniemożliwiają porównywalność ofert albo powodują, że wykonawcy różnie rozumieją zakres zamówienia, zagrożona jest prawidłowość całego postępowania.Błędy w dokumentacji zamawiającego mogą mieć różny charakter. Część z nich dotyczy warstwy technicznej projektu, część formalnej struktury postępowania, a część samego opisu przedmiotu zamówienia. Najbardziej problematyczne są te uchybienia, które ujawniają się dopiero po podpisaniu umowy, gdy wykonawca rozpoczął już mobilizację zasobów albo prace na budowie.Do najczęściej spotykanych problemów należą:Wykonawca, który analizuje postępowanie, powinien zwracać uwagę nie tylko na cenę i termin realizacji, ale także na spójność całej dokumentacji. Właśnie dlatego automatyzacja analizy dokumentów przetargowych i szybkie porównywanie wymagań może znacząco ograniczyć ryzyko złożenia oferty obarczonej błędnymi założeniami.Zakres odpowiedzialności za dokumentację zależy w dużej mierze od przyjętego modelu realizacji inwestycji. W zamówieniach budowlanych najczęściej spotyka się dwa warianty: model „wybuduj” oraz model „zaprojektuj i wybuduj”. Różnica między nimi ma kluczowe znaczenie dla oceny, czy za dane błędy odpowiada zamawiający, czy wykonawca.W modelu „wybuduj” zamawiający przygotowuje dokumentację projektową przed wszczęciem postępowania. Wykonawca otrzymuje projekt, specyfikacje techniczne, przedmiary i pozostałe dokumenty, a jego zadaniem jest wykonanie robót zgodnie z przekazanymi założeniami. Oznacza to, że wykonawca co do zasady nie projektuje inwestycji, lecz realizuje ją na podstawie dokumentów przygotowanych przez zamawiającego.W takim modelu zamawiający powinien zadbać o kompletność, zgodność i aktualność dokumentacji. Projekt powinien być zgodny z prawem budowlanym, decyzjami administracyjnymi, miejscowym planem albo decyzją o warunkach zabudowy, warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami branżowymi. Jeżeli dokumentacja zawiera błędy, zamawiający może być zobowiązany do jej poprawy, a w określonych przypadkach także do pokrycia kosztów wynikających z opóźnień lub zmian zakresu robót.W modelu „zaprojektuj i wybuduj” wykonawca odpowiada za przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej oraz realizację robót. Nie oznacza to jednak, że zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokumenty wyjściowe. Zamawiający nadal musi przygotować rzetelny program funkcjonalno-użytkowy, czyli PFU, oraz przekazać dane niezbędne do prawidłowego zaprojektowania inwestycji.PFU powinien opisywać oczekiwane parametry obiektu, funkcjonalność, standard jakości, wymagania techniczne, warunki lokalizacyjne, środowiskowe i prawne. Jeżeli program funkcjonalno-użytkowy jest niejasny, sprzeczny albo pomija istotne informacje, wykonawcy mogą różnie interpretować zakres zamówienia. To z kolei prowadzi do nieporównywalnych ofert i zwiększa ryzyko sporów po podpisaniu umowy.W umowie o roboty budowlane inwestor ma obowiązek wykonać czynności przygotowawcze, w szczególności przekazać teren budowy i dostarczyć projekt, jeżeli taki obowiązek wynika z przyjętego modelu kontraktu. Dokumentacja powinna umożliwiać wykonawcy prawidłowe wykonanie robót. Jeżeli jest wadliwa, niepełna albo wewnętrznie sprzeczna, może to stanowić podstawę do roszczeń wykonawcy.Jednocześnie wykonawca nie może ignorować problemów, które zauważył lub powinien zauważyć przy zachowaniu należytej staranności. Jeżeli dokumentacja zawiera oczywiste wady, wykonawca powinien niezwłocznie poinformować o tym inwestora. W przeciwnym razie może narazić się na zarzut, że kontynuował prace mimo świadomości ryzyka.Jeżeli wykonawca stwierdzi, że dokumentacja projektowa nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót albo zawiera braki, powinien bezzwłocznie zawiadomić o tym inwestora lub osobę wskazaną w umowie, np. inspektora nadzoru, inżyniera kontraktu albo przedstawiciela zamawiającego. Dla celów dowodowych najlepiej zrobić to w formie pisemnej lub za pośrednictwem oficjalnego systemu komunikacji przewidzianego w kontrakcie.W praktyce zgłoszenie powinno być konkretne. Warto wskazać, którego dokumentu dotyczy wada, na czym polega problem, jaki może mieć wpływ na termin, koszt lub technologię wykonania oraz jakiej decyzji oczekuje wykonawca. Dobrze przygotowana notyfikacja ogranicza ryzyko późniejszego sporu o to, czy wykonawca działał z należytą starannością.W zgłoszeniu warto uwzględnić:Po otrzymaniu zawiadomienia inwestor powinien podjąć działania zmierzające do usunięcia wady. Może to oznaczać przekazanie poprawionej dokumentacji, wydanie wyjaśnień, uzyskanie stanowiska projektanta, zmianę harmonogramu albo rozpoczęcie procedury zmiany umowy. Kluczowe jest, aby reakcja nastąpiła w terminie umożliwiającym kontynuowanie prac bez nieuzasadnionych przestojów.Przepisy nie wskazują jednego uniwersalnego terminu na poprawę dokumentacji. W praktyce termin powinien wynikać z umowy, specyfikacji warunków zamówienia lub z charakteru stwierdzonego problemu. Przy prostych nieścisłościach wystarczające może być szybkie wyjaśnienie, natomiast przy istotnych błędach projektowych konieczne może być opracowanie dokumentacji zamiennej i uzyskanie dodatkowych uzgodnień.Jeżeli zamawiający nie poprawi dokumentacji w odpowiednim czasie, wykonawca może ponieść realne szkody: przestoje sprzętu, koszty utrzymania personelu, wzrost cen materiałów, konieczność reorganizacji robót albo wydłużenie realizacji inwestycji. W takich sytuacjach podstawą roszczeń mogą być ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej, o ile wykonawca wykaże wadę, szkodę oraz związek między nimi.Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i zrozumiały. Dokumentacja przetargowa powinna pozwalać wykonawcom przygotować rzetelne, porównywalne oferty oraz ocenić zakres ryzyk. Jeżeli zamawiający przygotuje dokumenty w sposób nieprecyzyjny, może naruszyć zasady przejrzystości, równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.W robotach budowlanych opis przedmiotu zamówienia najczęściej obejmuje dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary, PFU lub inne dokumenty określające wymagania zamawiającego. Każdy z tych elementów powinien być spójny z pozostałymi. Błędy w dokumentacji przetargowej nie są wyłącznie problemem formalnym — bezpośrednio wpływają na wysokość ceny, ryzyka wykonawcze i możliwość prawidłowej realizacji kontraktu.Wykonawcy mają prawo zadawać pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia oraz załączników, w tym dokumentacji projektowej. To jeden z najważniejszych mechanizmów pozwalających wyjaśnić błędy w dokumentacji projektowej jeszcze przed złożeniem oferty. Jeżeli wykonawca zauważy nieścisłość, powinien rozważyć skierowanie pytania do zamawiającego, zwłaszcza gdy problem może mieć wpływ na cenę lub zakres świadczenia.Brak pytania nie oznacza automatycznie, że cała odpowiedzialność przechodzi na wykonawcę. Zamawiający nadal odpowiada za prawidłowe przygotowanie dokumentacji. Jednak w przypadku oczywistych błędów bierność wykonawcy może być później oceniana niekorzystnie, szczególnie jeżeli profesjonalny wykonawca powinien był zauważyć problem na etapie analizy dokumentów.W praktyce warto korzystać z pytań do SWZ, gdy:Jeżeli pytania wykonawców ujawnią błędy w dokumentacji przetargowej, zamawiający może, a często powinien, zmodyfikować dokumenty zamówienia. Może to obejmować zmianę SWZ, aktualizację załączników, korektę przedmiaru, uzupełnienie rysunków albo wydłużenie terminu składania ofert. Celem jest zapewnienie, aby wszyscy wykonawcy składali oferty na tych samych, jasnych zasadach.Z perspektywy wykonawcy szczególnie ważne jest śledzenie wszystkich odpowiedzi i modyfikacji publikowanych przez zamawiającego. W dynamicznych postępowaniach budowlanych zmiany dokumentacji potrafią istotnie wpłynąć na cenę oferty. Automatyczne monitorowanie dokumentów i komunikatów zamawiającego może więc ograniczyć ryzyko pominięcia kluczowej aktualizacji.W praktyce zamówień publicznych często przyjmuje się, że niejasności w dokumentacji przygotowanej przez zamawiającego nie powinny obciążać wykonawcy. Wynika to z faktu, że to zamawiający odpowiada za opis przedmiotu zamówienia i stworzenie warunków uczciwej konkurencji. Jeżeli dokumentacja jest nieprecyzyjna, wątpliwości interpretacyjne mogą być rozstrzygane na korzyść wykonawcy.Ta zasada nie ma jednak charakteru absolutnego. Nie można powoływać się na nią wtedy, gdy dokumentacja była jasna, a problem wynikał z błędnej analizy wykonawcy. Nie będzie też chronić wykonawcy, który ignorował oczywiste wady, nie zadawał pytań mimo realnych wątpliwości albo proponował interpretację prowadzącą do wykonania zamówienia niezgodnie z prawem, normami technicznymi lub interesem publicznym.Przykładowo, jeżeli zamawiający w kilku miejscach dokumentacji wskazuje konkretną klasę materiału, a wykonawca przyjmuje tańszy zamiennik bez podstawy w dokumentach, trudno mówić o niejasności po stronie zamawiającego. Z drugiej strony, jeśli rysunki, specyfikacja i przedmiar opisują trzy różne rozwiązania, zamawiający powinien wyjaśnić, które z nich jest wiążące.Błędy w dokumentacji projektowej mogą prowadzić do roszczeń wykonawcy, zwłaszcza gdy powodują dodatkowe koszty lub opóźnienia. Najczęściej chodzi o wynagrodzenie za roboty dodatkowe, koszty przestoju, przedłużenie czasu realizacji, koszty zmian technologii, wzrost kosztów materiałów lub szkody wynikające z wadliwych założeń projektowych. Każde roszczenie wymaga jednak odpowiedniego udokumentowania.Wykonawca powinien wykazać, że wada dokumentacji rzeczywiście istniała, została zgłoszona w odpowiednim czasie, miała wpływ na realizację umowy i spowodowała konkretną szkodę lub dodatkowy koszt. Sama ogólna informacja, że dokumentacja była nieprecyzyjna, zwykle nie wystarczy. Konieczne są dowody: korespondencja, wpisy w dzienniku budowy, harmonogramy, kosztorysy, raporty z postępu prac, zdjęcia, opinie techniczne i zestawienia kosztów.Najczęstsze kategorie roszczeń obejmują:W dużych inwestycjach infrastrukturalnych zamawiający często korzystają z warunków kontraktowych FIDIC, najczęściej z Czerwonej lub Żółtej Księgi. FIDIC precyzuje role stron, procedury zgłaszania problemów, wydawania instrukcji, oceny roszczeń i zarządzania zmianami. Połączenie PZP i FIDIC wymaga jednak spójnego podejścia: dokumenty przetargowe przygotowane na potrzeby postępowania publicznego muszą jednocześnie pasować do mechanizmów kontraktowych FIDIC.W praktyce błędy w dokumentacji zamawiającego mogą ujawnić się zarówno jako naruszenie zasad zamówień publicznych, jak i jako zdarzenie kontraktowe uzasadniające roszczenie wykonawcy. Dlatego wykonawca powinien analizować dokumentację dwutorowo: pod kątem wymagań PZP na etapie przetargu oraz pod kątem procedur FIDIC po zawarciu umowy.W kontraktach opartych na Czerwonej Księdze model jest zbliżony do formuły „wybuduj”. Zamawiający dostarcza projekt, rysunki, specyfikacje techniczne i inne dokumenty konieczne do wykonania robót. Wykonawca realizuje roboty zgodnie z tą dokumentacją, a ewentualne błędy powinien zgłaszać inżynierowi kontraktu.Jeżeli dokumenty są opóźnione, niekompletne albo wadliwe, wykonawca powinien uruchomić właściwą procedurę kontraktową. Ważne jest zachowanie terminów notyfikacji i przedstawienie wpływu wady na czas oraz koszty. Zaniechanie formalnego zgłoszenia może utrudnić późniejsze dochodzenie roszczeń, nawet jeżeli problem był realny.Żółta Księga FIDIC odpowiada modelowi „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca projektuje i wykonuje roboty na podstawie wymagań zamawiającego, czyli tzw. Employer’s Requirements. Odpowiedzialność za szczegółowy projekt spoczywa zasadniczo na wykonawcy, ale wymagania zamawiającego muszą być prawidłowe, kompletne i wykonalne.Jeżeli Employer’s Requirements zawierają sprzeczności, pomijają istotne dane albo prowadzą do rozwiązań niemożliwych do wykonania zgodnie z prawem lub techniką, wykonawca powinien zgłosić problem. Dotyczy to także danych o warunkach gruntowych, istniejących obiektach, ograniczeniach administracyjnych czy wymaganiach środowiskowych. Im wcześniej nieścisłości zostaną ujawnione, tym mniejsze ryzyko kosztownych zmian w trakcie realizacji.W kontraktach FIDIC istotną rolę pełni inżynier kontraktu. To on przyjmuje zgłoszenia, wydaje instrukcje, ocenia wpływ zdarzeń na harmonogram i koszty oraz uczestniczy w rozstrzyganiu sporów technicznych. W przypadku błędów dokumentacji inżynier może polecić wyjaśnienie, korektę, zmianę albo inne działanie umożliwiające kontynuację robót.Dla wykonawcy ważne jest, aby komunikować się z inżynierem w sposób formalny i zgodny z kontraktem. Zgłoszenia ustne, niepełne lub kierowane do niewłaściwych osób mogą później okazać się niewystarczające. W kontraktach FIDIC procedura jest często równie ważna jak sama merytoryczna zasadność roszczenia.Skuteczna reakcja wykonawcy zależy od etapu, na którym wykryto problem. Inaczej należy działać przed złożeniem oferty, inaczej po podpisaniu umowy, a jeszcze inaczej w trakcie realizacji robót, gdy błąd zaczyna wpływać na harmonogram lub koszty. Najgorszym rozwiązaniem jest bierne oczekiwanie i liczenie, że problem „sam się wyjaśni”.Bezpieczna ścieżka działania może wyglądać następująco:Zamawiający powinien traktować przygotowanie dokumentacji jako jeden z najważniejszych etapów całego zamówienia. Dobrze przygotowane dokumenty zmniejszają liczbę pytań, ograniczają ryzyko odwołań, zwiększają konkurencyjność i ułatwiają późniejszą realizację umowy. Błędy popełnione przed wszczęciem postępowania często są znacznie droższe niż rzetelna weryfikacja dokumentów na początku.Dobre praktyki po stronie zamawiającego obejmują:Zamawiający, który przygotowuje dokumentację w sposób przejrzysty i spójny, ogranicza nie tylko ryzyko roszczeń, ale także ryzyko otrzymania ofert zawierających wysokie rezerwy na niepewność. Im mniej niejasności w dokumentacji, tym większa szansa na konkurencyjne ceny i sprawniejszą realizację zamówienia.Przed złożeniem oferty warto wykonać uporządkowaną analizę dokumentacji. Checklista pomaga wychwycić błędy w dokumentacji projektowej i przetargowej zanim wykonawca przyjmie na siebie zobowiązania cenowe oraz terminowe. Szczególnie ważne jest porównanie dokumentów technicznych z wymaganiami umownymi i odpowiedziami zamawiającego.Przy analizie zamówień publicznych warto korzystać z aktualnych źródeł informacji oraz oficjalnych publikacji. Pomocne mogą być przede wszystkim materiały publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych, akty prawne dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych oraz informacje o standardach kontraktowych na stronie FIDIC. Warto również na bieżąco monitorować odpowiedzi zamawiających i modyfikacje dokumentów w konkretnych postępowaniach.Należy pamiętać, że każda inwestycja ma własną specyfikę. Ocena odpowiedzialności za błędy w dokumentacji zamawiającego zależy od modelu kontraktu, treści umowy, sposobu przygotowania dokumentów, zachowania stron i momentu zgłoszenia problemu. W sprawach spornych warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w zamówieniach publicznych i kontraktach budowlanych.Błędy w dokumentacji projektowej i błędy w dokumentacji przetargowej mogą znacząco wpłynąć na wynik postępowania, cenę oferty oraz realizację inwestycji. W modelu „wybuduj” ciężar przygotowania projektu spoczywa przede wszystkim na zamawiającym, natomiast w modelu „zaprojektuj i wybuduj” kluczowe znaczenie ma jakość PFU i wymagań zamawiającego. W kontraktach FIDIC dodatkowo trzeba pamiętać o formalnych procedurach zgłaszania wad, instrukcjach inżyniera kontraktu i terminach notyfikacji roszczeń.Dla wykonawcy najważniejsze jest szybkie wykrycie nieścisłości, zadawanie pytań do SWZ, formalne zgłaszanie wad po podpisaniu umowy i skrupulatne dokumentowanie wpływu błędów na koszty oraz harmonogram. Dla zamawiającego kluczowe jest przygotowanie dokumentacji w sposób jasny, kompletny i spójny, ponieważ nieprecyzyjne dokumenty zwiększają ryzyko sporów oraz kosztów po obu stronach.