Czy można otworzyć produkt przed zakupem? Przewodnik konsumenta

Często podczas zakupów kusi nas, aby zajrzeć pod wieczko kosmetyku, rozwinąć folię ochronną czy dotknąć materiału, z którego wykonano dany przedmiot. Chcemy mieć pewność, że produkt spełnia nasze oczekiwania i jest kompletny. Jednak czy takie działanie "na własną rękę" jest zgodne z prawem? Oto najważniejsze zasady, o których warto pamiętać, zanim zdecydujesz się rozpakować towar na sklepowym regale.

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Kto jest właścicielem produktu przed zapłatą?

Masz prawo znać cechy produktu, ale z zachowaniem zasad

Nie uszkadzaj produktu: Sprawdzanie towaru nie może prowadzić do jego zniszczenia lub obniżenia wartości.

Sprawdzanie towaru nie może prowadzić do jego zniszczenia lub obniżenia wartości. Nie naruszaj plomb na opakowaniach: Jeśli opakowanie jest zaplombowane, nie otwieraj go.

Jeśli opakowanie jest zaplombowane, nie otwieraj go. Dbaj o higienę: Niedopuszczalne jest naruszanie zasad higieny, co jest szczególnie istotne w przypadku kosmetyków czy artykułów spożywczych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. eGospodarka.pl Sprawdzanie towaru w sklepie przed zakupem - Poradnik konsumenta Dopóki nie sfinalizujemy transakcji, przedmiot pozostaje własnością sklepu, co uniemożliwia nam samodzielne naruszanie fabrycznych zabezpieczeń. Chociaż kupujący mają prawo poznać cechy produktu, powinni robić to w sposób bezpieczny i higieniczny, najlepiej korzystając z pomocy personelu lub dostępnych testerów. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Jak legalnie sprawdzić towar przed zakupem?

Zapytaj o zgodę lub pomoc: Jeśli chcesz dokładnie obejrzeć produkt, zwróć się do pracownika sklepu. Personel może pomóc w bezpiecznym zaprezentowaniu towaru.

Jeśli chcesz dokładnie obejrzeć produkt, zwróć się do pracownika sklepu. Personel może pomóc w bezpiecznym zaprezentowaniu towaru. Szukaj testerów i wystawek: Zanim naruszysz opakowanie, rozejrzyj się, czy w pobliżu nie ma udostępnionych testerów np. w przypadku kosmetyków lub egzemplarzy wystawowych danego sprzętu elektronicznego.

Zanim naruszysz opakowanie, rozejrzyj się, czy w pobliżu nie ma udostępnionych testerów np. w przypadku kosmetyków lub egzemplarzy wystawowych danego sprzętu elektronicznego. Buty i ubrania: możesz ostrożnie przymierzyć

Złota zasada zakupów

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Kluczową kwestią, którą należy zrozumieć, jest prawo własności.Z tego powodu nie mamy prawa samowolnie otwierać opakowań ani zrywać folii zabezpieczających bez pytania o zgodę.Jako konsument masz prawo do zapoznania się z cechami i właściwościami produktu. Należy to jednak robić w sposób odpowiedzialny:Zamiast samodzielnie otwierać fabrycznie zamknięte pudełka, skorzystaj z poniższych wskazówek:Najprostsza reguła, która pozwoli uniknąć nieporozumień w sklepie, brzmi: zanim otworzysz opakowanie, zapytaj o zgodę.Więcej informacji na temat Twoich uprawnień jako kupującego znajdziesz na oficjalnej stronie: