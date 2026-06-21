Czy można otworzyć produkt przed zakupem? Przewodnik konsumenta
2026-06-21 00:02
Czy można otworzyć produkt przed zakupem? Przewodnik konsumenta © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Black Friday bez haczyków. Poradnik dla seniorów
Kto jest właścicielem produktu przed zapłatą?
Kluczową kwestią, którą należy zrozumieć, jest prawo własności. Dopóki nie przejdziemy przez kasę i nie zapłacimy za towar, produkt należy do sklepu. Z tego powodu nie mamy prawa samowolnie otwierać opakowań ani zrywać folii zabezpieczających bez pytania o zgodę.
Masz prawo znać cechy produktu, ale z zachowaniem zasad
Jako konsument masz prawo do zapoznania się z cechami i właściwościami produktu. Należy to jednak robić w sposób odpowiedzialny:
- Nie uszkadzaj produktu: Sprawdzanie towaru nie może prowadzić do jego zniszczenia lub obniżenia wartości.
- Nie naruszaj plomb na opakowaniach: Jeśli opakowanie jest zaplombowane, nie otwieraj go.
- Dbaj o higienę: Niedopuszczalne jest naruszanie zasad higieny, co jest szczególnie istotne w przypadku kosmetyków czy artykułów spożywczych.
fot. eGospodarka.pl
Sprawdzanie towaru w sklepie przed zakupem - Poradnik konsumenta
Jak legalnie sprawdzić towar przed zakupem?
Zamiast samodzielnie otwierać fabrycznie zamknięte pudełka, skorzystaj z poniższych wskazówek:
- Zapytaj o zgodę lub pomoc: Jeśli chcesz dokładnie obejrzeć produkt, zwróć się do pracownika sklepu. Personel może pomóc w bezpiecznym zaprezentowaniu towaru.
- Szukaj testerów i wystawek: Zanim naruszysz opakowanie, rozejrzyj się, czy w pobliżu nie ma udostępnionych testerów np. w przypadku kosmetyków lub egzemplarzy wystawowych danego sprzętu elektronicznego.
- Buty i ubrania: możesz ostrożnie przymierzyć
Złota zasada zakupów
Najprostsza reguła, która pozwoli uniknąć nieporozumień w sklepie, brzmi: zanim otworzysz opakowanie, zapytaj o zgodę.
Więcej informacji na temat Twoich uprawnień jako kupującego znajdziesz na oficjalnej stronie:
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)