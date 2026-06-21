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Czy można otworzyć produkt przed zakupem? Przewodnik konsumenta

2026-06-21 00:02

Czy można otworzyć produkt przed zakupem? Przewodnik konsumenta

Czy można otworzyć produkt przed zakupem? Przewodnik konsumenta © wygenerowane przez AI

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Często podczas zakupów kusi nas, aby zajrzeć pod wieczko kosmetyku, rozwinąć folię ochronną czy dotknąć materiału, z którego wykonano dany przedmiot. Chcemy mieć pewność, że produkt spełnia nasze oczekiwania i jest kompletny. Jednak czy takie działanie "na własną rękę" jest zgodne z prawem? Oto najważniejsze zasady, o których warto pamiętać, zanim zdecydujesz się rozpakować towar na sklepowym regale.

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Kto jest właścicielem produktu przed zapłatą?


Kluczową kwestią, którą należy zrozumieć, jest prawo własności. Dopóki nie przejdziemy przez kasę i nie zapłacimy za towar, produkt należy do sklepu. Z tego powodu nie mamy prawa samowolnie otwierać opakowań ani zrywać folii zabezpieczających bez pytania o zgodę.

Masz prawo znać cechy produktu, ale z zachowaniem zasad


Jako konsument masz prawo do zapoznania się z cechami i właściwościami produktu. Należy to jednak robić w sposób odpowiedzialny:
  • Nie uszkadzaj produktu: Sprawdzanie towaru nie może prowadzić do jego zniszczenia lub obniżenia wartości.
  • Nie naruszaj plomb na opakowaniach: Jeśli opakowanie jest zaplombowane, nie otwieraj go.
  • Dbaj o higienę: Niedopuszczalne jest naruszanie zasad higieny, co jest szczególnie istotne w przypadku kosmetyków czy artykułów spożywczych.

Sprawdzanie towaru w sklepie przed zakupem - Poradnik konsumenta
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fot. eGospodarka.pl

Sprawdzanie towaru w sklepie przed zakupem - Poradnik konsumenta

Dopóki nie sfinalizujemy transakcji, przedmiot pozostaje własnością sklepu, co uniemożliwia nam samodzielne naruszanie fabrycznych zabezpieczeń. Chociaż kupujący mają prawo poznać cechy produktu, powinni robić to w sposób bezpieczny i higieniczny, najlepiej korzystając z pomocy personelu lub dostępnych testerów.

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Jak legalnie sprawdzić towar przed zakupem?


Zamiast samodzielnie otwierać fabrycznie zamknięte pudełka, skorzystaj z poniższych wskazówek:
  • Zapytaj o zgodę lub pomoc: Jeśli chcesz dokładnie obejrzeć produkt, zwróć się do pracownika sklepu. Personel może pomóc w bezpiecznym zaprezentowaniu towaru.
  • Szukaj testerów i wystawek: Zanim naruszysz opakowanie, rozejrzyj się, czy w pobliżu nie ma udostępnionych testerów np. w przypadku kosmetyków lub egzemplarzy wystawowych danego sprzętu elektronicznego.
  • Buty i ubrania: możesz ostrożnie przymierzyć

Złota zasada zakupów


Najprostsza reguła, która pozwoli uniknąć nieporozumień w sklepie, brzmi: zanim otworzysz opakowanie, zapytaj o zgodę.

Więcej informacji na temat Twoich uprawnień jako kupującego znajdziesz na oficjalnej stronie:
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oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: prawa konsumentów, prawa konsumenta, zakupy

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