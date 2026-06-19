Od 2027 r. praca w upale będzie zakazana - nowelizacja BHP wprowadza limity temperatur

Od 1 stycznia 2027 roku wejdą w życie nowe przepisy BHP, które wprowadzą sztywne limity temperatur w miejscu pracy: 35°C w pomieszczeniach i 32°C dla prac ciężkich na otwartej przestrzeni. Ich przekroczenie będzie oznaczało obowiązkowy przestój przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Ekspert Sodexo Polska wyjaśnia, dlaczego firmy powinny przygotować się na te zmiany już teraz, zanim upały zaczną wpływać na ciągłość biznesową.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany w przepisach BHP wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku i jakie limity temperatur będą obowiązywać.

Co oznacza przekroczenie nowych progów temperaturowych dla pracodawców i pracowników.

Jakie obowiązki spoczywają obecnie na pracodawcach w zakresie zapewnienia komfortu termicznego w miejscu pracy.

Jakie kroki powinny podjąć firmy, by przygotować się na nowe przepisy i unikać przestojów w działalności.



Jakie przepisy obowiązują obecnie?

Co się zmieni?