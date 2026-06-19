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Od 2027 r. praca w upale będzie zakazana - nowelizacja BHP wprowadza limity temperatur

2026-06-19 13:52

Od 2027 r. praca w upale będzie zakazana - nowelizacja BHP wprowadza limity temperatur

Od 2027 r. praca w upale będzie zakazana - nowelizacja BHP wprowadza limity temperatur © wygenerowane przez AI

Od 1 stycznia 2027 roku wejdą w życie nowe przepisy BHP, które wprowadzą sztywne limity temperatur w miejscu pracy: 35°C w pomieszczeniach i 32°C dla prac ciężkich na otwartej przestrzeni. Ich przekroczenie będzie oznaczało obowiązkowy przestój przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Ekspert Sodexo Polska wyjaśnia, dlaczego firmy powinny przygotować się na te zmiany już teraz, zanim upały zaczną wpływać na ciągłość biznesową.

Przeczytaj także: Praca w upały: limity maksymalnej temperatury w pracy już od 2027 roku


Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie zmiany w przepisach BHP wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku i jakie limity temperatur będą obowiązywać.
  • Co oznacza przekroczenie nowych progów temperaturowych dla pracodawców i pracowników.
  • Jakie obowiązki spoczywają obecnie na pracodawcach w zakresie zapewnienia komfortu termicznego w miejscu pracy.
  • Jakie kroki powinny podjąć firmy, by przygotować się na nowe przepisy i unikać przestojów w działalności.


Zgodnie z ostatnią wersją projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP, regulacje o sztywnych limitach temperatur mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Dokument jest na zaawansowanym etapie legislacji, choć rozporządzenie nie zostało jeszcze formalnie uchwalone – harmonogram wdrożenia będzie zależny od dalszego przebiegu procesu legislacyjnego.

Za przygotowanie nowelizacji odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zmian wynika z rosnącej skali ryzyka związanego z pracą w warunkach zbyt wysokiej temperatury oraz potrzeby dostosowania przepisów BHP do realiów zmieniającego się klimatu. Obecnie regulacje nie wyznaczają maksymalnej temperatury, w jakiej można pracować w pomieszczeniach, a w obliczu coraz częstszych fal upałów przestają być wystarczające.

Jakie przepisy obowiązują obecnie?


– Już dziś pracodawcy mają obowiązek organizowania pracy tak, żeby zmniejszyć jej uciążliwość i dbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Oznacza to przede wszystkim zapewnienie napojów: w pomieszczeniach zamkniętych, gdy temperatura przekracza 28°C, a na otwartej przestrzeni – gdy przekracza 25°C. Muszą one być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, a ich zapewnienie nie może zostać zastąpione ekwiwalentem pieniężnym – mówi Piotr Placek, Health, Safety and Environment Project & Data Manager Continental Europe w Sodexo.

Pracodawca może też wprowadzać rozwiązania organizacyjne, takie jak skrócenie czasu pracy, dodatkowe przerwy czy wcześniejsze zakończenie dnia pracy. Tego typu działania są dziś dopuszczalne, ale zależą od decyzji firmy, a nie od sztywnego obowiązku wynikającego z przepisów.

Nie można też pomijać perspektywy pracowników. W przypadku gdy warunki wykonywania pracy zagrażają zdrowiu lub życiu, przepisy Kodeksu pracy (art. 210 §1) przewidują możliwość powstrzymania się od wykonywania obowiązków. W takim przypadku pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas powstrzymania się od pracy (art. 210 §3 KP). W okresach intensywnych upałów rozwiązanie to stanowi istotny mechanizm ochronny, ograniczający ryzyko wystąpienia zagrożeń zdrowotnych związanych z wysoką temperaturą. Uprawnienie to nie dotyczy jednak pracowników, których obowiązkiem jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

Co się zmieni?


Regulacje, które mają wejść w życie od 2027 roku, zakładają m.in. określenie maksymalnej temperatury pracy – 35°C w pomieszczeniach oraz 32°C dla prac ciężkich wykonywanych na otwartej przestrzeni. Jej przekroczenie będzie oznaczało konieczność czasowego wstrzymania pracy przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia dla pracowników.

– W praktyce oznacza to, że każda fala upałów może przełożyć się nie tylko na spadek komfortu, ale także na przestoje i koszty operacyjne. Dodatkowo, po przekroczeniu temperatury 28°C w przypadku prac lekkich i biurowych oraz 25°C dla prac ciężkich wykonywanych w pomieszczeniach i wszystkich prac na zewnątrz, pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiednich urządzeń obniżających temperaturę. Jeżeli względy technologiczne na to nie pozwalają, konieczne będzie wdrożenie rozwiązań organizacyjnych dostosowanych do warunków i specyfiki pracy – dodaje Piotr Placek.

Kluczowe stanie się nie tylko zapewnienie doraźnych rozwiązań (dostęp do wody, skrócony czas pracy), ale przede wszystkim inwestycja w infrastrukturę i procesy ograniczające ryzyko przekroczenia progów temperaturowych. Chodzi przede wszystkim o modernizację systemów wentylacji i chłodzenia, zarządzanie obciążeniem budynków oraz wdrażanie elastycznych modeli pracy.

– Firmy decydujące się na instalację klimatyzacji nie mogą zapominać o jej regularnym serwisowaniu i utrzymaniu w należytym stanie technicznym. Przeglądy takich systemów powinny być wykonywane co najmniej raz na sześć miesięcy, a ich bieżąca eksploatacja wymaga dbałości o czystość oraz sprawność urządzeń. W obliczu coraz częstszych fal upałów odpowiednio przygotowane środowisko pracy należy dziś postrzegać jako element ciągłości biznesowej, a nie dodatkowe udogodnienie – tłumaczy ekspert Sodexo.

Zmiany klimatyczne nie są już prognozą, lecz rzeczywistością, a regulacje prawne zaczynają za nimi nadążać. Najbliższe miesiące to dla pracodawców ostatni moment, by przygotować się na nowe zasady – zanim wysokie temperatury zaczną wpływać nie tylko na komfort, ale i na możliwość prowadzenia działalności.
Przeczytaj także: Bezpieczeństwo pracowników w upały - czas na nowe regulacje? Bezpieczeństwo pracowników w upały - czas na nowe regulacje?

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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