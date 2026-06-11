Prosty zwrot w e-sklepie - jak spełnić wymogi unijnej dyrektywy?

Unijna dyrektywa o "szybkim zwrocie" zobowiązuje e-sklepy do ułatwienia konsumentom rezygnacji z umów zawieranych na odległość. Od 19 czerwca 2026 r. odstąpienie od umowy powinno być równie proste jak jej zawarcie, a proces nie może wymagać pobierania formularzy PDF czy kontaktu z obsługą klienta. Dla sprzedawców oznacza to nie tylko zmiany interfejsie witryny, ale również konieczność integracji systemów sprzedażowych z księgowymi.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie obowiązki nakłada na e-sklepy unijna dyrektywa (UE) 2023/2673 od 19 czerwca 2026 r. w zakresie odstąpienia od umowy online.

Dlaczego prosty proces zwrotu powinien być równie intuicyjny jak zakup i jakie błędy mogą powstać przy jego wdrożeniu.

Jak automatyzacja zwrotów i refundacji może ograniczyć koszty, skrócić czas obsługi i poprawić doświadczenie zakupowe.

Co powinny sprawdzić sklepy internetowe, aby dostosować się do nowych przepisów i uniknąć problemów operacyjnych.



Odstąpienie od umowy ma być tak proste jak zakup

Refundacje pod presją czasu i oczekiwań klientów

Od zgłoszenia do korekty: zwrot trafia też do księgowości

Automatyzacja ogranicza błędy i ręczną pracę

Checklista dla e-sklepów na okres przejściowy

Czy klient może odstąpić od umowy online bez pobierania PDF-a i bez kontaktu z obsługą sklepu.

Czy funkcja odstąpienia od umowy jest łatwo dostępna, widoczna i jednoznacznie opisana.

Czy po zgłoszeniu odstąpienia klient otrzymuje potwierdzenie na trwałym nośniku, np. mailowo.

Czy proces obejmuje dodatkowe potwierdzenie chęci odstąpienia, aby ograniczyć ryzyko przypadkowych kliknięć.

Czy procedura refundacji uwzględnia możliwość wstrzymania zwrotu środków do czasu otrzymania towaru albo dowodu jego odesłania.

Czy firma monitoruje status krajowej ustawy implementującej dyrektywę i planuje aktualizację regulaminu oraz procesu po jej uchwaleniu.

Czy sklep obsługuje zwroty klientów kupujących bez rejestracji.

Czy system rejestruje dokładny moment zgłoszenia odstąpienia od umowy i pozwala potwierdzić jego otrzymanie klientowi na trwałym nośniku.

Czy zgłoszenie jest automatycznie powiązane z konkretnym zamówieniem.

Czy dane trafiają do systemu sprzedażowego lub księgowego bez ręcznego przepisywania.

Czy system umożliwia wygenerowanie korekty dokumentów sprzedażowych, jeśli jest to wymagane.

Czy proces zwrotu środków jest powiązany z wewnętrzną procedurą finansową.

Czy firma ma ustalone statusy zgłoszeń i odpowiedzialność poszczególnych działów.

Czy obsługa klienta, magazyn i księgowość pracują na tych samych danych.