Right to Repair: naprawialność staje się obowiązkiem. Jak się przygotować?

Unijna dyrektywa Right to Repair, którą Polska musi wdrożyć do 31 lipca 2026 roku, zmusza firmy z branży elektroniki i AGD do przebudowy swoich modeli biznesowych. Naprawialność przestaje być wyborem, a staje się obowiązkiem regulacyjnym, który wpłynie na koszty, odpowiedzialność prawną i relacje w łańcuchu dostaw. Nowe przepisy mają na celu redukcję 35 mln ton odpadów sprzętowych rocznie i generowanie nawet 4,8 mld euro dodatkowej wartości dla gospodarki.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest dyrektywa Right to Repair i jakie obowiązki nakłada na firmy z branży elektroniki i AGD do 31 lipca 2026 roku.

Dlaczego naprawialność produktów staje się obowiązkiem regulacyjnym i jak wpłynie na modele biznesowe przedsiębiorstw.

Jakie koszty, ryzyka prawne i wyzwania organizacyjne wiążą się z wdrożeniem nowych przepisów.

Jakie korzyści ekonomiczne i środowiskowe może przynieść wdrożenie dyrektywy Right to Repair.



35 mln ton odpadów i miliardy euro w tle regulacji

Nie tylko produkcja. Zmiany obejmą cały model biznesowy

Right to Repair to nie jest zmiana kosmetyczna. Mówimy o regulacji, która wpływa na cały cykl życia produktu i w praktyce wymusza przebudowę dotychczasowych modeli biznesowych - komentuje mec. Michał Jeleń, starszy prawnik w kancelarii LEGALLY.SMART.

Dotychczas odpowiedzialność producenta była w dużej mierze ograniczona do okresu gwarancji. Nowe regulacje znacząco ją rozszerzają. Brak możliwości naprawy produktu może stać się nie tylko problemem operacyjnym, ale również źródłem sporów z konsumentami i ryzyka prawnego - wskazuje.

Koszty, ryzyka i presja regulacyjna

Widzimy wyraźnie, że naprawialność przestaje być wyłącznie elementem polityki ESG czy przewagi konkurencyjnej. Staje się jednym z kryteriów zgodności z prawem oraz oceny działalności przedsiębiorstwa - podkreśla mec. Michał Jeleń.

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