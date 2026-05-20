Od 19 czerwca 2026 zwroty towaru w e-commerce będą łatwiejsze. Co muszą zrobić sklepy internetowe?

Od 19 czerwca 2026 roku zwrot towaru w e-commerce stanie się łatwiejszy dla klientów, ale bardziej wymagający dla sprzedawców. Dyrektywa UE 2023/2673 nakłada na sklepy internetowe obowiązek wdrożenia funkcji odstąpienia od umowy bezpośrednio w interfejsie strony - przycisk lub link muszą być łatwo dostępne, wyróżnione i zawierać jednoznaczne sformułowanie, np. "Odstąp od umowy tutaj". Brak dostosowania do nowych przepisów może skutkować karami UOKiK (do 10% rocznego obrotu) oraz wydłużeniem okresu na odstąpienie od umowy z 14 dni do nawet 12 miesięcy i 14 dni. Jak przygotować sklep internetowy na nadchodzące zmiany i co czeka sprzedawców?

Z tego artykułu dowiesz się:

Od kiedy obowiązują nowe przepisy dotyczące zwrotów towaru w e-commerce i jakie zmiany wprowadza dyrektywa UE 2023/2673.

Dlaczego sklepy internetowe muszą wdrożyć funkcję odstąpienia od umowy bezpośrednio w interfejsie strony i jakie wymagania musi spełniać ta funkcja.

Jakie konsekwencje grożą sprzedawcom za brak dostosowania do nowych przepisów.

Jakie elementy musi zawierać formularz odstąpienia od umowy.

Dlaczego zwrot towaru musi być dostępny także dla klientów, którzy dokonali zakupu bez zakładania konta.

Jakie są zasady zwrotu płatności i kiedy sprzedawca może wstrzymać zwrot środków.

W jakich sytuacjach klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

Dlaczego warto traktować zwrot towaru nie tylko jako obowiązek prawny, ale także jako test procesu i źródło danych o oczekiwaniach klientów.

Jakie kroki powinni podjąć sprzedawcy, aby przygotować się na nowelizację przepisów i unikać problemów prawnych oraz wizerunkowych.

Krok dalej w ochronie konsumenta: transparentność

Zwrot jako test procesu, nie tylko obowiązek prawny

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Jak prawidłowo liczyć terminy i zwracać pieniądze?

Kiedy klient nie może zwrócić towaru?

Klient kupujący online nie ma możliwości fizycznego sprawdzenia produktu tak, jak w sklepie stacjonarnym. Dlatego obecnie prawo daje mu. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu, umowę traktuje się jako niezawartą – klient odsyła towar, a sprzedawca zwraca pieniądze. Takie prawo przysługuje konsumentom oraz tzw. przedsiębiorcom uprzywilejowanym, czyli osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, które dokonują zakupu niezwiązanego z ich profilem działalności. Ustawowe prawo do zwrotu nie przysługuje spółkom prawa handlowego, choć sprzedawca może je dobrowolnie przyznać w regulaminie.Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadamimailem, pismem, a nawet ustnie. Nowa dyrektywa idzie o krok dalej. Jej celem jest uporządkowanie procesu, który dziś w wielu sklepach przebiega bardzo różnie. W części przypadków klient korzysta z prostego formularza online, w innych musi szukać informacji w regulaminie, pobierać dokument PDF albo kontaktować się z obsługą klienta.– Od 19 czerwca 2026 roku każdy sklep internetowy, niezależnie od skali w jakiej działa i sektora, będzie musiał– podkreśla Agata Kędzierska-Zawisza z Globkurier, platformy wspierającej firmy w obsłudze przesyłek krajowych i międzynarodowych.Przy tym funkcja ta musi spełniać konkretne wymagania.– Przede wszystkim powinna być, przez cały okres, w którym można skorzystać z prawa do zwrotu. Przycisk lub link powinien zawierać jednoznaczne sformułowanie, takie jak „Odstąp od umowy tutaj". Nie wystarczy umieszczenie go w podmenu czy regulaminie – mówi Agata Kędzierska-Zawisza.„Większość przedsiębiorców wciąż jest na etapie przygotowań do spełnienia wymogów” - podkreśla Agata Zawisza-Kędzierska, ekspertka współprowadząca niedawny webinar poświęcony praktycznym konsekwencjom nowych przepisów, zorganizowany przez Globkurier oraz imoje z grupy ING Bank Śląski. Aktywność uczestników webinaru i liczba zadawanych pytań pokazały, że temat budzi duże zainteresowanie rynku. Uczestnicy pytali przede wszystkim o praktyczne scenariusze związane ze zbliżającą się zmianą: sprzedaż B2B, zwroty częściowe, postępowanie z produktami cyfrowymi i towarami outletowymi, uszkodzenia w transporcie oraz terminy zwrotu płatności.Jak podkreślali w trakcie webinaru eksperci kluczowe jest, aby(na przykład w stopce strony, w zakładce dotyczącej zwrotów lub polityki zwrotów),. Co istotne, wdrożenie nowej funkcji nie musi oznaczać rezygnacji z dotychczasowych metod. Sklep może nadal udostępniać formularz PDF, etykiety zwrotne lub inne procedury, o ile równolegle zapewni klientowi wymaganą, cyfrową ścieżkę odstąpienia od umowy.Formularz w ramach tej funkcji musi umożliwiać podanie imienia i nazwiska konsumenta, danych identyfikujących zamówienie (np. numeru zamówienia) oraz wskazanie preferowanego kanału, na który sklep prześle potwierdzenie. Co istotne,Ważnym elementem jest także dostępność funkcji dla osób, które dokonały zakupu bez zakładania konta. Jeżeli sklep umożliwia, analogicznie powinien umożliwić złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez konieczności tworzenia profilu klienta.– Po złożeniu oświadczenia sklep ma obowiązek niezwłocznie wysłać potwierdzenie, najlepiej mailem, zawierające treść oświadczenia oraz datę i godzinę jego złożenia. Jak zatem widzimy, intencją jest uproszczenie doświadczeń klientów, dla których zwrot ma być jeszcze prostszy – podkreśla ekspertka.Zwrotów w e-commerce nie da się wyeliminować, szczególnie w kategoriach produktów, w których ich ocena zależy od rozmiaru, koloru, zdjęć lub opisu. Można jednak ograniczać koszty i napięcia związane z ich obsługą. Przejrzysty proces pomaga klientowi szybciej zrozumieć kolejne kroki, a sklepowi optymalizować zarządzanie zgłoszeniami, przesyłkami i zwrotem płatności.Nie można wymagać od konsumenta podania powodu odstąpienia od umowy, ale można dać mu taką możliwość. Jeżeli sklep zacznie analizować te odpowiedzi razem z opiniami o produkcie, szybciej zobaczy, czy problem leży w rozmiarówce, opisie, zdjęciach, jakości albo w rozbieżności między prezentacją produktu a tym, co klient faktycznie otrzymał – mówi Agata Kędzierska-Zawisza z Globkurier.Konsekwencje naruszenia praw konsumenta mogą być poważne. Jeśli sprzedawca nie poinformuje klienta o prawie do odstąpienia,. Z kolei prezes UOKiK będzie upoważniony do nałożeniaprzedsiębiorcy. Sankcje grożą zarówno za stosowanie niedozwolonych postanowień w regulaminach, jak i za brak rzetelnych informacji o prawach konsumenta. Do tego dochodzą potencjalne straty wizerunkowe – negatywne opinie i utrata zaufania klientów.– Ryzyko nie kończy się na sankcjach administracyjnych. Jeżeli klient nie wie, jak zwrócić towar, nie otrzymuje potwierdzenia zgłoszenia albo musi kilkukrotnie kontaktować się ze sklepem, problem prawny szybko staje się problemem obsługowym i reputacyjnym. Przy tak dużej konkurencji w e-commerce negatywne doświadczenie przy zwrocie może mieć większe znaczenie niż sam fakt, że klient zdecydował się odesłać produkt – dodaje ekspertka Globkurier.14-dniowy termin na odstąpienie liczy się od dnia następnego po odebraniu przesyłki przez klienta. Jeśli zamówienie dostarczane jest w częściach, termin biegnie od odbioru ostatniej partii. W sytuacji, gdy ostatni dzień wypada w weekend lub święto, przesuwa się on na pierwszy dzień roboczy.– Sprzedawca ma obowiązek. Zwrot obejmuje cenę towaru oraz koszty dostawy, ale tylko do wysokości najtańszej zwykłej opcji dostawy dostępnej w sklepie. Pieniądze należy oddać tą samą metodą płatności, której użył klient – wyjaśnia Marcin Marcinkiewicz, Menadżer, Biznes e-Commerce w imoje.Z perspektywy sklepu istotne jest nie tylko dotrzymanie terminu, ale również sposób obsługi płatności. Automatyczny zwrot tą samą metodą płatności ogranicza liczbę ręcznych czynności, zmniejsza ryzyko pomyłki i daje klientowi jasny sygnał, że proces został uruchomiony.Koszty odesłania przesyłki zwrotnej ponosi konsument, o ile sprzedawca poinformował go o tym w regulaminie.Podczas webinaru eksperci Globkurier zwracali uwagę, że przygotowanie sklepu do nowych wymogów nie powinno kończyć się na dodaniu przycisku w interfejsie. Równie ważna jest, a rozwiązania technologiczne tworzone dla e-commerce mogą pomóc uporządkować zgłoszenia, nadania przesyłek i komunikację z klientem.– Przycisk odstąpienia od umowy to dopiero początek. Po jego kliknięciu klient powinien wiedzieć, co zrobić dalej: jak zgłosić zwrot, jak nadać paczkę i kiedy otrzyma potwierdzenie. Dlatego sklepy powinny myśleć nie tylko o samym wymogu prawnym, lecz także o całej logistycznej ścieżce zwrotu. Im mniej ręcznej obsługi i rozproszonych zgłoszeń, tym łatwiej utrzymać kontrolę nad procesem – tłumaczy Agata Kędzierska-Zawisza.W pewnych sytuacjach prawo do odstąpienia nie przysługuje. Dotyczy to m.in. produktów wykonanych na indywidualne zamówienie, towarów szybko psujących się, nagrań i programów w otwartym zapieczętowanym opakowaniu oraz artykułów higienicznych po otwarciu opakowania. Szczególne zasady dotyczą odpłatnych treści cyfrowych, takich jak e-booki czy audiobooki dostarczane elektronicznie. Jeżeli sprzedawca chce udostępnić je klientowi od razu po zakupie, czyli przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy, musi wcześniej jasno poinformować go, że po otrzymaniu treści utraci prawo do zwrotu. Klient powinien też wyraźnie potwierdzić zgodę na takie dostarczenie, najczęściej poprzez dodatkowy checkbox w ścieżce zakupowej. Po zakupie sprzedawca powinien przekazać mu potwierdzenie zawarcia umowy wraz z informacją o udzielonej zgodzie, np. w wiadomości e-mail.podlegają zwrotowi na takich samych zasadach jak produkty pełnowartościowe –– Nowe przepisy wymagają. Informacja o funkcji odstąpienia od umowy musi się w nim znaleźć. Najważniejsze jest jednak to, by uproszczenie zwrotów po stronie klienta nie przełożyło się na trudności operacyjne po stronie przedsiębiorcy. Im większa skala działalności, tym większe mogą być obciążenia i straty w sytuacji, gdy procesy nie będą odpowiednio uporządkowane. Dlatego warto już teraz dokonać audytu procesów zwrotowych i zaplanować wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych – podsumowuje Agata Kędzierska-Zawisza z Globkurier.