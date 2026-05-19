Unijne przepisy o najmie krótkoterminowym wchodzą 20 maja 2026, ale Polska bez ustawy. Co czeka wynajmujących?

20 maja 2026 roku zaczyna obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące gromadzenia i udostępniania danych o najmie krótkoterminowym, ale Polska wciąż nie uchwaliła ustawy, która wprowadzałaby te przepisy do krajowego porządku prawnego. W efekcie właściciele mieszkań, platformy rezerwacyjne i samorządy wchodzą w okres niepewności, w którym obowiązki wynikające z prawa unijnego zaczynają obowiązywać szybciej niż krajowe procedury. Eksperci uspokajają: nie będzie natychmiastowej rewolucji ani automatycznych sankcji, ale platformy takie jak Airbnb czy Booking mogą zacząć wymagać od wynajmujących dodatkowych danych lub oświadczeń. Co to oznacza dla rynku i jakie kroki powinni podjąć właściciele mieszkań?

Z tego artykułu dowiesz się:

Kiedy wchodzą w życie unijne przepisy dotyczące gromadzenia i udostępniania danych o najmie krótkoterminowym i dlaczego Polska nie jest na nie gotowa.

Dlaczego w Polsce brakuje ustawy wprowadzającej unijne rozporządzenie do krajowego porządku prawnego i jakie są tego konsekwencje.

Co oznacza wejście w życie unijnych przepisów dla właścicieli mieszkań, platform rezerwacyjnych (Airbnb, Booking) i samorządów.

Jakie obowiązki nakłada unijne rozporządzenie na platformy rezerwacyjne i czy mogą one zacząć wymagać od wynajmujących dodatkowych danych lub oświadczeń.

Dlaczego eksperci SonarHome uspokajają, że nie będzie natychmiastowej rewolucji ani automatycznych sankcji dla wynajmujących.

Jakie kroki powinni podjąć właściciele mieszkań, aby przygotować się na nadchodzące zmiany i unikać potencjalnych problemów prawnych.

Jakie kontrowersje budzi projekt Polski 2050 i jakie zagrożenia dla rynku najmu krótkoterminowego niesie (np. konieczność uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej).

Rynek raczej bez rewolucji, ale z większą transparentnością

Platformy będą musiały reagować szybciej niż państwo

Samo rozporządzenie nie zakazuje najmu krótkoterminowego ani nie wprowadza limitów dni wynajmu. Jego głównym celem jest uporządkowanie rynku oraz zwiększenie przejrzystości danych dotyczących tego segmentu gospodarki, co da administracji publicznej i samorządom lepszy dostęp do informacji o skali zjawiska, lokalizacji mieszkań oraz poziomie aktywności właścicieli. W praktyce oznacza to konieczność stworzenia systemu numerów identyfikacyjnych oraz obowiązków raportowych dla takich platform jak Airbnb czy Booking.– mówi Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego w SonarHome.pl, platformie do wyceny mieszkania i znalezienia agenta.Według danych Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego, w 2024 roku w Polsce funkcjonowało około 65 tys. mieszkań oferowanych w tym modelu. Na samej platformie Airbnb znajdowało się niemal 60 tys. ofert mieszkań, natomiast na Bookingu ponad 35 tys., przy czym większość z nich pokrywała się. Rynek jest silnie skoncentrowany na kilku największych platformach i obejmuje głównie mieszkania w dużych miastach. Najwięcej ofert znajduje się w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu, szczególnie w centralnych oraz turystycznych dzielnicach.Rządowy projekt, przygotowywany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zakłada, że najem krótszy niż 30 dni zostanie formalnie włączony do systemu usług hotelarskich. Właściciele mieszkań mieliby obowiązek wpisu do ewidencji oraz uzyskania numeru identyfikacyjnego, który następnie byłby publikowany w ogłoszeniach na platformach rezerwacyjnych. Projekt przewiduje także obowiązki informacyjne, mechanizmy kontroli oraz administracyjne kary za naruszenia.Zdaniem ekspertów sam rządowy projekt nie ma charakteru rewolucyjnego. Jego celem jest przede wszystkim uporządkowanie rynku, który do tej pory działał częściowo w szarej strefie lub w rozproszonych lokalnych rejestrach. Wejście w życie nowych przepisów oznaczałoby większą liczbę formalności, ale nie powinno znacząco ograniczyć skali samego najmu krótkoterminowego. Najbardziej odczuwalne skutki mogłyby dotyczyć właścicieli lokali działających poza oficjalnym obiegiem gospodarczym.Największe kontrowersje budzi projekt Polski 2050, który przewiduje szerokie kompetencje dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i samorządów. Zawiera on m.in. przepis wymuszający konieczność uzyskania zgody wspólnoty lub spółdzielni na prowadzenie najmu krótkoterminowego. Zakłada także możliwość tworzenia lokalnych stref ograniczających taki najem oraz wysokie kary administracyjne, sięgające nawet 50 tys. zł. W praktyce mogłoby to znacząco ograniczyć skalę rynku.– ocenia ekspert SonarHome.W praktyce kluczową rolę w najbliższych miesiącach mogą odegrać same platformy rezerwacyjne. Unijne rozporządzenie nakłada bowiem obowiązki gromadzenia i raportowania danych właśnie na takie serwisy jak Airbnb czy Booking. Oznacza to, że firmy te będą musiały dostosować swoje systemy niezależnie od tempa prac legislacyjnych w Polsce. Możliwe więc, że jako pierwsze zaczną wymagać od właścicieli dodatkowych danych lub oświadczeń dotyczących rejestracji.Eksperci nie spodziewają się jednak masowego blokowania ogłoszeń bez numerów identyfikacyjnych. Byłoby to trudne do uzasadnienia w sytuacji, gdy państwo nie stworzyło jeszcze działającego systemu rejestracji. Bardziej prawdopodobne wydaje się wprowadzenie tymczasowych rozwiązań, jak dodatkowe formularze czy oświadczenia składane przez właścicieli operatorom platform rezerwacyjnych.– podsumowuje Anton Bubiel.Najbliższe miesiące należy uznać za okres przejściowy, w którym prawo unijne zacznie działać szybciej niż krajowe przepisy wykonawcze, a stworzona luka regulacyjna będzie prowadzić do niepewności zarówno po stronie właścicieli mieszkań, jak i platform internetowych. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, aby legalnie działający wynajmujący mieli nagle utracić możliwość publikowania ofert. Znacznie większe znaczenie dla przyszłości rynku może pojawić się w sytuacji, gdyby zaczęły obowiązywać bardziej restrykcyjne propozycje regulacyjne.