eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjneAirbnb i Booking pod lupą państwa. Nowe przepisy kończą erę anonimowego najmu krótkoterminowego

Airbnb i Booking pod lupą państwa. Nowe przepisy kończą erę anonimowego najmu krótkoterminowego

2026-05-16 00:03

Airbnb i Booking pod lupą państwa. Nowe przepisy kończą erę anonimowego najmu krótkoterminowego

Airbnb i Booking pod lupą państwa. Nowe przepisy kończą erę anonimowego najmu krótkoterminowego © wygenerowane przez AI

Od 20 maja 2026 roku kończy się era anonimowego najmu krótkoterminowego w Unii Europejskiej. Nowe rozporządzenie UE (2024/1028) nakłada na platformy takie jak Airbnb i Booking obowiązek weryfikacji numerów rejestracyjnych lokali oraz automatycznej wymiany danych z administracją. Bez rejestracji w Centralnym Wykazie Turystycznych Obiektów Noclegowych (CWTON) żadna oferta nie będzie mogła zostać opublikowana. Szara strefa przestaje mieć ekonomiczny sens, a próby jej omijania wiążą się z wysokim ryzykiem prawnym i podatkowym. Co muszą zrobić właściciele, by dostosować się do nowych realiów?

Przeczytaj także: Najem krótkoterminowy 2026: nadchodzi rewolucja, o której możesz nie widzieć. Co się zmienia i jak się przygotować?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie UE 2024/1028 (STR) od 20 maja 2026 r. dla rynku najmu krótkoterminowego.
  • Dlaczego Airbnb i Booking przestają być anonimowymi pośrednikami i jakie obowiązki spoczywają na platformach oraz właścicielach mieszkań.
  • Jakie kary grożą za prowadzenie najmu bez rejestracji oraz jakie ryzyka prawne i podatkowe niosą ze sobą nowe przepisy.
  • Jak dyrektywa DAC7 wpływa na wymianę danych między platformami a organami skarbowymi i gminnymi.
  • Kiedy najem krótkoterminowy może zostać zakwalifikowany jako działalność gospodarcza i jakie obowiązki podatkowe (w tym VAT) wiążą się z tym statusem.
  • Dlaczego szara strefa w najmie krótkoterminowym przestaje mieć ekonomiczny sens i jakie są konsekwencje prób obchodzenia przepisów.
  • Jakie kroki powinni podjąć właściciele mieszkań, aby dostosować się do nowych regulacji i unikać sankcji.

Obowiązkowa rejestracja lokali, automatyczna wymiana danych między platformami a administracją oraz projektowane kary sięgające 50.000 zł - rynek najmu krótkoterminowego w całej Unii Europejskiej wchodzi w fazę pełnej regulacji. Adwokat Katarzyna Gabrysiak ostrzega: 20 maja 2026 r. to dopiero początek zmian, a ryzyko prawne dla właścicieli mieszkań rośnie znacznie szybciej, niż wielu z nich przypuszcza.

Państwo zyskuje pełną kontrolę nad rynkiem najmu


Od 20 maja 2026 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1028 z 11 kwietnia 2024 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania danych dotyczących usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych (tzw. rozporządzenie STR). Akt ten stosuje się bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich i wprowadza wspólne zasady identyfikacji ofert oraz wymiany danych pomiędzy platformami a administracją publiczną.

Kluczowym elementem zmian będzie obowiązkowy rejestr lokali oferowanych turystom. Bez uzyskania numeru rejestracyjnego właściciel nie będzie mógł legalnie publikować swojej oferty na platformach rezerwacyjnych.

Regulacje obejmą wszystkich właścicieli, niezależnie od skali działalności - obowiązek pojawi się nawet wtedy, gdy mieszkanie wynajmowane jest sporadycznie, kilka razy w roku w sezonie wakacyjnym. Definicja najmu krótkoterminowego obejmuje pobyty trwające nie dłużej niż 30 dni.

W praktyce kończy się model funkcjonowania oparty na anonimowości i przekonaniu, że pojedynczy wynajem pozostaje poza zainteresowaniem organów państwa. To zasadnicza zmiana perspektywy - podkreśla adwokat Katarzyna Gabrysiak.

Polska ustawa wdrażająca wciąż w procesie legislacyjnym


Choć rozporządzenie UE zaczyna obowiązywać bezpośrednio, polska ustawa wdrażająca nie została jeszcze uchwalona. Równolegle procedowane są dwa projekty: rządowy UC135 przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz poselski druk nr 2353 wniesiony przez klub Polska 2050. Pierwszy nadal znajduje się na etapie prac rządowych, drugi - po pierwszym czytaniu w Sejmie - został skierowany do komisji sejmowych.

To istotne rozróżnienie. Rozporządzenie UE 2024/1028 nakłada obowiązki na platformy (Airbnb, Booking i inne) - w zakresie weryfikacji numerów i przekazywania danych. Natomiast szczegółowe sankcje administracyjne wobec właścicieli lokali, procedura rejestracji oraz docelowy kształt Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych (CWTON) zostaną określone dopiero w polskiej ustawie.

Nie warto jednak czekać, aż ustawa zostanie uchwalona. Z dotychczasowego doświadczenia kancelarii wynika, że właściciele, którzy zwlekają z uporządkowaniem sytuacji formalnej i podatkowej do ostatniej chwili, ponoszą największe koszty i finansowe, i organizacyjne - komentuje adwokat Gabrysiak.

Airbnb i Booking przestają być wyłącznie pośrednikami


Każda rezerwacja pozostawia dziś ślad cyfrowy, który może zostać zestawiony zarówno z danymi skarbowymi, jak i gminnymi. Po wejściu w życie nowych regulacji ten system stanie się jeszcze bardziej szczelny - zwraca uwagę adwokat.

Warto przypomnieć, że administracja skarbowa już dziś otrzymuje od platform szczegółowe raporty o transakcjach realizowanych przez właścicieli lokali - wynika to z dyrektywy DAC7 (dyrektywa Rady (UE) 2021/514), implementowanej w Polsce ustawą z 23 maja 2024 r. Po wdrożeniu rozporządzenia STR zakres wymiany danych będzie jeszcze szerszy i bardziej zautomatyzowany.

Projektowane kary mogą być bardzo dotkliwe


Oba procedowane projekty polskiej ustawy zakładają administracyjne kary pieniężne sięgające 50.000 zł - m.in. za prowadzenie najmu bez wymaganej rejestracji oraz za brak numeru identyfikacyjnego w ogłoszeniu. To jednak na razie zapisy projektowe - ostateczna wysokość i katalog sankcji zostaną przesądzone w toku prac parlamentarnych.

Suma ryzyk administracyjnych, podatkowych i związanych z możliwym wykluczeniem z platform jest dziś nieporównywalnie większa niż koszt legalnego uporządkowania działalności - ocenia Katarzyna Gabrysiak.

Coraz większe ryzyko uznania najmu za działalność gospodarczą


Sama rejestracja lokalu nie oznacza automatycznego obowiązku zakładania działalności gospodarczej. Sytuacja właścicieli może jednak znacząco zmienić się na gruncie podatkowym. Zgodnie z art. 5a pkt 6a ustawy o PIT, działalność prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, w celu zarobkowym, może zostać zakwalifikowana jako działalność gospodarcza niezależnie od nazwy nadanej przez właściciela. W praktyce o kwalifikacji decyduje liczba mieszkań, skala promocji, regularność wynajmu oraz stopień zorganizowania obsługi.

Jedno mieszkanie wynajmowane okazjonalnie najczęściej nadal będzie kwalifikowane jako najem prywatny. Inaczej wygląda sytuacja właścicieli posiadających kilka lokali i prowadzących regularną działalność promocyjną. W praktyce wielu z nich może zostać zobowiązanych do prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczania VAT oraz spełniania dodatkowych obowiązków księgowych i administracyjnych - wyjaśnia adwokat Katarzyna Gabrysiak.

Ekspertka rekomenduje, aby osoby posiadające kilka mieszkań przeanalizowały swoją sytuację podatkową jeszcze przed pełnym wdrożeniem nowych przepisów. Pomocnym rozwiązaniem może być wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (na formularzu ORD-IN).

Szara strefa przestaje mieć ekonomiczny sens


Próby obchodzenia nowych regulacji poprzez ogłoszenia publikowane poza platformami lub pozorne umowy długoterminowe będą wiązały się z bardzo dużym ryzykiem prawnym. Organy analizują bowiem rzeczywisty charakter relacji, a nie samą nazwę umowy - alarmuje adwokat Gabrysiak.

Właściciele mieszkań muszą przygotować się na nowe realia


Najważniejsze jest dziś zrozumienie, że nawet sporadyczny wynajem nie pozostanie poza systemem. Państwo oraz platformy internetowe będą dysponowały pełnym obrazem rynku — podsumowuje adwokat Katarzyna Gabrysiak.
Przeczytaj także: Najem krótkoterminowy czeka zmiana przepisów. Kara 50.000 zł, zgoda sąsiadów i zakazy w centrach miast? Najem krótkoterminowy czeka zmiana przepisów. Kara 50.000 zł, zgoda sąsiadów i zakazy w centrach miast?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: wynajem krótkoterminowy, najem krótkoterminowy, wynajem mieszkania, wynajem mieszkań, zmiany w prawie, rozporządzenie STR

Przeczytaj także

Ceny mieszkań i czynsze rosną przez najem krótkoterminowy?

Ceny mieszkań i czynsze rosną przez najem krótkoterminowy?

Najem krótkoterminowy - co nas czeka w najbliższym czasie?

Najem krótkoterminowy - co nas czeka w najbliższym czasie?

Wynajem krótkoterminowy podbija ceny mieszkań

Wynajem krótkoterminowy podbija ceny mieszkań

Mieszkanie na wynajem krótkoterminowy: jakie koszty i przychody?

Mieszkanie na wynajem krótkoterminowy: jakie koszty i przychody?

Najem krótkoterminowy. Co dalej z planowanymi przez rząd restrykcjami?

Najem krótkoterminowy. Co dalej z planowanymi przez rząd restrykcjami?

Wynajem krótkoterminowy: mieszkania znikają z Airbnb

Wynajem krótkoterminowy: mieszkania znikają z Airbnb

Najem krótkoterminowy - jakie problemy?

Najem krótkoterminowy - jakie problemy?

Najem krótkoterminowy – trudne początki

Najem krótkoterminowy – trudne początki

Miliardy w szarej strefie najmu. Ponad 100 tys. mieszkań wynajmowanych na czarno

Miliardy w szarej strefie najmu. Ponad 100 tys. mieszkań wynajmowanych na czarno

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Prawo

Polecamy

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Artykuły promowane

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

newsletter rss rss Prawo

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Koniec ery taniej siły roboczej. Dlaczego firmy wracają z produkcją do Europy?

Koniec ery taniej siły roboczej. Dlaczego firmy wracają z produkcją do Europy?

KSeF 2026: Wdrożenie, opinie, doświadczenia. Co działa, a co sprawia problemy?

KSeF 2026: Wdrożenie, opinie, doświadczenia. Co działa, a co sprawia problemy?

Nowe zasady UE-MERCOSUR: preferencje celne pod warunkiem bezbłędnej dokumentacji

Nowe zasady UE-MERCOSUR: preferencje celne pod warunkiem bezbłędnej dokumentacji

Silny dolar i rentowności uderzają w metale

Silny dolar i rentowności uderzają w metale

Fałszywe aplikacje w Google Play wyłudzały pieniądze. Pobrania liczone w milionach

Fałszywe aplikacje w Google Play wyłudzały pieniądze. Pobrania liczone w milionach

AI już skuteczniejsza od lekarzy? Technologie przyspieszają, odpowiedzialność ponosi człowiek

AI już skuteczniejsza od lekarzy? Technologie przyspieszają, odpowiedzialność ponosi człowiek

Najcenniejsze marki świata Kantar BrandZ 2026: koniec dominacji Apple i kluczowa rola AI

Najcenniejsze marki świata Kantar BrandZ 2026: koniec dominacji Apple i kluczowa rola AI

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: