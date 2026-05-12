eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarczePrzewóz 10 kg odzieży lub 20 par obuwia pod kontrolą SENT. Posypały się kary za brak zgłoszeń

Przewóz 10 kg odzieży lub 20 par obuwia pod kontrolą SENT. Posypały się kary za brak zgłoszeń

2026-05-12 14:18

Przewóz 10 kg odzieży lub 20 par obuwia pod kontrolą SENT. Posypały się kary za brak zgłoszeń

Przewóz 10 kg odzieży lub 20 par obuwia pod kontrolą SENT. Pierwsze kary za brak zgłoszeń © wygenerowane przez AI

Od 17 marca 2026 roku system SENT objął odzież i obuwie, nakładając na przedsiębiorców nowe obowiązki administracyjne. Już przewóz powyżej 10 kg odzieży lub 20 sztuk obuwia wymaga zgłoszenia w systemie, a jego brak grozi karą do 46% wartości towaru, nie mniej niż 20 tys. zł. W pierwszym miesiącu działania nowych przepisów przeprowadzono 653 kontrole, nałożono 34 mandaty, a branża modowa, e-commerce i logistyka muszą pilnie dostosować się do rygorystycznych wymogów. Eksperci ostrzegają: bez zmian system SENT może stać się barierą dla legalnie działających firm.

Przeczytaj także: SENT obejmie odzież i obuwie. Nowe obowiązki dla branży retail i e-commerce

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie zmiany wprowadził system SENT dla branży odzieżowej i obuwniczej od 17 marca 2026 roku i jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców.
  • Dlaczego przewóz powyżej 10 kg odzieży lub 20 sztuk obuwia wymaga zgłoszenia w systemie SENT i jakie sankcje grożą za jego brak.
  • Ile kontroli i mandatów nałożono w pierwszym miesiącu działania nowych przepisów i jakie wyzwania stoja przed branżą modową, e-commerce i logistyką.
  • Jakie dokumenty i dane muszą być przekazywane w systemie SENT, w tym informacje o towarze, kontrahentach i transporcie.

Pierwsze kary. Branża apeluje o zmiany


Pierwsze dane pokazują, że system już działa z pełną intensywnością. W ciągu pierwszego miesiąca dokonano 55 tys. zgłoszeń, przeprowadzono 653 kontrole, w 86 przypadkach wykryto nieprawidłowości oraz nałożono 34 mandaty. Nie jest jednak jasne, jaka część naruszeń wynikała z celowego działania, a jaka z błędów lub niejasności przepisów.

Coraz więcej przedsiębiorców wskazuje, że obecny kształt przepisów wymaga pilnej korekty. Szczególnie zagrożone są mikro i małe firmy, które często nie dysponują odpowiednim zapleczem administracyjnym do obsługi nowych obowiązków. Bez zmian system SENT – zamiast ograniczać nadużycia – może stać się poważną barierą dla legalnie działających przedsiębiorstw w branży modowej - ostrzega radca prawny Natalia Stanowska-Potoczny z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K.

Czym jest system SENT i jak działa


SENT, czyli System Elektronicznego Nadzoru Transportu, funkcjonuje w Polsce od 2017 r. jako narzędzie Krajowej Administracji Skarbowej do monitorowania przewozu tzw. towarów wrażliwych. System opiera się na obowiązku zgłaszania transportów oraz ich bieżącego nadzorowania – w tym często także śledzenia geolokalizacji pojazdów.

Pierwotnie SENT obejmował głównie takie towary jak paliwa, alkohol czy wyroby tytoniowe – sektory szczególnie narażone na nadużycia podatkowe i działalność szarej strefy. Dzięki systemowi możliwe stało się ograniczenie wyłudzeń VAT oraz zwiększenie kontroli nad obrotem towarami wysokiego ryzyka.

W praktyce SENT to rozbudowany system raportowania realizowany za pośrednictwem platformy PUESC. Wymaga on od przedsiębiorców szczegółowego przekazywania danych o przewozach – od informacji o towarze (kod CN, masa, ilość), przez dane kontrahentów, aż po szczegóły dotyczące transportu i przewoźnika. W wielu przypadkach konieczne jest również zapewnienie ciągłej transmisji danych lokalizacyjnych pojazdu.

Dlaczego odzież i obuwie trafiły do SENT. Niskie progi, szeroki obowiązek


Rozszerzenie systemu na branżę modową to kolejny etap uszczelniania systemu podatkowego. Choć odzież i obuwie nie są klasycznymi „towarami wrażliwymi” jak paliwa czy alkohol, to sektor ten charakteryzuje się ogromną skalą obrotów. Bezpośrednim impulsem do zmian były nadużycia związane z importem towarów – zwłaszcza z Azji – w tym zaniżanie ich wartości i unikanie opodatkowania. W efekcie nowe przepisy obejmują około 100 tys. firm działających w Polsce.

Nowe regulacje obejmują transporty przekraczające bardzo niskie limity – już powyżej 10 kg odzieży lub 20 sztuk obuwia. To oznacza, że obowiązek zgłoszenia dotyczy ogromnej liczby codziennych operacji logistycznych. Przed rozpoczęciem transportu przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia w SENT poprzez PUESC. Zgłoszenie obejmuje szczegółowe dane dotyczące: nadawcy i odbiorcy, rodzaju i ilości towaru oraz środka transportu i przewoźnika.

Kierowca musi posiadać numer referencyjny zgłoszenia oraz dokumenty przewozowe i okazywać je podczas kontroli. W wielu przypadkach wymagane jest także aktywne urządzenie GPS przekazujące dane w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu przewozu konieczne jest jego potwierdzenie w systemie - dodaje radca prawny Natalia Stanowska-Potoczny z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K.

Surowe sankcje i realne ryzyko. Niejasne przepisy i ciężar dowodu


Największe obawy przedsiębiorców budzą sankcje. Brak zgłoszenia przewozu może skutkować karą w wysokości 46% wartości towaru, nie mniej niż 20 tys. zł – nawet przy niewielkich przesyłkach. Dodatkowe kary obejmują: 10 tys. zł za brak aktualizacji danych oraz 10 tys. zł za brak działającego urządzenia GPS.

Tak restrykcyjne przepisy szczególnie dotykają firmy e-commerce i importerów operujących dużą liczbą przesyłek o niskiej wartości jednostkowej. W praktyce nawet drobny błąd formalny może generować poważne konsekwencje finansowe.

Dodatkowym problemem jest niejednoznaczna interpretacja przepisów. Z jednej strony sprzedaż na rzecz konsumentów nie powinna podlegać obowiązkowi zgłoszenia w SENT. Z drugiej – przedsiębiorcy muszą być w stanie udowodnić ten fakt podczas kontroli. Oznacza to konieczność posiadania dokumentów potwierdzających charakter transakcji. W praktyce jednak organy mogą kwestionować przedstawione dowody, co znacząco zwiększa ryzyko sporów i sankcji - komentuje radca prawny Natalia Stanowska-Potoczny z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K.
Przeczytaj także: Zmiany w systemie SENT: kontrole obejmą zagranicznych przewoźników Zmiany w systemie SENT: kontrole obejmą zagranicznych przewoźników

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: SENT, branża transportowa, przewoźnicy, monitorowanie przewozu towarów, przewóz towarów, transport drogowy, transport towarów, branża modowa

Przeczytaj także

Elektroniczna kontrola zezwoleń dla przewoźników zagranicznych poprawi sytuację branży TSL?

Elektroniczna kontrola zezwoleń dla przewoźników zagranicznych poprawi sytuację branży TSL?

SENT: na czym polega państwowy monitoring pojazdów?

SENT: na czym polega państwowy monitoring pojazdów?

Jak uniknąć kary za SENT?

Jak uniknąć kary za SENT?

SENT, czyli inwigilacja transportu w słusznej sprawie

SENT, czyli inwigilacja transportu w słusznej sprawie

Siła wyższa w polskim prawie przewozowym

Siła wyższa w polskim prawie przewozowym

Transport drogowy towarów ma ponad 2 mld zł długów

Transport drogowy towarów ma ponad 2 mld zł długów

Stagnacja w europejskim transporcie drogowym. Poprawa możliwa w 2024 roku

Stagnacja w europejskim transporcie drogowym. Poprawa możliwa w 2024 roku

Jak firmy transportowe mogą uniknąć kar podczas kontroli granicznej?

Jak firmy transportowe mogą uniknąć kar podczas kontroli granicznej?

Rozwój elektromobilności szansą polskiego automotive

Rozwój elektromobilności szansą polskiego automotive

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Prawo

Polecamy

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Artykuły promowane

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

newsletter rss rss Prawo

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Czy AI naprawdę działa? W 2026 r. boom spotyka się z rzeczywistością - czas na sprawdzenie efektów

Czy AI naprawdę działa? W 2026 r. boom spotyka się z rzeczywistością - czas na sprawdzenie efektów

Miejsce parkingowe jako inwestycja. Czy warto kupić miejsce postojowe pod wynajem i ile można zarobić?

Miejsce parkingowe jako inwestycja. Czy warto kupić miejsce postojowe pod wynajem i ile można zarobić?

Rynek obawia się fiskalnego zwrotu w Wielkiej Brytanii

Rynek obawia się fiskalnego zwrotu w Wielkiej Brytanii

Ruszyły zapisy na Poland Business Run 2026. Cała Polska - i świat - pobiegną, by pomagać

Ruszyły zapisy na Poland Business Run 2026. Cała Polska - i świat - pobiegną, by pomagać

Ile kosztuje przyjęcie komunijne? Średni rachunek może zaskoczyć

Ile kosztuje przyjęcie komunijne? Średni rachunek może zaskoczyć

Ulga na robotyzację napędza inwestycje, ale Polska przegrywa wyścig robotów z Czechami i Węgrami

Ulga na robotyzację napędza inwestycje, ale Polska przegrywa wyścig robotów z Czechami i Węgrami

Streaming jednak nie zabija telewizji? Raport pokazuje nowe nawyki widzów

Streaming jednak nie zabija telewizji? Raport pokazuje nowe nawyki widzów

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: