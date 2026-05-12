Przewóz 10 kg odzieży lub 20 par obuwia pod kontrolą SENT. Posypały się kary za brak zgłoszeń

Od 17 marca 2026 roku system SENT objął odzież i obuwie, nakładając na przedsiębiorców nowe obowiązki administracyjne. Już przewóz powyżej 10 kg odzieży lub 20 sztuk obuwia wymaga zgłoszenia w systemie, a jego brak grozi karą do 46% wartości towaru, nie mniej niż 20 tys. zł. W pierwszym miesiącu działania nowych przepisów przeprowadzono 653 kontrole, nałożono 34 mandaty, a branża modowa, e-commerce i logistyka muszą pilnie dostosować się do rygorystycznych wymogów. Eksperci ostrzegają: bez zmian system SENT może stać się barierą dla legalnie działających firm.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany wprowadził system SENT dla branży odzieżowej i obuwniczej od 17 marca 2026 roku i jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców.

Dlaczego przewóz powyżej 10 kg odzieży lub 20 sztuk obuwia wymaga zgłoszenia w systemie SENT i jakie sankcje grożą za jego brak.

Ile kontroli i mandatów nałożono w pierwszym miesiącu działania nowych przepisów i jakie wyzwania stoja przed branżą modową, e-commerce i logistyką.

Jakie dokumenty i dane muszą być przekazywane w systemie SENT, w tym informacje o towarze, kontrahentach i transporcie.

Pierwsze kary. Branża apeluje o zmiany

Czym jest system SENT i jak działa

Dlaczego odzież i obuwie trafiły do SENT. Niskie progi, szeroki obowiązek

Surowe sankcje i realne ryzyko. Niejasne przepisy i ciężar dowodu

Pierwsze dane pokazują, że system już działa z pełną intensywnością. W ciągu pierwszego miesiąca dokonano 55 tys. zgłoszeń, przeprowadzono 653 kontrole, w 86 przypadkach wykryto nieprawidłowości oraz nałożono 34 mandaty. Nie jest jednak jasne, jaka część naruszeń wynikała z celowego działania, a jaka z błędów lub niejasności przepisów.- ostrzega radca prawny Natalia Stanowska-Potoczny z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K.SENT, czyli System Elektronicznego Nadzoru Transportu, funkcjonuje w Polsce od 2017 r. jako narzędzie Krajowej Administracji Skarbowej do monitorowania przewozu tzw. towarów wrażliwych. System opiera się na obowiązku zgłaszania transportów oraz ich bieżącego nadzorowania – w tym często także śledzenia geolokalizacji pojazdów.Pierwotnie SENT obejmował głównie takie towary jak paliwa, alkohol czy wyroby tytoniowe – sektory szczególnie narażone na nadużycia podatkowe i działalność szarej strefy. Dzięki systemowi możliwe stało się ograniczenie wyłudzeń VAT oraz zwiększenie kontroli nad obrotem towarami wysokiego ryzyka.W praktyce SENT to rozbudowany system raportowania realizowany za pośrednictwem platformy PUESC. Wymaga on od przedsiębiorców szczegółowego przekazywania danych o przewozach – od informacji o towarze (kod CN, masa, ilość), przez dane kontrahentów, aż po szczegóły dotyczące transportu i przewoźnika. W wielu przypadkach konieczne jest również zapewnienie ciągłej transmisji danych lokalizacyjnych pojazdu.Rozszerzenie systemu na branżę modową to kolejny etap uszczelniania systemu podatkowego. Choć odzież i obuwie nie są klasycznymi „towarami wrażliwymi” jak paliwa czy alkohol, to sektor ten charakteryzuje się ogromną skalą obrotów. Bezpośrednim impulsem do zmian były nadużycia związane z importem towarów – zwłaszcza z Azji – w tym zaniżanie ich wartości i unikanie opodatkowania. W efekcie nowe przepisy obejmują około 100 tys. firm działających w Polsce.- dodaje radca prawny Natalia Stanowska-Potoczny z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K.Największe obawy przedsiębiorców budzą sankcje. Brak zgłoszenia przewozu może skutkować karą w wysokości 46% wartości towaru, nie mniej niż 20 tys. zł – nawet przy niewielkich przesyłkach. Dodatkowe kary obejmują: 10 tys. zł za brak aktualizacji danych oraz 10 tys. zł za brak działającego urządzenia GPS.- komentuje radca prawny Natalia Stanowska-Potoczny z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K.