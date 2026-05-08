Jak zweryfikować kontrahenta z branży TSL i wykryć problemy finansowe? 4 praktyczne wskazówki

Branża TSL od lat boryka się z wyzwaniami, ale obecna kumulacja trudności - regulacje (SENT, Pakiet Mobilności), niestabilne ceny paliw, podwyżki myta oraz długie terminy płatności - sprawia, że sytuacja jest wyjątkowo dotkliwa. Karol Wojtowski z Pactus.eu podpowiada, jak zdiagnozować finansową zapaść kontrahenta, zanim do niej dojdzie. Wskazuje na sygnały ostrzegawcze: brak widoczności w Internecie, krótki staż działalności, podejrzane zmiany właścicielskie czy opóźnione płatności. Ekspert tłumaczy też, dlaczego monitorowanie kontrahentów to niezbędny element strategii przetrwania - zwłaszcza w okresach kryzysu.

Z tego artykułu dowiesz się:

jakie wyzwania stoją obecnie przed branżą TSL i dlaczego płynność finansowa jest kluczowa;

jak rozpoznać kontrahentów stanowiących ryzyko niewypłacalności, w tym tzw. „słupy”;

dlaczego atrakcyjne oferty cenowe w TSL mogą być sygnałem ostrzegawczym;

jakie pułapki niosą ze sobą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w branży transportowej;

dlaczego monitorowanie terminowości płatności i zmian właścicielskich u kontrahentów jest niezbędne;

jakie narzędzia i metody pomogą zweryfikować wiarygodność kontrahenta i zminimalizować ryzyko strat.

Pułapki starych przekonań – jednoosobowa działalność nie jest gwarancją zapłaty

„Okazje” cenowe i pułapki kapitałowe

Spółki z ograniczoną (do minimum) odpowiedzialnością

Czujność musi być stała

Dochodzą do tego również terminy płatności – jedne z najdłuższych na rynku, przy jednocześnie bardzo krótkim okresie przedawnienia faktur, wynoszącym rok lub 15 miesięcy. Światełkiem w tunelu pozostaje projekt zmian w przepisach, zakładający skrócenie terminów płatności do 35 dni. Choć wejście tych regulacji w życie się opóźnia, przedstawiciele branży podkreślają, że czasu na zwłokę już nie ma. To zmiana kluczowa dla płynności finansowej przewoźników, którzy stanowią fundament polskiej gospodarki.– mówi Karol Wojtowski, Debt Collection Field Leader w Pactus.eu i dodaje:Fakt, że mamy do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą, a jej właściciel odpowiada za zobowiązania całym swoim prywatnym majątkiem, nie stanowi automatycznej gwarancji terminowej zapłaty. W praktyce zorganizowane grupy przestępcze często wykorzystują tzw. „słupy” – osoby nieposiadające majątku, nierzadko znajdujące się w kryzysie bezdomności lub zmagające się z poważnym zadłużeniem, które formalnie rejestrują działalność gospodarczą. Warto również pamiętać, że bez pisemnej zgody takiej osoby nie ma możliwości zweryfikowania jej historii płatniczej.podpowiada Karol Wojtowski z Pactus.eu.Tego typu podmioty nierzadko oferują stawki wyższe od rynkowych - co również powinno wzbudzić naszą czujność. Oczywiście atrakcyjna oferta nie zawsze oznacza próbę wyłudzenia, jednak znacząco zawyżona cena może świadczyć o presji czasu i chęci szybkiej sprzedaży wielu ładunków.– tłumaczy ekspert z Pactus.eu.Mówiąc o podwyższonym ryzyku, nie sposób pominąć spółek prawa handlowego, potocznie określanych w branży jako „spółki z o.o.”. Sama forma prawna nie oznacza niczego negatywnego, ale zawsze wiąże się z ograniczeniem odpowiedzialności wspólników do majątku spółki. Oznacza to, że kluczowe znaczenie ma realna kondycja finansowa podmiotu.– wskazuje Karol Wojtowski z Pactus.eu.Nawet wieloletnia współpraca z tym samym podmiotem i dotychczasowa terminowość płatności nie gwarantują bezpieczeństwa w przyszłości. Dynamicznie zmieniające się realia rynkowe mogą istotnie wpłynąć na sytuację finansową kontrahenta oraz strukturę jego przychodów. Dlatego warto stale monitorować sposób regulowania należności. Jeżeli przelewy zaczynają wpływać coraz później względem ustalonego terminu płatności, zazwyczaj jest to sygnał, że poziom zaufania należy zweryfikować i odpowiednio ograniczyć ekspozycję na ryzyko.– mówi Karol Wojtowski, Debt Collection Field Leader w Pactus.eu.Takie zmiany można monitorować w KRS lub – nieco szybciej – w Portalu Rejestrów Sądowych, choć należy liczyć się z pewnym opóźnieniem publikowanych danych. Podstawą pozostaje także analiza sprawozdań finansowych oraz aktualnych opinii rynkowych. Trzeba jednak pamiętać, że historyczne oceny mają ograniczoną wartość. Nawet setki pozytywnych recenzji nie znaczą wiele, jeśli najnowsze komentarze wskazują na brak płatności, opóźnienia i unikanie kontaktu.Weryfikacja kontrahenta to rzemiosło, a nie magia. Żadne narzędzie nie daje pełnej gwarancji bezpieczeństwa, jednak konsekwentne stosowanie podstawowych zasad realnie ogranicza ryzyko niezapłaconych faktur.– podsumowuje ekspert z Pactus.eu.