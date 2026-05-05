2026-05-05 13:31

ZUS poszerza grono orzeczników. Fizjoterapeuci i pielęgniarki również mogą wydawać orzeczenia

Od 13 kwietnia 2026 roku obowiązują nowe zasady zatrudniania lekarzy orzeczników w ZUS. Zmiany poszerzają grono osób uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich - od teraz fizjoterapeuci i pielęgniarki również mogą orzekać w określonych sprawach. Dotychczas orzeczenia wydawali wyłącznie lekarze specjaliści zatrudnieni na umowę o pracę. Teraz do grona orzeczników dołączają także fizjoterapeuci (w sprawach rehabilitacji leczniczej) oraz pielęgniarki i pielęgniarze (w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji). Ponadto, lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne oraz lekarze z 5-letnim stażem (bez tytułu specjalisty) również mogą zostać zatrudnieni jako orzecznicy.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • od kiedy obowiązują nowe zasady zatrudniania lekarzy orzeczników w ZUS;
  • jakie zawody medyczne dołączyły do grona osób wydających orzeczenia lekarskie w ZUS;
  • jakie orzeczenia będą mogli wydawać fizjoterapeuci i pielęgniarki;
  • jakie kwalifikacje muszą spełniać lekarze, aby zostać orzecznikami w ZUS;
  • jakie formy zatrudnienia są dostępne dla orzeczników w ZUS;
  • kiedy wejdą w życie kolejne zmiany dotyczące orzecznictwa lekarskiego w ZUS.

Lekarze orzecznicy, tak jak do tej pory, będą wydawali orzeczenia dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń należących do właściwości ZUS, w ramach kontroli orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy a także dla celów realizacji zadań zleconych ZUS na podstawie innych ustaw oraz dla celów świadczeń podlegających koordynacji wspólnotowej i dwustronnej (bilateralnej).

- Przed zmianami zadania te realizowali wyłącznie lekarze specjaliści zatrudnieni na podstawie umów o pracę w ZUS. Od 13 kwietnia br. poza lekarzami orzecznikami w określonych ustawowo rodzajach spraw orzeczenia będą mogły wydawać osoby, które wykonują samodzielne zawody medyczne i posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii albo pielęgniarstwa – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka precyzuje, że mogą to być fizjoterapeuci – w przypadku orzeczeń w sprawach rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS oraz pielęgniarki lub pielęgniarze – w przypadku orzeczeń w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji.

- Zmieniły się też kwalifikacje zawodowe, jakimi muszą legitymować się lekarze orzekający w ZUS; poza lekarzami specjalistami na stanowiskach orzeczników mogą pracować również lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medycyny oraz lekarze z 5-letnim stażem pracy w zawodzie, którzy nie mają tytułu specjalisty i nie odbywają szkolenia specjalizacyjnego – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Rzeczniczka dodaje, że obecnie formy współpracy z kadrą medyczną są elastyczne. - To oznacza, że lekarze orzecznicy, specjaliści fizjoterapii oraz specjaliści pielęgniarstwa mogą wykonywać pracę na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Nowe przepisy dotyczące kwalifikacji i zatrudniania kadry medycznej w ZUS weszły w życie 13 kwietnia 2026 r. jako jeden z etapów reformy orzecznictwa lekarskiego. Pozostałe zmiany dotyczące w szczególności organizacji postępowania orzeczniczego oraz nowego trybu wydawania orzeczeń wejdą w życie 1 stycznia 2027 r.


oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: orzecznicy ZUS, orzeczenia ZUS, orzeczenie lekarskie, badania lekarskie, ZUS, komisja lekarska, orzecznik, pielęgniarka, fizjoterapeuta

