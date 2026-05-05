ZUS poszerza grono orzeczników. Fizjoterapeuci i pielęgniarki również mogą wydawać orzeczenia
2026-05-05 13:31
Z tego artykułu dowiesz się:
- od kiedy obowiązują nowe zasady zatrudniania lekarzy orzeczników w ZUS;
- jakie zawody medyczne dołączyły do grona osób wydających orzeczenia lekarskie w ZUS;
- jakie orzeczenia będą mogli wydawać fizjoterapeuci i pielęgniarki;
- jakie kwalifikacje muszą spełniać lekarze, aby zostać orzecznikami w ZUS;
- jakie formy zatrudnienia są dostępne dla orzeczników w ZUS;
- kiedy wejdą w życie kolejne zmiany dotyczące orzecznictwa lekarskiego w ZUS.
Lekarze orzecznicy, tak jak do tej pory, będą wydawali orzeczenia dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń należących do właściwości ZUS, w ramach kontroli orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy a także dla celów realizacji zadań zleconych ZUS na podstawie innych ustaw oraz dla celów świadczeń podlegających koordynacji wspólnotowej i dwustronnej (bilateralnej).
- Przed zmianami zadania te realizowali wyłącznie lekarze specjaliści zatrudnieni na podstawie umów o pracę w ZUS. Od 13 kwietnia br. poza lekarzami orzecznikami w określonych ustawowo rodzajach spraw orzeczenia będą mogły wydawać osoby, które wykonują samodzielne zawody medyczne i posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii albo pielęgniarstwa – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.
Rzeczniczka precyzuje, że mogą to być fizjoterapeuci – w przypadku orzeczeń w sprawach rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS oraz pielęgniarki lub pielęgniarze – w przypadku orzeczeń w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji.
- Zmieniły się też kwalifikacje zawodowe, jakimi muszą legitymować się lekarze orzekający w ZUS; poza lekarzami specjalistami na stanowiskach orzeczników mogą pracować również lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medycyny oraz lekarze z 5-letnim stażem pracy w zawodzie, którzy nie mają tytułu specjalisty i nie odbywają szkolenia specjalizacyjnego – wyjaśnia Kowalska-Matis.
Rzeczniczka dodaje, że obecnie formy współpracy z kadrą medyczną są elastyczne. - To oznacza, że lekarze orzecznicy, specjaliści fizjoterapii oraz specjaliści pielęgniarstwa mogą wykonywać pracę na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług – mówi Iwona Kowalska-Matis.
Nowe przepisy dotyczące kwalifikacji i zatrudniania kadry medycznej w ZUS weszły w życie 13 kwietnia 2026 r. jako jeden z etapów reformy orzecznictwa lekarskiego. Pozostałe zmiany dotyczące w szczególności organizacji postępowania orzeczniczego oraz nowego trybu wydawania orzeczeń wejdą w życie 1 stycznia 2027 r.
oprac. : eGospodarka.pl
