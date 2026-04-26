Jak bezpiecznie kupować bilety na koncerty i festiwale? Praktyczny poradnik

Kupowanie biletów na koncerty i festiwale to nie tylko emocje związane z oczekiwaniem na ulubionych artystów, ale także umowy, regulaminy i prawa konsumenta. Wiele osób nie wie, jak bezpiecznie kupować bilety i jakie są ich prawa w przypadku problemów. Jak zatem przygotować się do zakupu biletu i co zrobić, gdy coś pójdzie nie tak? Dowiesz się z przygotowanego przez UOKiK kompleksowego poradnika.

Z tego artykułu dowiesz się:

jak przygotować się do zakupu biletu na koncert lub festiwal, aby uniknąć oszustw;

jakie informacje powinien zawierać bilet i jakie są prawa konsumenta;

jakie ryzyka wiążą się z kupowaniem biletów z drugiej ręki;

jakie są zasady dotyczące zwrotów biletów i reklamacji;

jak postępować w przypadku odwołania koncertu lub festiwalu i jak odzyskać pieniądze.

Zanim kupisz bilet

Bilet – co powinien zawierać?

Nazwa wydarzenia

Data i godzina

Miejsce (nazwa i adres obiektu, lokalu, stadionu czy teatru)

Rodzaj biletu (np. normalny, ulgowy, VIP)

Twoje miejsce (np. sektor, rząd, numer)

Cena

Unikalny identyfikator (np. numer, kod kreskowy, QR)

Dane organizatora (nazwa podmiotu odpowiedzialnego za wydarzenie)

Nie udostępniaj kodu QR ani numeru biletu osobom trzecim.

Nie publikuj zdjęć biletu, aby zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu.

Bilet imienny oznacza, że wstęp na wydarzenie może wymagać okazania dokumentu tożsamości zgodnego z danymi na bilecie.

Sprawdź w regulaminie, jaką formę biletu należy okazać przy wejściu na wydarzenie.

Bilety z drugiej ręki – ryzyko i ostrożność

Wiarygodność strony lub sprzedawcy

Poprawność adresu domeny lub błędy w treści

Podejrzanie niską cenę

Możliwość zmiany danych przy bilecie imiennym

Złóż reklamację w swoim banku. Zgłoś nieautoryzowaną transakcję, aby odzyskać środki.

Zgłoś oszustwo policji, a podejrzaną stronę do CERT Polska.

Jeśli transakcja miała miejsce na platformie handlowej, zgłoś oszustwo administratorom serwisu.

Tuż przed koncertem

Torby, plecaki – zwykle nie mogą być większe niż kartka A4

Odzież wierzchnia – szatnia może być obowiązkowa i płatna

Jedzenie i napoje – często obowiązuje całkowity zakaz

Telefony, powerbanki, aparaty, słuchawki – mogą być ograniczone

Parasole – mogą być zabronione

Leki – zwykle dozwolone, ale w oryginalnym opakowaniu lub z zaświadczeniem

Depozyty i szatnie

Zanim zostawisz rzeczy, sprawdź regulamin depozytu, zwłaszcza jakie przedmioty są przyjmowane i do której godziny można je odebrać.

Jeżeli coś Ci zginie lub zostanie uszkodzone – zgłoś to niezwłocznie obsłudze. Zachowaj wszystkie potwierdzenia – mogą być potrzebne przy składaniu reklamacji.

Przedsiębiorca odpowiada za przechowywane rzeczy. Nie może wyłączać swojej odpowiedzialności w całości – takie zapisy są niezgodne z prawem.

Phone-free?

Kilka dni z muzyką – festiwal

Turystyka eventowa

Wybierać noclegi z możliwością bezpłatnego anulowania

Sprawdzić warunki zmiany rezerwacji transportu

Rozważyć ubezpieczenie podróży obejmujące rezygnację z wyjazdu

Odwołany koncert

Reklamacja

Ustal, kto odpowiada za problem (np. w oparciu o regulamin) – do tego podmiotu składasz reklamację.

Opisz problem – co się stało, kiedy, na czym polega niezgodność.

Przedstaw swoje żądania.

Załącz dowody – listę wykonawców, paragony, zdjęcia.