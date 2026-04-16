Nowe kontrole L4 w praktyce. Jakie zmiany czekają pracodawców i pracowników?

eGospodarka.plPrawoPrawo pracyNowe kontrole L4 w praktyce. Jakie zmiany czekają pracodawców i pracowników?

2026-04-16 10:01

Od 13 kwietnia 2026 roku obowiązują nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich, które znacząco zmieniają dotychczasową praktykę zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. ZUS zyskuje szersze uprawnienia, a jednocześnie doprecyzowane zostają zasady korzystania z L4. Kontrole mogą być przeprowadzane nie tylko w trakcie trwania zwolnienia, ale także po jego zakończeniu. Co więcej, ZUS może weryfikować nie tylko klasyczne zwolnienia chorobowe, ale także te związane z opieką nad członkiem rodziny. Dodatkowo, wprowadzono pojęcie czynności incydentalnych, które nie wpływają negatywnie na proces leczenia. Jakie są praktyczne skutki tych zmian i jak się do nich przygotować?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • jakie zmiany w przepisach dotyczących zwolnień lekarskich obowiązują od 13 kwietnia 2026 roku i jak wpływają na pracowników i pracodawców;
  • jakie nowe uprawnienia zyskał ZUS w zakresie kontroli zwolnień lekarskich, w tym możliwość kontroli po zakończeniu L4;
  • jakie aktywności są dozwolone podczas zwolnienia lekarskiego i co oznacza pojęcie czynności incydentalnych;
  • jakie konsekwencje dla firm i pracowników niosą nowe przepisy dotyczące zwolnień lekarskich;
  • jakie narzędzia analityczne wykorzystuje ZUS do identyfikacji podejrzanych przypadków i jakie zmiany wprowadzają w praktyce.

Nowe przepisy już obowiązują i w praktyce oznaczają jedno: L4 jest dziś pod znacznie większą lupą niż wcześniej. Zmiany, które weszły w życie, wzmacniają pozycję ZUS i jednocześnie porządkują zasady korzystania ze zwolnień. – To nie jest tylko zaostrzenie kontroli, ale też uporządkowanie zasad, które wcześniej budziły wiele wątpliwości – wyjaśnia Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac Systim.pl.

Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość przeprowadzania kontroli nie tylko w trakcie trwania zwolnienia, ale również po jego zakończeniu. Oznacza to, że ewentualne nieprawidłowości mogą zostać wykryte także po powrocie pracownika do pracy. – Pracownicy często zakładali, że po powrocie do pracy temat się zamyka. Dziś już tak nie jest – kontrola może nastąpić później – podkreśla ekspertka.

ZUS zyskał również szersze możliwości weryfikacji zasadności samego zwolnienia, w tym poprzez korzystanie z opinii lekarzy orzeczników, co pozwala dokładniej ocenić przypadki budzące wątpliwości.

Nowe przepisy wprowadzają bardziej elastyczne podejście do aktywności podczas zwolnienia lekarskiego. Kluczowe znaczenie ma to, czy dana czynność wpływa negatywnie na proces leczenia lub opóźnia powrót do zdrowia. – Nie każda aktywność będzie naruszeniem. Liczy się jej wpływ na proces leczenia, a nie sam fakt jej wykonania – tłumaczy Beata Tęgowska.

Istotną nowością jest także wprowadzenie pojęcia czynności incydentalnych, czyli sporadycznych działań życia codziennego, które – jeśli nie szkodzą zdrowiu – nie powinny skutkować utratą świadczenia.

Rozszerzeniu uległ również zakres kontroli. ZUS może obecnie weryfikować nie tylko klasyczne zwolnienia chorobowe, ale także te związane z opieką nad członkiem rodziny. Co więcej, kontrola może objąć osoby, które utraciły tytuł do ubezpieczenia, a mimo to nadal pobierają świadczenia.

Coraz większą rolę odgrywa także analiza danych – ZUS wykorzystuje nowoczesne narzędzia analityczne, które pozwalają szybciej identyfikować podejrzane przypadki i kierować je do kontroli. – To oznacza bardziej precyzyjne działania. System wskazuje przypadki wymagające sprawdzenia, co zwiększa skuteczność kontroli – zaznacza ekspertka Systim.pl.

Z perspektywy przedsiębiorców zmiany te oznaczają konieczność uporządkowania procesów kadrowych oraz zwiększenia świadomości pracowników. – Dziś jeden błąd może mieć realne konsekwencje finansowe. Dlatego tak ważna jest edukacja i jasne procedury w firmie – podkreśla Beata Tęgowska.

Nowe regulacje nie tylko wzmacniają kontrolę, ale także wprowadzają bardziej przejrzyste zasady, co w praktyce oznacza, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą lepiej rozumieć swoje prawa i obowiązki oraz działać z większą ostrożnością.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: L4, prawo do zasiłku chorobowego, zwolnienie lekarskie, zasiłek chorobowy, kontrola zwolnienia lekarskiego, choroba pracownika, zwolnienie chorobowe, kontrola zwolnień lekarskich, praca podczas zwolnienia lekarskiego, rok 2026

Nowe zasady zwolnień lekarskich - praktyczne skutki dla pracowników i firm

Małe firmy zyskają prawo do kontroli L4. Każdy pracodawca będzie mógł sam sprawdzić pracownika na zwolnieniu

Zwolnienie lekarskie - dlaczego adres faktycznego pobytu na L4 jest ważny?

Co grozi za nieobecność podczas kontroli L4? Błąd pracownika może kosztować zasiłek

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS. Co nam grozi, gdy nie ma nas w domu?

ZUS. Co wykazała kontrola zwolnień lekarskich w I kw. 2023?

Reforma zwolnień lekarskich: szansa dla firm czy ryzyko dla systemu?

Masz zwolnienie lekarskie z kodem C? Możesz nie otrzymać zasiłku chorobowego

Kontrola L4. Jak postępować w przypadku wykrycia nadużyć?

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Dlaczego Polacy kupują auta elektryczne? Nie chodzi o ekologię

What's Cooking? rozwija się w Opolu. Będą nowe linie i rekrutacje

Czy firma może zarabiać na zużyciu prądu? Wyjaśniamy, jak działają ujemne ceny energii

AI Search zmienia SEO. Dlaczego topical authority to już za mało?

Ranking najlepszych kont osobistych

Aplikacja mZUS dla Płatnika: Sprawdź zwolnienia lekarskie, saldo i wyślij wnioski z telefonu

