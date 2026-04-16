Nowe kontrole L4 w praktyce. Jakie zmiany czekają pracodawców i pracowników?

Od 13 kwietnia 2026 roku obowiązują nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich, które znacząco zmieniają dotychczasową praktykę zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. ZUS zyskuje szersze uprawnienia, a jednocześnie doprecyzowane zostają zasady korzystania z L4. Kontrole mogą być przeprowadzane nie tylko w trakcie trwania zwolnienia, ale także po jego zakończeniu. Co więcej, ZUS może weryfikować nie tylko klasyczne zwolnienia chorobowe, ale także te związane z opieką nad członkiem rodziny. Dodatkowo, wprowadzono pojęcie czynności incydentalnych, które nie wpływają negatywnie na proces leczenia. Jakie są praktyczne skutki tych zmian i jak się do nich przygotować?

Z tego artykułu dowiesz się:

jakie zmiany w przepisach dotyczących zwolnień lekarskich obowiązują od 13 kwietnia 2026 roku i jak wpływają na pracowników i pracodawców;

jakie nowe uprawnienia zyskał ZUS w zakresie kontroli zwolnień lekarskich, w tym możliwość kontroli po zakończeniu L4;

jakie aktywności są dozwolone podczas zwolnienia lekarskiego i co oznacza pojęcie czynności incydentalnych;

jakie konsekwencje dla firm i pracowników niosą nowe przepisy dotyczące zwolnień lekarskich;

jakie narzędzia analityczne wykorzystuje ZUS do identyfikacji podejrzanych przypadków i jakie zmiany wprowadzają w praktyce.

Nowe przepisy już obowiązują i w praktyce oznaczają jedno: L4 jest dziś pod znacznie większą lupą niż wcześniej. Zmiany, które weszły w życie, wzmacniają pozycję ZUS i jednocześnie porządkują zasady korzystania ze zwolnień.wyjaśnia Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac Systim.pl.Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość przeprowadzania kontroli nie tylko w trakcie trwania zwolnienia, ale również po jego zakończeniu. Oznacza to, że ewentualne nieprawidłowości mogą zostać wykryte– podkreśla ekspertka.ZUS zyskał również szersze możliwości weryfikacji zasadności samego zwolnienia, w tym poprzez, co pozwala dokładniej ocenić przypadki budzące wątpliwości.Nowe przepisy wprowadzają bardziej elastyczne podejście do aktywności podczas zwolnienia lekarskiego. Kluczowe znaczenie ma to,– tłumaczy Beata Tęgowska.Istotną nowością jest także wprowadzenie pojęcia, czyli sporadycznych działań życia codziennego, które – jeśli nie szkodzą zdrowiu – nie powinny skutkować utratą świadczenia.Rozszerzeniu uległ również. ZUS może obecnie weryfikować nie tylko klasyczne zwolnienia chorobowe, ale także te związane z opieką nad członkiem rodziny. Co więcej, kontrola może objąć osoby, które utraciły tytuł do ubezpieczenia, a mimo to nadal pobierają świadczenia.Coraz większą rolę odgrywa także analiza danych – ZUS wykorzystuje nowoczesne narzędzia analityczne, które pozwalają szybciej identyfikować podejrzane przypadki i kierować je do kontroli.– zaznacza ekspertka Systim.pl.Z perspektywy przedsiębiorców zmiany te oznaczają konieczność uporządkowania procesów kadrowych oraz zwiększenia świadomości pracowników.– podkreśla Beata Tęgowska.Nowe regulacje nie tylko wzmacniają kontrolę, ale także wprowadzają bardziej przejrzyste zasady, co w praktyce oznacza, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą lepiej rozumieć swoje prawa i obowiązki oraz działać z większą ostrożnością.