4 fakty i mity o nowych przepisach L4. Co naprawdę się zmienia dla firm i pracowników?
2026-04-13 13:44
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy dotyczące zwolnień lekarskich (L4) od 13 kwietnia 2026 roku.
- Dlaczego nowelizacja ma na celu uporządkowanie dotychczasowych niejasności i jak wpłynie na koszty oraz organizację pracy w firmach.
- Jakie mity na temat L4 obala ekspert i jakie są faktyczne zasady dotyczące pracy, wychodzenia z domu i kontroli zwolnień.
- Jakie nowe uprawnienia zyskują mniejsze firmy w zakresie kontroli zwolnień lekarskich.
Dane pokazują, że problem jest istotny. Z analiz Conperio, polskiej firmy doradczej specjalizującej się w problematyce absencji chorobowych wynika, że nawet ok. 33% zwolnień lekarskich jest wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, co przekłada się bezpośrednio na koszty operacyjne firm i stabilność zespołów. Mimo to w wielu organizacjach absencja chorobowa pozostaje jednym z głównych wyzwań operacyjnych.
Mity i fakty o nowych przepisach L4
1. MIT: Na L4 będzie można pracować
FAKT: Nowe przepisy jasno definiują pracę zarobkową jako każdą aktywność o charakterze zarobkowym – niezależnie od formy zatrudnienia. Jej wykonywanie nadal oznacza utratę prawa do zasiłku, z wyjątkiem incydentalnych sytuacji wynikających z ważnych okoliczności (nie na polecenie pracodawcy).
2. MIT: Na zwolnieniu lekarskim nie wolno wychodzić z domu
FAKT: przepisy doprecyzowują, że dozwolone są podstawowe czynności życia codziennego, takie jak zakupy spożywcze czy wizyta w aptece, o ile nie utrudniają leczenia i powrotu do zdrowia.
3. MIT: Kontrole L4 będą nieskuteczne
FAKT: Nowelizacja porządkuje i wzmacnia proces kontroli, m.in. poprzez większe możliwości pozyskiwania informacji i ocenę wpływu aktywności na proces leczenia. W praktyce oznacza to bardziej spójne i przewidywalne decyzje.
4. MIT: Tylko duże firmy mogą kontrolować pracowników na L4
FAKT: Od 13 kwietnia także mniejsze firmy (poniżej 20 pracowników), które wypłacają wynagrodzenie chorobowe, zyskują prawo do samodzielnej kontroli zwolnień lekarskich. To jedna z najważniejszych zmian dla sektora MŚP.
Większa jasność, mniej interpretacji
– To nie są zmiany, które same w sobie ograniczą nadużycia. Przepisy porządkują zasady, ale kluczowe nadal pozostaje to, jak firmy zarządzają absencją chorobową i jak skutecznie egzekwują te regulacje – mówi Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes Conperio.
W całym 2025 r. w Polsce wystawiono 27,5 mln zwolnień obejmujących ponad 290 mln dni nieobecności. Skala zjawiska sprawia, że jasność przepisów ma dziś znaczenie nie tylko prawne, ale i operacyjne.
Nowe regulacje mają ograniczyć spory interpretacyjne i dać firmom bardziej konkretne podstawy do działania.
oprac. : eGospodarka.pl
