4 fakty i mity o nowych przepisach L4. Co naprawdę się zmienia dla firm i pracowników?

2026-04-13 13:44

Od 13 kwietnia 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zwolnień lekarskich (L4), które mają uporządkować dotychczasowe niejasności i dać firmom - także mniejszym - realne narzędzia do kontroli absencji chorobowej. Ekspert rynku pracy, Mikołaj Zając, prezes Conperio, obala popularne mity na temat zmian i wyjaśnia, jakie nowe uprawnienia zyskują przedsiębiorcy oraz jakie zasady będą obowiązywać pracowników na zwolnieniu.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy dotyczące zwolnień lekarskich (L4) od 13 kwietnia 2026 roku.
  • Dlaczego nowelizacja ma na celu uporządkowanie dotychczasowych niejasności i jak wpłynie na koszty oraz organizację pracy w firmach.
  • Jakie mity na temat L4 obala ekspert i jakie są faktyczne zasady dotyczące pracy, wychodzenia z domu i kontroli zwolnień.
  • Jakie nowe uprawnienia zyskują mniejsze firmy w zakresie kontroli zwolnień lekarskich.

Dane pokazują, że problem jest istotny. Z analiz Conperio, polskiej firmy doradczej specjalizującej się w problematyce absencji chorobowych wynika, że nawet ok. 33% zwolnień lekarskich jest wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, co przekłada się bezpośrednio na koszty operacyjne firm i stabilność zespołów. Mimo to w wielu organizacjach absencja chorobowa pozostaje jednym z głównych wyzwań operacyjnych.

Mity i fakty o nowych przepisach L4


1. MIT: Na L4 będzie można pracować


FAKT: Nowe przepisy jasno definiują pracę zarobkową jako każdą aktywność o charakterze zarobkowym – niezależnie od formy zatrudnienia. Jej wykonywanie nadal oznacza utratę prawa do zasiłku, z wyjątkiem incydentalnych sytuacji wynikających z ważnych okoliczności (nie na polecenie pracodawcy).

2. MIT: Na zwolnieniu lekarskim nie wolno wychodzić z domu


FAKT: przepisy doprecyzowują, że dozwolone są podstawowe czynności życia codziennego, takie jak zakupy spożywcze czy wizyta w aptece, o ile nie utrudniają leczenia i powrotu do zdrowia.

3. MIT: Kontrole L4 będą nieskuteczne


FAKT: Nowelizacja porządkuje i wzmacnia proces kontroli, m.in. poprzez większe możliwości pozyskiwania informacji i ocenę wpływu aktywności na proces leczenia. W praktyce oznacza to bardziej spójne i przewidywalne decyzje.

4. MIT: Tylko duże firmy mogą kontrolować pracowników na L4


FAKT: Od 13 kwietnia także mniejsze firmy (poniżej 20 pracowników), które wypłacają wynagrodzenie chorobowe, zyskują prawo do samodzielnej kontroli zwolnień lekarskich. To jedna z najważniejszych zmian dla sektora MŚP.

Większa jasność, mniej interpretacji


– To nie są zmiany, które same w sobie ograniczą nadużycia. Przepisy porządkują zasady, ale kluczowe nadal pozostaje to, jak firmy zarządzają absencją chorobową i jak skutecznie egzekwują te regulacje – mówi Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes Conperio.

W całym 2025 r. w Polsce wystawiono 27,5 mln zwolnień obejmujących ponad 290 mln dni nieobecności. Skala zjawiska sprawia, że jasność przepisów ma dziś znaczenie nie tylko prawne, ale i operacyjne.

Nowe regulacje mają ograniczyć spory interpretacyjne i dać firmom bardziej konkretne podstawy do działania.
oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: L4, prawo do zasiłku chorobowego, zwolnienie lekarskie, zasiłek chorobowy, kontrola zwolnienia lekarskiego, choroba pracownika, zwolnienie chorobowe, kontrola zwolnień lekarskich, praca podczas zwolnienia lekarskiego, rok 2026

Małe firmy zyskają prawo do kontroli L4. Każdy pracodawca będzie mógł sam sprawdzić pracownika na zwolnieniu

