Od 13 kwietnia 2026: Nowe zasady zwolnień lekarskich i kontroli ZUS

Od 13 kwietnia 2026 roku wchodzą w życie kluczowe zmiany w przepisach dotyczących zwolnień lekarskich i orzecznictwa lekarskiego w ZUS. Osoby, które nieprawidłowo wykorzystają zwolnienie od pracy, np. podejmując pracę zarobkową lub aktywność niezgodną z celem rekonwalescencji, mogą stracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia. Zmienią się również przepisy w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy. W życie wejdą także nowe przepisy dotyczące kwalifikacji i zatrudniania kadry medycznej w ZUS. Co dokładnie się zmienia i jakie konsekwencje grożą osobom łamiącym przepisy?

wykonywać pracę zarobkową lub

podejmować aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia.

Praca zarobkowa i niedozwolona aktywność na zwolnieniu lekarskim

Jak przebiega kontrola prawidłowego wykorzystywania zwolnień od pracy?

uprawnienia i obowiązki osób przeprowadzających kontrolę (np. do legitymowania osoby kontrolowanej, po to by ustalić jej tożsamość),

obowiązki osób kontrolowanych,

zasady przeprowadzania kontroli,

zasady sporządzania protokołu z kontroli,

zasady składania zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

Zmiany w orzecznictwie lekarskim w ZUS

dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń należących do właściwości ZUS,

dla celów realizacji zadań zleconych ZUS na podstawie innych ustaw,

dla celów świadczeń podlegających koordynacji wspólnotowej i dwustronnej (bilateralnej),

w ramach kontroli orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy.

Poza lekarzami orzecznikami w określonych ustawowo rodzajach spraw orzeczenia będą mogły wydawać osoby, które wykonują samodzielne zawody medyczne i posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii albo pielęgniarstwa:

fizjoterapeuci – orzeczenia w sprawach rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS,

pielęgniarki lub pielęgniarze – orzeczenia w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji. Zmienią się kwalifikacje zawodowe, jakimi będą musieli legitymować się lekarze orzekający w ZUS; poza lekarzami specjalistami na stanowiskach orzeczników będą mogli pracować również lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medycyny oraz lekarze z 5-letnim stażem pracy w zawodzie, którzy nie mają tytułu specjalisty i nie odbywają szkolenia specjalizacyjnego Formy współpracy z kadrą medyczną będą elastyczne: lekarze orzecznicy, specjaliści fizjoterapii oraz specjaliści pielęgniarstwa będą mogli wykonywać pracę na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług.