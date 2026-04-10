Od 13 kwietnia 2026: Nowe zasady zwolnień lekarskich i kontroli ZUS

2026-04-10 14:10

Od 13 kwietnia 2026 roku wchodzą w życie kluczowe zmiany w przepisach dotyczących zwolnień lekarskich i orzecznictwa lekarskiego w ZUS. Osoby, które nieprawidłowo wykorzystają zwolnienie od pracy, np. podejmując pracę zarobkową lub aktywność niezgodną z celem rekonwalescencji, mogą stracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia. Zmienią się również przepisy w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy. W życie wejdą także nowe przepisy dotyczące kwalifikacji i zatrudniania kadry medycznej w ZUS. Co dokładnie się zmienia i jakie konsekwencje grożą osobom łamiącym przepisy?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie zmiany wchodzą w życie 13 kwietnia 2026 w zakresie zwolnień lekarskich i orzecznictwa lekarskiego. Poznasz nowe przepisy dotyczące utraty prawa do zasiłku chorobowego za nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia oraz zmiany w kontroli zwolnień.
  • Co grozi za pracę zarobkową lub aktywność niezgodną z celem zwolnienia lekarskiego. Dowiesz się, jakie czynności są zabronione na L4 i jakie są wyjątki, np. czynności incydentalne.
  • Jak będą przebiegać kontrole ZUS i jakie są uprawnienia osób kontrolujących.
  • Jakie zmiany czekają orzecznictwo lekarskie w ZUS.

Osoba ubezpieczona może utracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia od pracy, jeżeli w czasie, w którym miała orzeczoną niezdolność do pracy, będzie:
  • wykonywać pracę zarobkową lub
  • podejmować aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia.

Praca zarobkowa i niedozwolona aktywność na zwolnieniu lekarskim


Nowe przepisy precyzują pojęcia pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem zwolnienia od pracy.

- Praca zarobkowa to każda czynność, która ma charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonania. Pracą zarobkową nie są tzw. czynności incydentalne, czyli takie, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. Istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Aktywność niezgodna z celem zwolnienia od pracy to wszelkie działania, które utrudniają lub wydłużają proces leczenia lub rekonwalescencję. Nie należą do nich zwykłe czynności dnia codziennego lub czynności incydentalne, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności.

Bez zmiany pozostaje zasada, że okres zwolnienia od pracy powinien być wykorzystany na odzyskanie zdrowia i rekonwalescencję. Osoba ubezpieczona nie może w tym czasie wykonywać działań, które zakłóciłyby ten proces. Nie wolno jej podejmować pracy zarobkowej ani aktywności niezgodnej z celem zwolnienia. Wyjątkowo może wykonywać zwykłe czynności życia codziennego lub czynności incydentalne, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. Jeżeli podejmie takie czynności, będzie to – tak jak dotychczas – weryfikowane i oceniane z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy.

Jak przebiega kontrola prawidłowego wykorzystywania zwolnień od pracy?


- Kontrola zwolnienia lekarskiego oznacza sprawdzenie, czy osoba ubezpieczona nie wykorzystuje zwolnienia od pracy niezgodnie z jego celem. Zmiany w przepisach dotyczą zasad i trybu przeprowadzania takiej kontroli, które zostały uregulowane w ustawie zasiłkowej – dodaje Kopczyńska.

Obejmują one następujące kwestie:
  • uprawnienia i obowiązki osób przeprowadzających kontrolę (np. do legitymowania osoby kontrolowanej, po to by ustalić jej tożsamość),
  • obowiązki osób kontrolowanych,
  • zasady przeprowadzania kontroli,
  • zasady sporządzania protokołu z kontroli,
  • zasady składania zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

Zmieni się także wzór upoważnienia i wzór protokołu z kontroli. Zostaną one określone w rozporządzeniu w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy i wzoru protokołu tej kontroli.

Zmiany w orzecznictwie lekarskim w ZUS


Od 13 kwietnia 2026 r. będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące kwalifikacji i zatrudniania kadry medycznej w ZUS.

Do zakresu działania ZUS należy między innymi wydawanie orzeczeń:
  • dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń należących do właściwości ZUS,
  • dla celów realizacji zadań zleconych ZUS na podstawie innych ustaw,
  • dla celów świadczeń podlegających koordynacji wspólnotowej i dwustronnej (bilateralnej),
  • w ramach kontroli orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy.

Aktualnie zadania te realizują wyłącznie lekarze specjaliści zatrudnieni na podstawie umów o pracę.

13 kwietnia 2026 r. wchodzą w życie następujące zmiany:
  1. Poza lekarzami orzecznikami w określonych ustawowo rodzajach spraw orzeczenia będą mogły wydawać osoby, które wykonują samodzielne zawody medyczne i posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii albo pielęgniarstwa:
    • fizjoterapeuci – orzeczenia w sprawach rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS,
    • pielęgniarki lub pielęgniarze – orzeczenia w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  2. Zmienią się kwalifikacje zawodowe, jakimi będą musieli legitymować się lekarze orzekający w ZUS; poza lekarzami specjalistami na stanowiskach orzeczników będą mogli pracować również lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medycyny oraz lekarze z 5-letnim stażem pracy w zawodzie, którzy nie mają tytułu specjalisty i nie odbywają szkolenia specjalizacyjnego
  3. Formy współpracy z kadrą medyczną będą elastyczne: lekarze orzecznicy, specjaliści fizjoterapii oraz specjaliści pielęgniarstwa będą mogli wykonywać pracę na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług.

Zmiany te stanowią jeden z etapów reformy orzecznictwa lekarskiego. Pozostałe zmiany dotyczące w szczególności organizacji postępowania orzeczniczego oraz nowego trybu wydawania orzeczeń wejdą w życie 1 stycznia 2027 r.

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: kontrola zwolnień lekarskich, zwolnienie chorobowe, choroba pracownika, kontrola zwolnienia lekarskiego, zasiłek chorobowy, zwolnienie lekarskie, L4, prawo do zasiłku chorobowego, praca podczas zwolnienia lekarskiego, rok 2026

