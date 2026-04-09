Ustawa o nowych uprawnieniach PIP podpisana. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

2026-04-09 14:07

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która wprowadza rewolucyjne zmiany w relacjach między firmami a współpracownikami. Od teraz PIP może wydawać decyzje administracyjne ustalające istnienie stosunku pracy - dotychczas była to wyłączna domena sądów. Dla przedsiębiorców oznacza to nie tylko konieczność dostosowania umów B2B, ale także realne ryzyko wzrostu kosztów, sporów prawnych i niepewności regulacyjnej. Ustawa wchodzi w życie, ale część jej przepisów może zostać zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. Jakie są praktyczne konsekwencje dla firm i jak mogą się przygotować na nadchodzące zmiany?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie nowe uprawnienia zyskała Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) i jak wpływają na relacje między firmami a współpracownikami. Dowiesz się, dlaczego PIP może teraz wydawać decyzje administracyjne ustalające istnienie stosunku pracy i jakie to ma konsekwencje dla przedsiębiorców.
  • Jakie ryzyka prawne i finansowe niosą ze sobą zmiany dla firm korzystających z umów B2B. Poznasz potencjalne koszty bezpośrednie (np. wyższe składki ZUS, urlopy) i pośrednie (np. audyty, obsługa prawna).
  • Jakie strategie mogą pomóc firmom dostosować się do nowych regulacji. Przeczytasz o możliwościach przebudowy modeli zatrudnienia, formalizacji umów B2B oraz automatyzacji procesów.
  • Dlaczego nowelizacja budzi wątpliwości konstytucyjne i jakie są perspektywy dalszych zmian. Dowiesz się, jakie są potencjalne skutki makroekonomiczne, takie jak utrata konkurencyjności czy relokacja działalności.

Podpis nie kończy sprawy


Podpis prezydenta oznacza formalne przyjęcie ustawy i jej wejście w życie po publikacji. Jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej sprawia, że przepisy będą obowiązywać, ale ich zgodność z konstytucją zostanie jeszcze oceniona.

W praktyce oznacza to dla firm stan niepewności: nowe regulacje trzeba wdrażać, ale ich ostateczny kształt może się jeszcze zmienić.

Zmiany wynikające z nowych przepisów i ich możliwe konsekwencje dla przedsiębiorców wyjaśnia Jarosław T. Dawid, adwokat, założyciel i partner zarządzający Kancelarii Dawid & Partners Adwokaci i Radcowie Prawni, ekspert ds. prawa cywilnego i gospodarczego w Alliance Business Connect.

Realne konsekwencje dla firm


Największą zmianą jest przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych ustalających istnienie stosunku pracy.

Nowelizacja Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wprowadza kilka zmian. Najważniejsza to przyznanie PIP kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych ustalających istnienie stosunku pracy. Zgodnie z tą zmianą - decyzję taką ma wydawać okręgowy inspektor pracy – dotychczas takie rozstrzygnięcie należało wyłącznie do sądu, w wyrku, po przeprowadzeniu postępowania sądowego.

Zmiana ta oznacza odejście od wyłącznej roli sądów w tego typu sprawach i przyspieszenie całej procedury. Jednocześnie rośnie znaczenie współpracy instytucjonalnej i dostęp do danych. PIP będzie miało także możliwość znacznie szerszej współpracy w zakresie wymiany danych między PIP, ZUS i KAS.

Dla przedsiębiorców kluczowe są jednak praktyczne konsekwencje takiej decyzji.

Dla przedsiębiorców oznacza to obowiązek stosowania przepisów prawa pracy wobec danej osoby (wynagrodzenie, urlopy, czas pracy). Rodzi ryzyko retrospektywne – możliwość dochodzenia zaległych świadczeń pracowniczych (np. urlopów, nadgodzin), a w dalszej konsekwencji - potencjalne konsekwencje publicznoprawne w postaci korekty złożonych deklaracji, wynikłej z nowego obowiązku - zapłaty składek ZUS, czy zaległości podatkowych.

Ustawa przewiduje jednak również etap „naprawczy”, zanim zapadnie formalna decyzja.

Ustawa przewiduje również etap procedury kontrolnej. Polega on na tym, że jeśli inspektor w trakcie kontroli uzna, że w stosunku prawnym między stronami dominują cechy stosunku pracy, to w pierwszej kolejności może polecić usunięcie naruszeń.

W praktyce daje to firmom przestrzeń na dostosowanie modelu współpracy bez natychmiastowych konsekwencji.

Oznacza to, że pracodawca może podjąć sam działania i uregulować relację między stronami zgodnie z przepisami prawa. W praktyce oznacza to (dobrowolne przez pracodawcę) przekształcenia dotychczasowej umowy w umowę o pracę z kodeksu pracy.

Całość zmian przekłada się jednak na mniejszą elastyczność modeli zatrudnienia.

Niewątpliwie wpływa to na obniżenie elastyczności zatrudnienia – ograniczenie swobody korzystania z modelu B2B.

Koszty i ryzyka dla przedsiębiorców


Nowe regulacje mogą przełożyć się na wzrost kosztów prowadzenia działalności – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich.

Nowe regulacje mogą prowadzić do wzrostu kosztów, w kilku wymiarach: Koszty bezpośrednie:
  • wyższe obciążenia składkowe (ZUS po stronie pracodawcy),
  • obowiązek zapewnienia płatnych urlopów i innych świadczeń przewidzianych przez przepisy prawa pracy,
  • koszty ewidencji czasu pracy i compliance.

Koszty pośrednie:
  • konieczność audytów form współpracy,
  • obsługa prawna i ryzyko sporów,
  • wzrost niepewności regulacyjnej (zwłaszcza w branżach opartych na B2B, np. IT, consulting).

W praktyce oznacza to, że model B2B przestaje być „bezpieczną optymalizacją”, jeśli faktycznie spełnia przesłanki stosunku pracy.

Wpływ na decyzje biznesowe


Zmiany mogą wpłynąć na sposób organizacji pracy i strategie firm.

Regulacja może istotnie wpłynąć na strategię firm. Możliwe reakcje przedsiębiorstw:
  • przebudowa modeli zatrudnienia:
    • przejście na umowy o pracę,
    • większe wykorzystanie outsourcingu (np. podwykonawców zamiast „quasi-pracowników”),
  • formalizacja relacji B2B (większa niezależność wykonawców, zmiana zapisów umów),
  • automatyzacja procesów w miejsce pracy ludzkiej (gdzie to możliwe).

Potencjalne skutki makro:
  • w niektórych sektorach możliwa utrata konkurencyjności kosztowej,
  • ryzyko relokacji części działalności (zwłaszcza usługowej i zdalnej),
  • ograniczenie atrakcyjności Polski w porównaniu z krajami, w których nie ma tego rodzaju rygorów i możliwa jest współpraca B2B.

Niepewność prawna i spór konstytucyjny


Nowelizacja już teraz budzi wątpliwości systemowe.

Zmiana budzi dyskusję konstytucyjną – dotyczy przesunięcia kompetencji z sądów do organu administracji. Kluczowe okaże się w najbliższej przyszłości jak PIP będzie interpretować przesłanki stosunku pracy, oraz jak sądy będą kontrolować decyzje (praktyka odwołań).

Innymi słowy, można spodziewać się okresu niepewności i rozbieżności interpretacyjnych w zakresie elementów, które odpowiadają klasycznym przesłankom stosunku pracy tj. podporządkowanie, miejsce/czas, osobiste świadczenie pracy, ryzyko pracodawcy.

Zmiana, która porządkuje i komplikuje jednocześnie


Nowe przepisy mają wzmocnić ochronę pracowników, ale jednocześnie zwiększają presję regulacyjną na firmy.

Nowe uprawnienia PIP stanowią istotne wzmocnienie ochrony pracowników, ale jednocześnie:
  • zwiększają ryzyko regulacyjne po stronie firm,
  • podnoszą koszty prowadzenia działalności,
  • mogą prowadzić do zmian strukturalnych w sposobie organizacji pracy.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zmiany w Kodeksie pracy, umowa B2B, zatrudnianie pracowników, umowy cywilnoprawne, PIP, kontrola PIP, Państwowa Inspekcja Pracy, inspektorzy PIP, ustawa o PIP, uprawnienia PIP, rok 2026

