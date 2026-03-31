Najem krótkoterminowy czeka zmiana przepisów. Kara 50.000 zł, zgoda sąsiadów i zakazy w centrach miast?

Polska przygotowuje się do wprowadzenia znacznie ostrzejszych przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego niż wynika to z unijnych regulacji. Kara nawet do 50.000 zł, obowiązkowa rejestracja lokali, możliwość zakazu najmu w centrach miast oraz konieczność uzyskania zgody sąsiadów - to tylko niektóre z proponowanych zmian. Dwa procedowane projekty ustaw zakładają większą kontrolę państwa nad rynkiem, co może doprowadzić do ograniczenia liczby mieszkań na wynajem lub rozwoju profesjonalnych inwestycji. Eksperci ostrzegają, że zmiany mogą spowodować wzrost cen wynajmu dla turystów i wyprzeć z rynku mniej profesjonalnych wynajmujących.

Przeczytaj także: Ceny mieszkań i czynsze rosną przez najem krótkoterminowy?

UE chce tylko danych. Polska wprowadza realne ograniczenia

Dwa projekty ustaw. Dwie drogi, ten sam kierunek: większa kontrola

Najem jak hotel. Koniec prywatnego wynajmu?

Masowe kontrole? Lista instytucji jest długa

Rynek się skurczy czy sprofesjonalizuje? Drożej dla turystów

Polska dalej niż Unia Europejska

Od początku 2026 r. w Polsce trwają prace nad regulacjami dotyczącymi najmu krótkoterminowego. Związane jest to z wejściem w życie w maju 2026 r. rozporządzenia UE 2024/1028. Akt ten wprowadza obowiązek gromadzenia danych o najmie krótkoterminowym oraz wymaga stworzenia systemów rejestracji w państwach członkowskich. Na właścicieli lokali oraz platformy pośredniczące w wynajmie nakłada zaś związane z tym obowiązki rejestracyjne.- komentuje radca prawny, mecenas Joanna Domoń-Kulas z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K.Aktualnie procedowane są aż dwa projekty ustaw uzupełniających unijne rozporządzenie. Pierwszy, poselski (projekt Polski 2050), zakłada przyjęcie odrębnej ustawy o najmie krótkoterminowym. W tym modelu najem byłby odrębnie uregulowaną, osobną działalnością.Projekt ustawy przewiduje m.in. obowiązkową rejestrację lokali oraz nadawanie numerów identyfikacyjnych ofertom wynajmu. Dodatkowo w przypadku wynajmu krótkoterminowego bez wpisu do ewidencji albo z naruszeniem innych ustawowych wymogów przewidziano wysokie grzywny – nawet do 50.000 zł.- ostrzega radca prawny, mecenas Joanna Domoń-Kulas z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K.Z kolei propozycja rządowa to projekt nowelizacji obowiązującej ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W tym ujęciu najem krótkoterminowy zostaje uznany za formę usługi hotelarskiej, jeśli pobyt nie przekracza 30 dni. Najem krótkoterminowy przestanie być więc traktowany jako najem prywatny. Oznacza to konieczność spełniania wymogów właściwych dla branży turystycznej, większą kontrolę administracyjną oraz potencjalnie inne zasady opodatkowania – działalność gospodarcza zamiast najmu prywatnego.Projekt rządowy – zgodnie z wymaganiami unijnego rozporządzenia – również wprowadza obowiązek rejestracji lokali i raportowania danych. Powiela także rozwiązania dotyczące dotkliwych sankcji (kary do 50.000 zł) oraz umożliwia gminom wprowadzanie ograniczeń.- ostrzega radca prawny, mecenas Joanna Domoń-Kulas z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K.Prace nad oboma projektami wciąż trwają, a ich ostateczny kształt nie jest jeszcze przesądzony – zwłaszcza że różnice między nimi są znaczące. Niezależnie jednak od przyjętego modelu, najem krótkoterminowy w Polsce czekają istotne zmiany. Działalność stanie się bardziej sformalizowana i w pewnym stopniu reglamentowana przez państwo. Dla części podmiotów – zwłaszcza mniej profesjonalnych – może to oznaczać koniec działalności i „łatwego zarobku”. Z drugiej strony możliwa jest profesjonalizacja rynku i rozwój inwestycji obejmujących całe budynki przeznaczone pod wynajem krótkoterminowy.Nie jest też jasne, jak zmiany wpłyną na szarą strefę – wysokie kary mogą zarówno odstraszać, jak i wypychać część działalności poza system. Zmiany odczują także turyści. Zmniejszenie liczby dostępnych lokali w sezonie wakacyjnym oraz konieczność dostosowania ich do nowych wymogów prawnych najprawdopodobniej przełoży się na wzrost cen najmu.podsumowuje radca prawny, mecenas Joanna Domoń-Kulas z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K.