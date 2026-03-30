Wynagrodzenia kierowców i tachografy, czyli transport drogowy pod presją kosztów

Transport drogowy w Polsce mierzy się z rosnącymi kosztami i nowymi regulacjami. W 2026 roku przedsiębiorcy płacą więcej za zatrudnienie kierowców, a to dopiero początek wyzwań. Wzrost składek, wyższe płace w Europie i obowiązek zainstalowania tachografów w pojazdach transportu lekkiego zmieniają realia branży, która już dziś odpowiada za znaczną część przewozów w Unii Europejskiej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

O ile wzrosły koszty zatrudnienia kierowców w 2026 roku?

Jakie nowe wymogi dotyczą zatrudniania kierowców z zagranicy?

Jak zmiany płacy minimalnej w Europie wpływają na polskie firmy transportowe?

Jakie konsekwencje dla branży przyniesie obowiązek tachografów w transporcie lekkim?

Nie tak łatwo zatrudnić kierowcę z zagranicy

Jeśli przedsiębiorca transportowy zatrudnia kierowców spoza Polski, to coraz częściej nie może zaproponować najniższej krajowej na umowie, a resztę pensji wypłacić w zmiennych składnikach wynagrodzenia, takich jak premie i dopłaty do płac zagranicznych. Urzędy pracy wymagają, aby stawka w umowie o pracę odpowiadała średniej kwocie wynikającej z badań stawek dla różnych stanowisk pracy.



Według tych szacunków pracodawca już „na papierze” musi zagwarantować im wynagrodzenie co najmniej w wysokości 7 tys. złotych brutto – tylko wtedy ma szansę uzyskać niezbędną zgodę na zatrudnienie kierowcy z zagranicy. Sytuacja ta może wpływać na wyższy koszt zatrudnienia. Niemniej jednak przewoźnicy nie mają wyjścia. Już od dłuższego czasu branża TSL stara się wypełniać lukę kadrową zagranicznymi kierowcami, a braki prawdopodobnie będą tylko rosnąć – komentuje Bartłomiej Zgudziak, zastępca głównego eksperta ds. analiz i rozliczeń z Grupy Eurowag.

Nowe wymogi urzędów pracy w zakresie zatrudniania obcokrajowców znacząco wpłynęły na firmy, które angażują do pracy kierowców z zagranicy

O ile wzrosła stawka za płacę zagraniczną dla kierowców?



A warto zaznaczyć, że płaca minimalna zmieniła się nie tylko u naszych zachodnich sąsiadów. 7 proc. podwyżka dotyczy Wielkiej Brytanii, a w pozostałych krajach odnotowane są kwoty większe o 2-3 proc. Wszystkie zmiany stawek płacy zagranicznej aktualizujemy na bieżąco w naszym systemie 4Trans do rozliczania czasu pracy kierowców – podkreśla Bartłomiej Zgudziak, ekspert z Grupy Eurowag.

Nowe wyzwania dla branży TSL

Na pewno przewoźników czekają ogromne zmiany organizacyjne związane z pilnowaniem określonych limitów i wymaganych przerw w czasie jazdy, wyrobieniem odpowiednich dokumentów i rozliczeniami kierowców. Kluczowe w tym wszystkim jest dobre przeszkolenie pracowników, dla których zasady czasu pracy i obsługa tachografów są nowością. Duże znaczenie ma również dostosowanie wewnętrznych procedur do nowych wymogów.



Trzeba liczyć się również z kosztami zakupu i montażu tachografów, więc będzie to nie tylko wyzwanie organizacyjne, ale również finansowe, które w znacznym stopniu może obciążyć budżet pracodawców. Co istotne, nowe przepisy nie dotyczą wyłącznie samochodów zarejestrowanych po 1 lipca, a wszystkich pojazdów, które będą wykorzystywane do realizacji transportów międzynarodowych – dodaje Bartłomiej Zgudziak, Grupa Eurowag.