Wynagrodzenia kierowców i tachografy, czyli transport drogowy pod presją kosztów

2026-03-30 00:10

Transport drogowy pod presją kosztów. Zatrudnienie kierowców coraz droższe

Transport drogowy w Polsce mierzy się z rosnącymi kosztami i nowymi regulacjami. W 2026 roku przedsiębiorcy płacą więcej za zatrudnienie kierowców, a to dopiero początek wyzwań. Wzrost składek, wyższe płace w Europie i obowiązek zainstalowania tachografów w pojazdach transportu lekkiego zmieniają realia branży, która już dziś odpowiada za znaczną część przewozów w Unii Europejskiej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • O ile wzrosły koszty zatrudnienia kierowców w 2026 roku?
  • Jakie nowe wymogi dotyczą zatrudniania kierowców z zagranicy?
  • Jak zmiany płacy minimalnej w Europie wpływają na polskie firmy transportowe?
  • Jakie konsekwencje dla branży przyniesie obowiązek tachografów w transporcie lekkim?

Nie tak łatwo zatrudnić kierowcę z zagranicy


Przepisy urzędów pracy nakładają na przedsiębiorcę obowiązek zaproponowania kierowcy wynagrodzenia dużo wyższego od minimalnej kwoty. Tylko wówczas przewoźnik może otrzymać pozwolenie na to, by zatrudnić cudzoziemca. Biorąc pod uwagę to, że obecnie polski transport częściowo opiera się na zagranicznych truckerach, jest to spore wyzwania finansowe dla firm. Dlaczego?
Jeśli przedsiębiorca transportowy zatrudnia kierowców spoza Polski, to coraz częściej nie może zaproponować najniższej krajowej na umowie, a resztę pensji wypłacić w zmiennych składnikach wynagrodzenia, takich jak premie i dopłaty do płac zagranicznych. Urzędy pracy wymagają, aby stawka w umowie o pracę odpowiadała średniej kwocie wynikającej z badań stawek dla różnych stanowisk pracy.

Według tych szacunków pracodawca już „na papierze” musi zagwarantować im wynagrodzenie co najmniej w wysokości 7 tys. złotych brutto – tylko wtedy ma szansę uzyskać niezbędną zgodę na zatrudnienie kierowcy z zagranicy. Sytuacja ta może wpływać na wyższy koszt zatrudnienia. Niemniej jednak przewoźnicy nie mają wyjścia. Już od dłuższego czasu branża TSL stara się wypełniać lukę kadrową zagranicznymi kierowcami, a braki prawdopodobnie będą tylko rosnąć – komentuje Bartłomiej Zgudziak, zastępca głównego eksperta ds. analiz i rozliczeń z Grupy Eurowag.
Transport drogowy pod presją kosztów. Zatrudnienie kierowców coraz droższe
Transport drogowy pod presją kosztów. Zatrudnienie kierowców coraz droższe

Nowe wymogi urzędów pracy w zakresie zatrudniania obcokrajowców znacząco wpłynęły na firmy, które angażują do pracy kierowców z zagranicy


Na tym jednak nie koniec podwyżek dla pracodawców. Obecnie średnie przeciętne wynagrodzenie za pracę kierowców w transporcie międzynarodowym wynosi 9 420 zł, co wiąże się ze wzrostem o 747 zł w porównaniu do ubiegłego roku. W ciągu 4 lat stawka ta zwiększyła się aż o 3 498 zł i jest tym bardziej istotna, bo to właśnie od tej kwoty odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W konsekwencji pracodawcy płacą o 313 zł większy ZUS za każdego kierowcę miesięcznie, który wyjeżdża na międzynarodowe trasy. Łączny koszt składek dla przedsiębiorców transportowych zwiększył się aż o 1 467 zł w ciągu ostatnich 5 lat.

O ile wzrosła stawka za płacę zagraniczną dla kierowców?


Wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym kraju ma ogromne znaczenie dla kosztów firm w Polsce, które specjalizują się w międzynarodowym transporcie. Nie są to małe kwoty, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę działalności – obecnie polskie przedsiębiorstwa odpowiedzialne są za 20 proc. pracy przewozowej w UE.

Co więcej, Polska zajmuje również czołowe miejsce w europejskich przewozach kabotażowych (transport wykonywany na terenie innego kraju) i cross trade’owych (transport między dwoma krajami realizowany przez przewoźnika z trzeciego kraju).

Obowiązujące regulacje zobowiązują przedsiębiorców do dostosowania wynagrodzenia kierowców do poziomu płacy minimalnej obowiązującej w kraju, w którym realizowany jest transport. W Niemczech od początku roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13,90 euro, a w przyszłym roku wzrośnie do 14,60 euro. Oznacza to niemal 14-procentową podwyżkę w ciągu dwóch lat – największą od momentu wprowadzenia tych przepisów.

Ze względu na to, że Niemcy są kluczowym kierunkiem dla polskich przewoźników, zmiana ta wyraźnie przekłada się na wzrost kosztów zatrudnienia.

A warto zaznaczyć, że płaca minimalna zmieniła się nie tylko u naszych zachodnich sąsiadów. 7 proc. podwyżka dotyczy Wielkiej Brytanii, a w pozostałych krajach odnotowane są kwoty większe o 2-3 proc. Wszystkie zmiany stawek płacy zagranicznej aktualizujemy na bieżąco w naszym systemie 4Trans do rozliczania czasu pracy kierowców – podkreśla Bartłomiej Zgudziak, ekspert z Grupy Eurowag.

Nowe wyzwania dla branży TSL


W tle wyzwań finansowych część branży transportowej przygotowuje się na rewolucję związaną z czasem pracy kierowców. Aktualnie normy w tym zakresie dotyczą wyłącznie kierowców pojazdów ciężarowych pow. 3,5 tony, ale już za kilka miesięcy zostaną one rozszerzone o transport lekki.

Zgodnie z zapisami Pakietu Mobilności od lipca 2026 roku obowiązek zainstalowania tachografów będzie dotyczył pojazdów od 2,5 do 3,5 tony, które wykonują międzynarodowe przewozy. Jak zauważa Bartłomiej Zgudziak, ekspert Eurowag, dla tych przedsiębiorców oznacza to konieczność odnalezienia się w zupełnie nowej rzeczywistości.
Na pewno przewoźników czekają ogromne zmiany organizacyjne związane z pilnowaniem określonych limitów i wymaganych przerw w czasie jazdy, wyrobieniem odpowiednich dokumentów i rozliczeniami kierowców. Kluczowe w tym wszystkim jest dobre przeszkolenie pracowników, dla których zasady czasu pracy i obsługa tachografów są nowością. Duże znaczenie ma również dostosowanie wewnętrznych procedur do nowych wymogów.

Trzeba liczyć się również z kosztami zakupu i montażu tachografów, więc będzie to nie tylko wyzwanie organizacyjne, ale również finansowe, które w znacznym stopniu może obciążyć budżet pracodawców. Co istotne, nowe przepisy nie dotyczą wyłącznie samochodów zarejestrowanych po 1 lipca, a wszystkich pojazdów, które będą wykorzystywane do realizacji transportów międzynarodowych – dodaje Bartłomiej Zgudziak, Grupa Eurowag.

Przepisy w zakresie czasu pracy kierowców wpływają bezpośrednio na koszty ponoszone przed przedsiębiorców. W ostatnim czasie firmy dysponujące flotą pojazdów powyżej 3,5 tony były zobowiązane do wymiany tachografów na nowe, inteligentne modele. Do 2 marca br. przewoźnicy mogli starać się o refinansowanie zakupionych urządzeń. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z opcji tej skorzystało ok. 15 tys. przedsiębiorców.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

