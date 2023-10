Przełom na parkingach - jak zmiany w ustawie o elektromobilności wpłyną na właścicieli budynków niemieszkalnych?

Artykuł sponsorowany W 2025 roku polski sektor elektromobilności przeżyje przełom, za sprawą nowelizacji przepisów dotyczących stacji ładowania samochodów elektrycznych. Zmiany głównie dotkną właścicieli budynków niemieszkalnych, którzy zostaną zobowiązani do instalacji ładowarek do tzw. elektryków. Nowa ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych stawia na rozwijanie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, dążąc do zwiększenia dostępności ładowarek, wspierania elektromobilności i poprawy jakości powietrza. W 2025 roku polski sektor elektromobilności przeżyje przełom, za sprawą nowelizacji przepisów dotyczących stacji ładowania samochodów elektrycznych. Zmiany głównie dotkną właścicieli budynków niemieszkalnych, którzy zostaną zobowiązani do instalacji ładowarek do tzw. elektryków. Nowa ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych stawia na rozwijanie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, dążąc do zwiększenia dostępności ładowarek, wspierania elektromobilności i poprawy jakości powietrza.

Na czym polega nowelizacja ustawy Elektromobilność i paliwa alternatywne?

Czym są stacje ładowania samochodów elektrycznych z oprogramowaniem?

Gdzie konieczne może być zamontowanie stacji ładowania w 2025 roku?

Hotele — obiekty noclegowe stają się coraz bardziej zainteresowane instalacją stacji ładowania na swoich parkingach. Wprowadzenie stacji ładowania może przyciągnąć klientów, którzy korzystają z samochodów elektrycznych, a także stanowić dodatkowe źródło przychodów z opłat za ładowanie tzw. elektryka. Rozwiązanie z oprogramowaniem, dzięki swoimi możliwościom, świetnie sprawdzi się jako rozwiązanie dla gości oraz pracowników. Instytucje kulturalne: muzea, galerie sztuki, teatry i kina często posiadają własne parkingi z dużą liczbą miejsc parkingowych. Dla odwiedzających takie miejsca, stacje ładowania mogą stanowić udogodnienie, dzięki możliwości ładowania samochodu podczas brania udziału w wydarzeniu czy zwiedzania. To także krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Budynki biurowe — wprowadzenie stacji ładowania na parkingach przy budynkach biurowych może poprawić komfort pracowników oraz kontrahentów, którzy korzystają z samochodów elektrycznych. Ponadto firmy oferujące dostęp do stacji ładowania, są postrzegane jako bardziej nowoczesne i dbające o środowisko, co buduje ich przewagę konkurencyjną. Magazyny i fabryki, które posiadają więcej niż 20 miejsc parkingowych dzięki stacjom ładowania, mogą przyciągnąć do siebie najlepszych pracowników i zwiększyć konkurencyjność na rynku. Szkoły — szkolne parkingi są wykorzystywane przez: nauczycieli, personel, uczniów i rodziców. Stacje ładowania mogą znacząco ułatwić im codzienne funkcjonowanie poprzez możliwość naładowania pojazdu podczas przebywania w placówce. Szpitale często posiadają wiele miejsc parkingowych, które są wykorzystywane przez personel, pacjentów i gości. Instalacja stacji ładowania może poprawić komfort pacjentów oraz personelu, którzy korzystają z samochodów elektrycznych. Hale sportowe — stacje ładowania w pobliżu hal sportowych mogą przyciągać nowych gości, którzy cenią sobie troskę o środowisko i nowoczesne rozwiązania, a także chcą wygodnie naładować swój samochód elektryczny podczas brania udziału w wydarzeniach organizowanych na hali.

Nowelizacja przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku, wprowadza. Dotyczy to nieruchomości, które posiadają więcej niż 20 miejsc parkingowych i nie kwalifikują się jako małe lub średnie przedsiębiorstwa. Zgodnie z nową Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, należy zainstalować co najmniej jedną stację ładowania oraz zapewnić infrastrukturę umożliwiającą montaż dodatkowych ładowarek na co najmniej jednym stanowisku na 5 miejsc parkingowych. Ten obowiązek wchodzi w życie 1 stycznia 2025 roku, co oznacza, że tego dnia urządzenia muszą być gotowe do eksploatacji. Nowe przepisy przewidują kary za jego nieprzestrzeganie, co skłania zarządców budynków do podjęcia działań w celu dostosowania się do nowych wymagań.W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ładowarkami do samochodów, rynek oferuje coraz bogatszą gamę tych urządzeń. W ofercie firmy AutoID znaleźć można stacje ładowania pojazdów elektrycznych z oprogramowaniem . Jak działają te zaawansowane ładowarki? Przede wszystkim, aby rozpocząć proces ładowania samochodu elektrycznego, użytkownik musi uzyskać autoryzację, korzystając z odpowiednio skonfigurowanej karty RFID lub zarejestrowanych odcisków palców, które są wprowadzane do systemu. Istnieje. Te ustawienia mogą być dostosowywane zarówno indywidualnie, jak i dla wcześniej zdefiniowanych grup osób. Można także szybko i łatwo tymczasowo wyłączyć stację ładowania dla wszystkich użytkowników. Dodatkowo,Stacje ładowania pojazdów elektrycznych z oprogramowaniem do zarządzania nie pozwalają na bezpośrednie pobieranie opłat, ale dają możliwość dokładnego rozliczania użytkowników za zużytą energię., obejmujących dane ogólne, grupowe oraz indywidualne, co pozwala na naliczenie opłat za korzystanie z ładowarki. AutoID Polska S.A. dostarcza pojedyncze i dwustanowiskowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 22 kW, które mogą być montowane na ścianach lub specjalnych słupkach montażowych.Do 2025 roku przy sporej liczbie budynków niemieszkalnych zauważyć będzie można rozwój infrastruktury dla samochodów elektrycznych. W jakich miejscach stacje ładowania będą szczególnie pożądane?Warto podkreślić, że istnieje wiele innych miejsc, które będą musiały dostosować się do nowych przepisów, nakładających obowiązek instalacji stacji ładowania samochodów elektrycznych do 1 stycznia 2025 roku. Powyżej wskazano jedynie wybrane przykłady, na które warto zwrócić szczególną uwagę.