Na czym polega inwestowanie w fundusze typu ETF

Artykuł sponsorowany Od wybuchu pandemii Covid nie było na rynku chyba produktu inwestycyjnego o którym mówiło by się tyle co o funduszach ETF. Ta bardzo innowacyjna forma pasywnego wręcz inwestowania. O popularności tych produktów świadczą ich wyjątkowe cechy, ale też niewątpliwie swoiste zachłyśnięcie się inwestorów tymi produktami. W naszym artykule wyjaśniamy z czego wynika ta miłość rynku do ETF-ów, jak wybrać pierwsze fundusze na start. W końcu też wyjaśniamy na co zwrócić uwagę handlując tymi jednostkami na platformie tradingowej online.

Z czego wynika popularność funduszy ETF

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Fundusze ETF, czyli pasywne produkty inwestycyjne

Jak fundusze wybrać do inwestowania na start

Na co zwrócić uwagę handlując funduszami ETF online

O pasywnych sposobach zarabiania napisano już wiele. Teraz czas na pasywne produkty inwestycyjne i takim rozwiązaniem są właśnie fundusze ETF (z ang. exchangable traded fund). Po pierwsze w odróżnieniu od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych skład walorów wchodzących w wybrany ETF jest tworzony automatycznie. Po prostu wybrany ETF jest pełnym odzwierciedleniem danego indeksu giełdowego lub rynku surowców czy walut. Po drugie także w automatyczny sposób prowadzone są i rozliczane wszystkie transakcje za pomocą tych jednostek.Oba powyższe elementy sprawiają, iż prowizje od obrotu tymi jednostkami są najniższe na rynku. Są to też wiodące produkty onlinowych platform tradingowych, które właśnie na taki zautomatyzowany handel na dużą skalę pozwalają.Analizując i dobierając fundusze ETF na start do naszego portfela warto kierować się dwiema zasadami. Pierwsza z nich to dogłębne zrozumienie istoty samego produktu oraz indeksu z jakim jest skorelowany. Dużo przydatnych informacji pozwalających zrozumieć funkcjonowanie ETF-ów przynosi ten artykuł , gdzie niejako „rozebrano” ten produkt na czynniki pierwsze.Drugi aspekt wiąże się ze zrozumieniem rynku lub i indeksu z jakim dany ETF jest skorelowany. Jeśli więc jesteśmy ekspertami od rynku walut wybierajmy te ETF-y. Gdy do tej pory inwestowaliśmy w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, na start wybierzmy ETF-y powiązane z indeksem WIG lub WIG-20.Obracając jednostkami ETF na większą skalę z pewnością szybko zaczniemy korzystać z jednej z platform do handlu online. Zanim zdecydujesz się na którąś, odwiedź witrynę jednej z nich i wypróbuj opcję konta demo. To pozwoli Ci sprawdzić czy platforma ma wszystkie interesujące Ciebie fundusze oraz czy poruszanie się po niej jest dla Ciebie proste, zrozumiałe i intuicyjne.