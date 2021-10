Dyrektywa o sygnalistach - rodzaje kanałów zgłoszeniowych

Zbliża się termin 17.12.2021 r., który jest ostateczny na wdrożenie wymagań zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa o sygnalistach nakłada obowiązek wprowadzenia odpowiednich rozwiązań przez tysiące podmiotów publicznych oraz podmiotów prywatnych, szczególnie tych zatrudniających ponad 250 pracowników.

Posiadanie stosowanych procedur chroniących sygnalistę wewnątrz organizacji. Zapewnienie korespondencji z sygnalistą we wskazanych terminach w sposób bezpieczny, anonimowy i szyfrowany w celu umożliwienia zgłoszenia naruszenia przez kanał zgłoszeniowy.

Co Dyrektywa przewiduje?

Wewnętrzne kanały zgłoszeniowe

telefonicznie,

za pomocą innych systemów komunikacji głosowej lub

za pomocą bezpośredniego spotkania.

listownie,

z wykorzystaniem skrzynki-wrzutki znajdującej się na terenie organizacji,

za pomocą dedykowanego konta e-mail,

za pośrednictwem platformy online,

za pośrednictwem platformy typu intranet.

zapewnienie ochrony przed potencjalnymi działaniami odwetowymi, anonimowość i bezpieczeństwo, komunikacja z sygnalistą, w tym odpowiedź na zgłoszenie i przekazanie informacji dotyczących działań podjętych w wyniku zgłoszenia.

Co jest najważniejsze w cały akcie prawnym?Dziś swoją uwagę skupimy na kanale zgłoszeniowym.Dotychczas dużo powiedziano o tym, kto jest sygnalistą , jakie ma prawa oraz jakie ma obowiązki podmiot, który musi wdrożyć Dyrektywę o sygnalistach.Jak ważny jest wybór odpowiedniego kanału zgłoszeniowego i jakie są wobec niego wymagania świadczy chociażby to, że aż 73 razy pojęcie to pojawia się w oficjalnym tłumaczeniu na język polski Dyrektywy o sygnalistach. Poświęcony temu tematowi jest rozdział II „ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE I DZIAŁANIA NASTĘPCZE”, a w szczególności artykuły 7 i 8. Mowa w nich jest o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi do zgłaszania naruszeń wewnątrz organizacji.W przypadku, kiedy zachodzi ryzyko działań odwetowych sygnalista może z pominięciem kanału wewnętrznego zgłosić nieprawidłowość bezpośrednio przez kanał zewnętrzny lub ujawnić publicznie posiadane informacje. Jednakże, zgodnie z przepisami, stworzenie odpowiednich warunków dla sygnalisty powinno przyczynić się do promowania w organizacjach dobrej komunikacji i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, gdzie osoby dokonujące zgłoszenia postrzega się jako osoby istotnie przyczyniające się do samodzielnej naprawy i doskonałości w ramach organizacji. Zgłoszenia na temat naruszeń powinny docierać do wyznaczonych osób, które dysponują największymi możliwościami zbadania danego problemu oraz uprawnieniami do jego rozwiązania. Osoby takie powinny być odpowiednio umocowane w organizacji, powinny również cechować się wysoką etyką zawodową oraz dużym doświadczeniem życiowym i zawodowym. Ponadto jest również istotne to, by w celu skutecznego wykrywania naruszeń prawa Unii i zapobiegania im, informacje docierały do odpowiedzialnych osób szybko i skutecznie.Wewnętrzny kanał zgłoszeniowy powinien zatem zostać tak zaprojektowany, ustanowiony i obsługiwany, aby zapewniał anonimowość osobie dokonującej zgłoszenia i osobie trzeciej wymienionej w zgłoszeniu. Dostęp do informacji uzyskanych od sygnalisty powinny mieć tylko osoby upoważnione. Ustanowione kanały zgłoszeniowe muszą umożliwiać dokonywanie zgłoszeń na piśmie lub ustnie.Zgłoszenie ustne może być dokonane:Zgłoszenie pisemne może być dokonane:Przy wyborze kanału zgłoszeniowego ważnym aspektem jest:Ze wszystkich dostępnych kanałów, najbardziej odpowiednie są te, które umożliwią sprawną komunikację z sygnalistą (tzn. utrzymanie relacji aż do zakończenia sprawy), w dostępnej platformie przez 24 godziny i przez 7 dni w tygodniu. Wewnętrzny kanał umożliwia korespondencję z osobą dokonującą zgłoszenia bez wykorzystywania jego danych osobowych potrzebnych do komunikacji. Jednocześnie daje to dodatkowe zabezpieczenie przed ujawnieniem tożsamości sygnalisty większej grupie osób. Ułatwi to stosowanie procedur dotyczących ochrony sygnalisty i ograniczy stosowanie możliwego odwetu na nim.Oczywiście, będą za tym szły również nadużycia. Ale o tym, jak przed tym się zabezpieczyć, będzie mowa w kolejnym artykule.