Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną a decyzja o warunkach zabudowy

Jedną z przesłanek, jaką należy spełnić, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, jest posiadanie przez działkę budowlaną dostępu do drogi publicznej. Czym jest dostęp do drogi publicznej? Kiedy działka budowlana ma zagwarantowany dostęp do drogi publicznej? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski - Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Czym jest dostęp do drogi publicznej?

Czym różni się droga wewnętrzna od drogi publicznej?

Tym co odróżnia drogę wewnętrzną od drogi publicznej jest ich różny status właścicielski

Na czym polega zasada powszechnej dostępności?

Kto ponosi koszty utrzymania drogi wewnętrznej?

Przeznaczenie drogowe w planie miejscowym – co to oznacza?

