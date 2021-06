Czy dane z tablic rejestracyjnych to jednak dane osobowe i czy można je upubliczniać? To co rzuca się w oczy to brak jednoznacznej odpowiedzi. Sądy mówią że nie, UODO mówi że tak.

Przeczytaj także: Tajemnica telekomunikacyjna a udostępnianie danych abonenta na potrzeby postępowania cywilnego

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy dane z tablic rejestracyjnych to dane osobowe? Zdaniem autora artykułu numer rejestracyjny identyfikuje pojazd, a nie osobę.

Prezes UODO uznał tablice rejestracyjne za dane osobowe. Są więc takim samym rodzajem danych jak numer PESEL. Analizując sprzeczność w stanowiskach należy odnieść się do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjny w wyroku z 28 czerwca 2019 roku (I OSK 2063/17), który stwierdził, że:,ale z drugiej strony podkreślił jednak, że istnieje drugi pogląd mówiący, że:W kontekście dwóch wykluczających się podglądów, sąd przyjął stanowisko zgodnie z którym tablice rejestracyjne nie miały być traktowane jako dane osobowe, w związku z tym, że bez dużego zaangażowania i kosztów nie uda się nam powiązać numeru rejestracyjnego z konkretną osobą i przypisać go do konkretnego właściciela samochodu a wynika to również z formy własności użytkowanego auta gdzie właścicielem może być wypożyczalnia, bank lub firma leasingowa.Podobne stanowisko zaprezentował w czerwcu 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, gdzie podzielił w nim pogląd dotyczący stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego i uznał, że nawet gdyby numery rejestracyjne uznać za dane osobowe, to i tak sama ich publikacja mogłaby, ale niekoniecznie musiała, godzić w dobra osobiste. Należało by pokusić się o stwierdzenie, iż linia orzecznicza sądów uznaje, że numery rejestracyjne nie stanowią danych osobowych.W zasadzie od momentu wejścia RODO w życie nieprzerwanie trwa spór o to, czy tablice rejestracyjne można zaliczyć do danych osobowych, czy nie. Część ekspertów popiera kierunek orzecznictwa, ale są również głosy odnoszące się do stanowiska, że w większości krajów UE numery rejestracyjne samochodów są uznawane za dane osobowe.W mojej ocenie w teorii numer rejestracyjny identyfikuje pojazd, a nie osobę.