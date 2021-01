Sprzedaż zabawek zarówno w Polsce, jak i na terenie Europy, zobowiązuje przedsiębiorcę do uzyskania oznaczenia CE. Symbol ten nie tylko poświadcza, że mamy do czynienia z europejskim, jakościowym produktem, ale też potwierdza jego zgodność z unijnymi przepisami. Tym samym gwarantuje konsumentowi, że zabawka spełnia odgórne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i jakości wykonania. Jak uzyskać takie oznaczenie?

Dyrektywa i normy

Analiza zabawki

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak uzyskać certyfikat CE dla zabawki? W celu oznakowania zabawki symbolem CE, wprowadzono dyrektywę nr 2009/48/WE. Pobieramy ją i weryfikujemy jej zakres oraz zawarte w niej wyłączenia.

Identyfikacja wszystkich potencjalnych zagrożeń, do jakich może przyczynić się zabawka (np. jej małe elementy mogą zostać połknięte przez dziecko). Analizie należy poddać wszystkie aspekty życia produktu: jego transport, składowanie, użytkowanie, ewentualną konserwację i naprawę, a nawet utylizację. Wskazanie poziomu ryzyka dla zagrożeń, które wyznaczyliśmy – czyli określenie, w jakim stopniu są one prawdopodobne i szkodliwe. Decydujemy też, czy konkretny poziom ryzyka jest akceptowalny. Jeżeli nie, będziemy musieli podjąć działania zapobiegawcze, np. umieścić ostrzeżenie na opakowaniu.

Moduł oceny zgodności

Jakie badania trzeba przeprowadzić?

W module A: informacje na temat badań znajdziemy w większości norm. Ich treść opisuje nie tylko sposób ich prowadzenia, ale też ilość próbek potrzebnych do analizy.

W module B: o ilości, rodzaju i charakterze badań decyduje jednostka notyfikowana, do której się zgłosimy. Po ich wykonaniu trzeba złożyć wniosek o wydanie certyfikatu zatwierdzającego spełnienie norm.

Skompletowanie dokumentacji

Ogólny opis zawierający podstawowe informacje o produkcie.

Model 3D albo rysunki techniczne produktu.

Instrukcję obsługi zabawki dla użytkownika – w języku, w którym produkt ma być sprzedawany.

Wykaz zastosowanych norm, których użyliśmy w procesie oceny zgodności.

Opisy i objaśnienie techniczne.

Wyniki wszystkich badań i obliczeń.

Różnego rodzaju schematy, np. elektryczne.

Sprawozdania z badań potwierdzające spełnienie norm oraz opis rozwiązań, które podjęto w celu ich spełnienia.

Procedury produkcji (tylko przy zabawkach produkowanych seryjnie).

Przytwierdzenie etykiety CE

Wystawienie deklaracji zgodności

Deklarację należy wystawić w języku każdego kraju, w którym produkt będzie dystrybuowany.

Musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy.

Trzeba przechowywać ją wraz z dokumentacją techniczną przez minimum 10 lat.

