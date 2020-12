Prowadzisz sklep internetowy? Poznaj Amazon Brand Registry

Każdy przedsiębiorca sprzedający online powinien poznać zalety programu Amazon Brand Registry. Podobnie jak Strefa Marek Allegro, pozwala on zwiększyć przychody, poprawić pozycjonowanie i oferuje sprzedawcom znacznie lepszą reklamę. Co ważniejsze, jest to jeden z pierwszych i najpopularniejszych tego typu programów na rynku. Na czym polega Amazon Brand Registry i jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać jego uczestnikiem?

To program skierowany do podmiotów oferujących produkty za pośrednictwem strony Amazon. Zapewnia wiele korzyści marketingowych, w tym:To atrakcyjna opcja również dla samych klientów. Mają dzięki temu pewność, że nabywają produkt z zaufanego źródła, czyli od sprzedawcy posiadającego prawa do swojej marki.Przedsiębiorcy przystępujący do Amazon Brand Registry zyskują większą kontrolę nad prezentacją swojej marki w serwisie. Otrzymują dostęp do wielu przydatnych narzędzi, pozwalających decydować o wyglądzie tytułu oferty, zdjęć, czy opisów produktów. Poza tym pozycjonowanie towarów na listach jest znacznie lepsze w ramach ABR. Kupujący są zachęcani do wystawienia ocen produktom w zamian za kartę podarunkową w wysokości 1-3$.To nie wszystko. Dochody ze sprzedaży w programie ABR rosną dzięki tzw. kontroli nad Buy Boxem, której skuteczność potwierdzono badaniami. Chodzi o specjalne traktowanie, w ramach którego po wybraniu przez użytkownika przycisku kup teraz istnieje znacznie większa szansa, że kupi on produkt od uczestnika Amazon Brand Registry (a nie od innych producentów oferujących tę samą rzecz).Inne istotne korzyści to możliwość stworzenia unikalnego adresu URL dla produktu, dostęp do nagłówkowych reklam wyświetlanych pod kategoriami produktów (tzw. Headline Search Ads), oraz szeroko zakrojona ochrona marki.W przypadku tego ostatniego rozwiązania warto wymienić chociażby dedykowany zespół ekspertów, który zwalcza naruszenia marki przez 24h na dobę. Specjaliści Amazona rozpatrują zgłoszenia przez siedem dni w tygodniu, w dość krótkim czasie – od 4 do 8 godzin. Robią to jednak nie tylko z inicjatywy użytkownika, ale też proaktywnie, czyli samodzielnie wyszukują i likwidują potencjalne zagrożenia.W ramach Amazon Brand Registry zyskujemy też dostęp do wielu innych praktycznych funkcji i narzędzi:Aby zostać uczestnikiem program Amazon Brand Registry, trzeba posiadać zastrzeżony znak towarowy na terytorium całej Unii Europejskiej w formie słownej lub słowno-graficznej. Ochrona powinna obowiązywać w każdym kraju, w którego oddziale zamierza się prowadzić sprzedaż. Można mieć również aktywne zgłoszenie rejestracyjne wypełnione za pomocą Amazon IP Accelerator.Co więcej, znak towarowy powinien być dobrze widoczny na sprzedawanych towarach , gdyż ułatwi to jego wyszukanie przez algorytmy.Program Amazon Brand Registry to interesujący sposób na promocję i ochronę marki. Gwarantuje wsparcie dla sprzedających, odciążając ich z samodzielnej walki z naruszeniami ze strony innych użytkowników. Pozwala również na uatrakcyjnienie oferty poprzez wykorzystanie wielu przydatnych narzędzi.Poza tym zwiększa zaufanie ze strony klientów, dając im gwarancję bezpiecznych zakupów ze sprawdzonego źródła. Ze względu na szeroki zakres programu, Amazon Brand Registry jest atrakcyjnym rozwiązaniem zarówno dla osób, które rozwijają działalność, jak i tych od lat funkcjonujących na rynku.