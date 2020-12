Orange musi oddać niewykorzystane środki z kont pre-paid. Operatora zobowiązał do tego prezes UOKiK Tomasz Chróstny. To czwarta decyzja w sprawie zwrotu niewykorzystanych środków, które zostały na karcie po przeniesieniu numeru do innego operatora.

Przeczytaj także: Play zwróci niewykorzystane pieniądze z kont pre-paid

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Orange odda niewykorzystane środki z kont pre-paid Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał spółkę Orange Polska do zwrotu konsumentom pieniędzy pozostałych po wygaśnięciu konta pre-paid.

Orange Polska to ostatnia z badanych przez nas największych sieci, która nie oddawała konsumentom mającym telefony na kartę niewykorzystanych pieniędzy. Cieszę się, że uporządkowaliśmy tę praktykę, zaś konsumenci mogą odzyskać od operatorów pieniądze pozostałe na ich kontach pre-paid. Utrata niewykorzystanych środków zgromadzonych na koncie pre-paid z powodu braku kolejnego doładowania to utrudnianie zmiany operatora, co jest zakazane przez Prawo Telekomunikacyjne i Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Operatorzy mają obowiązek uczciwie rozliczać się z konsumentami przy zmianie dostawcy usług – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Jak ubiegać się o zwrot pieniędzy w Orange Polska?

Uprawnieni będą klienci, którzy w chwili złożenia wniosku mają co najmniej 6-miesięczny staż w sieci Orange lub sieci nju mobile.

Konsumenci muszą złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanych środków w ciągu 30 dni od zmiany operatora lub upływu okresu ważności połączeń przychodzących.

Mogą to zrobić osobiście w autoryzowanych salonach Orange Polska, poprzez specjalny formularz elektroniczny dostępny w internecie lub telefonicznie, dzwoniąc na numer infolinii Biura Obsługi Klienta (ta ostatnia możliwość tylko do 1 kwietnia 2021 r.).

Zgodnie z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej spółka może pobrać niewielką opłatę manipulacyjną – na podstawie decyzji zobowiązującej jej wysokość nie może jednak przekroczyć 20 zł.

Zwrotowi nie będą podlegały środki powyżej nominalnej kwoty doładowania. Przykład: konsument doładował konto kwotą 50 zł. Była to oferta promocyjna, więc otrzymał dodatkowe 25 zł i na koncie łącznie miał do wykorzystania 75 zł. W momencie zmiany operatora na koncie pozostało mu 55 zł, ponieważ wykorzystał tylko 20 zł. Przysługuje mu zwrot 50 zł (nominalna wartość doładowania) pomniejszony o opłatę manipulacyjną.

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku, Orange Polska przeleje pieniądze na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy.

Wcześniej Prezes UOKiK zobowiązał do zmiany tej praktyki sieci T-Mobile Play oraz ukarał spółkę Polkomtel karą w wysokości ponad 20 mln zł.Procedury zwrotu pozostałych na koncie pre-paid pieniędzy przy zmianie operatora regulują przepisy unijne. Zasady te określa Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, który wszedł w życie w grudniu 2018 roku. Operator na wniosek konsumenta musi zwrócić niewykorzystane na jego koncie pre-paid środki. Może za to pobrać opłatę współmierną do rzeczywiście poniesionych kosztów, jeśli zostało to określone w umowie.Jakie praktyki Orange Polska zostały zakwestionowane przez UOKiK? Operator zastrzegał w stosowanych przez siebie wzorcach umów usług przedpłaconych, że wartość niewykorzystanego limitu jest automatycznie anulowana, chyba że klient ponownie doładuje konto, przedłużając jego ważność. Jeśli konsument tego nie zrobił, bo np. zapomniał, a chciał zmienić operatora, tracił niewykorzystane środki. Mogło go to zniechęcić do wyboru konkurencyjnej firmy, nawet jeśli otrzymał lepszą ofertę.Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał Orange Polska do wprowadzenia procedury zwrotu pozostałych na koncie pre-paid pieniędzy. Ma to nastąpić w ciągu miesiąca od daty uprawomocnienia się decyzji. Do tego czasu spółka musi poinformować o nowych zasadach wszystkich konsumentów usług przedpłaconych, przy czym osoby po 65 roku życia dowiedzą się o prawie do zwrotu środków z wiadomości sms.