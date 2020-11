Czy pracodawca może wysłać pracowników na obowiązkowe testy COVID-19? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, co spowodowało również różne punkty widzenia w środowisku prawniczym. Mamy zbieg przepisów: z jednej strony regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, a z drugiej – przepisy prawa pracy.

Należy zwrócić uwagę na art. 94 pkt 4 Kodeksu pracy (dalej: K.p.), zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany w szczególności zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a z drugiej strony na art. 207 par. 2 K.p., na podstawie którego pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.Zdaniem zwolenników tej interpretacji, z uwagi na te obowiązki szef firmy może, jeżeli ma podejrzenia, że pracownik jest zarażony, wysłać go na taki test. Osoba zakażona stanowi bowiem zagrożenie dla zdrowia innych zatrudnionych osób. Prezes UODO, zwrócił uwagę, że w przypadku, w którym pracownik wyrazi zgodę na taki test, w ramach podporządkowania się woli pracodawcy, to dobrowolność tej zgody może być uznana za wątpliwą. A wynika to z faktu istnienia w firmie hierarchii, której pracownik musi się poddać i rekomenduje poszukania podstaw prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników m.in. dotyczących ich zdrowia w związku z zapobieganiem COVID-19 w przepisach dotyczących zapobiegania pandemii. Zgodnie z art. 17 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – tzw. specustawy, Główny Inspektor Sanitarny posiada uprawnienia, aby m.in. wskazywać na przyjmowanie właściwych rozwiązań. Zatem to służby sanitarne, a nie pracodawcy, powinny wskazywać kierunki podejmowanych działań – przypomina urząd, według którego to te przepisy powinny stać się podstawą prawną włączającą również pracodawców w proces zwalczania pandemii, gdyż z obowiązujących przepisów prawa pracy takie uprawnienia nie wynikają.W mojej ocenie pracodawca podejmując decyzję dotyczącą skierowania pracowników na obowiązkowe testy COVID-19 powinien wdrożyć odpowiednią dokumentację w swojej organizacji dotyczącą tego obszaru.