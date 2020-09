Wcześniejsza spłata kredytu: prowizje muszą zwrócić również firmy pożyczkowe

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego nakłada na pożyczkodawcę obowiązek zwrócenia konsumentowi proporcjonalnej część pobranych opłat i prowizji – wskazał UOKiK w związku z wydaniem decyzji odnośnie rozliczeń prowadzonych przez 18 firm pożyczkowych.

Alior Bank, BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank, Millennium Bank, Nest Bank, PKO BP, Pekao SA, Santander Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Volkswagen Bank Polska.

Aasa Polska, Eurocent, Euroexpert, Euro Providus, Everest Finanse, Honesta Finanse, iCredit, Kredyty Partnerskie, Mikrokasa, Optima, Profi Credit Polska, Takto Finanse, Unilink Cash, Vivus Finance, Zaplo. Złotówka Duo, Złotówka Bis, Złotówka Three.

Metoda liniowa polega na tym, że instytucja finansowa dzieli wszystkie koszty pozaodsetkowe przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa. Wynik mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania i tę kwotę powinna oddać konsumentowi.



Uwaga – możesz ubiegać się o zwrot części opłat za spłacony wcześniej kredyt konsumencki lub pożyczkę, jeżeli zawarłeś umowę po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, tj. po 18 grudnia 2011 roku. Terminy przedawnienia roszczeń wynoszą 10 lat dla spłat dokonanych przed 9 lipca 2018 r., 6 lat - dla spłat dokonanych po tej dacie.

Przypomnijmy, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez TSUE w wyroku z 11 września 2019 roku (C-383/18) wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego lub pożyczki uprawnia kredytobiorcę do otrzymania proporcjonalnego zwrotu pobranych opłat i prowizji.UOKiK dba o to, aby z reguły tej mogli korzystać również polscy konsumenci. W lipcu zobligowanych do jej przestrzegania zostało 14 banków:Teraz Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał kolejne decyzje, tym razem wobec 18 firm pożyczkowych:Część z nich już wcześniej zaniechała nieprawidłowych rozliczeń, część została do tego zobligowana wskutek decyzji Prezesa Urzędu. Klienci wszystkich firm pożyczkowych mogą składać reklamacje i żądać proporcjonalnego zwrotu opłat i prowizji za wcześniejszą spłatę kredyty konsumenckiego lub pożyczki z zastosowaniem metody liniowej.W toku są również kolejne 4 postępowania z zarzutem naruszania art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim oraz 5 postępowań wyjaśniających.Zgodnie z szacunkami UOKiK, konsumenci mogą odzyskać z banków i firm pożyczkowych około 1,5 miliarda złotych z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub pożyczki – warto jak najszybciej złożyć reklamację, będącą podstawą do odzyskania środków pobranych od klientów w ramach opłat i prowizji. Proporcjonalna ich część musi zostać zwrócona konsumentom w przypadku wcześniejszej spłaty produktu finansowego.