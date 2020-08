Czy hulajnoga elektryczna jest bezpieczna? Oto, co pokazały wyniki kontroli IH

Hulajnoga elektryczna cieszy się wśród Polaków coraz większą popularnością. Czy jednak ich użytkowanie zapewnia nam bezpieczeństwo? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali inspektorzy IH. Oto wnioski, do których doprowadziła kontrola przeprowadzona w II kwartale 2019 roku.

9 placówek detalicznych,

8 sklepów wielkopowierzchniowych,

3 sprzedawców hurtowych.

w 11 przypadkach niedołączenie deklaracji do wyrobu,

w 15 przypadkach jej nieprawidłowe sporządzenie (brak opisu maszyny, brak nazwy i adresu producenta, brak odniesienia do właściwej dyrektywy, niewskazanie norm zharmonizowanych zastosowanych w procedurze oceny zgodności, brak dwóch ostatnich cyfr roku oznaczających rok, w którym umieszczono znak CE, brak danych osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela).

w 32 przypadkach nieprawidłowe sporządzenie instrukcji obsługi hulajnogi elektrycznej lub innych weryfikowanych sprzętów (brak instrukcji w języku polskim, brak wymaganych ostrzeżeń, brak informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania maszyny, brak opisu zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem),

w 28 przypadkach niewłaściwe oznakowanie hulajnogi elektrycznej (brak nazwy i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, brak określenia maszyny, brak roku budowy).

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Hulajnoga elektryczna Znak CE pozwala domniemywać zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami określonymi w stosownych przepisach

Jak informuje UOKiK, działania kontrolne objęły 41 rodzajów wyrobów ( hulajnogi elektryczne , rowery, deskorolki) u 20 przedsiębiorców, w tym:Kontrola prawidłowości wystawienia i dołączenia do wyrobu deklaracji zgodności wykazała:Z kolei w ramach kontroli oznakowania CE nieprawidłowości wykryto tylko w jednym przypadku.Jak zatem wynika z powyższego, kontrola hulajnóg elektrycznych i innych podobnych im sprzętów dowiodła całkiem pokaźnej liczby nieprawidłowości. I wprawdzie miały one charakter formalny, co umożliwiało ich usunięcie w ramach dobrowolnych działań naprawczych, to jednak należy podkreślić, że np. brak dostatecznej informacji o sposobie korzystania z hulajnogi elektrycznej, deskorolki czy roweru, to prosta droga do ich niewłaściwego użycia i w konsekwencji obrażeń.