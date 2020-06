Jakie instrumenty wsparcia dla firm w związku z pandemią COVID-19?

Wsparcie płynnościowe Banku Gospodarstwa Krajowego

Średni i duzi przedsiębiorcy mogą ubiegać się o gwarancje i poręczenia udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, stanowiące zabezpieczenie do 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją mającego na celu zapewnienie płynności finansowej. Wartość gwarancji wynosić może od 3,5 do 200 mln zł, a okres jej trwania to maksymalnie 27 miesięcy.

Dodatkowa forma wsparcia w postaci dopłat do kredytów obrotowych zaciągniętych przez przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową lub którzy są zagrożeni utratą tej płynności w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19. Wsparcie udzielane jest w formie dopłaty do oprocentowania kredytu i wynosi maksymalnie 2 punkty procentowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów UE lub 1 punkt procentowy dla dużych przedsiębiorców. Dopłaty mają stanowić pomoc publiczną w oparciu o Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19) – limit 800 tys. EUR na przedsiębiorstwa powiązane (do limitu włączane są również inne formy pomocy publicznej wypłacane w oparciu o Tymczasowe ramy).