UOKiK: 1/3 zabawek dla dzieci kwalifikuje się do wycofania z rynku

Wybór odpowiedniej zabawki dla dziecka może wydawać się banałem. Jeżeli jednak będziemy zwracać uwagę również na kwestie jej bezpieczeństwa, to wówczas sprawa może okazać się już nie taka prosta. Z okazji Dnia Dziecka Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tradycyjnie już przypomina, jak wybrać bezpieczny prezent dla najmłodszych. Sugestie UOKiK są tym bardziej warte uwagi, że prowadzone przez IH kontrole ciągle dowodzą, że w wielu przypadkach bezpieczeństwo produktów dla dzieci pozostawia wiele do życzenia.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy dostępne na polskim ryku zabawki dla dzieci są bezpieczne?

Co wzbudza wątpliwości Inspekcji Handlowej?

Na co zwracać szczególną uwagę, kupując upominki dla najmłodszych?



Kliknij, aby powiekszyć fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com Zabawki W zeszłym roku Inspekcja Handlowa skontrolowała ponad 2,6 tys. zabawek, stwierdzając nieprawidłowości w 0,7 tys. z nich.

Bezpieczeństwo zabawek dla dzieci - rodzicu, pamiętaj:

Każda zabawka powinna posiadać znak CE, który potwierdza zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa. Znajdziesz go zabawce, opakowaniu, na metce.

Kupuj zabawkę dostosowaną do wieku dziecka. Dla malucha poniżej 3 roku, zabawki z tym znakiem są nieodpowiednie.

Sprawdź, czy nie odrywają się od niej małe elementy i czy maluch nie ma zbyt łatwego dostępu do baterii w zabawkowym telefonie. Zwróć uwagę na to, czy zabawka nie ma ostrych i wystających części, które mogłyby zranić dziecko. Np. obejrzyj pod tym kątem maskotkę, kierownicę roweru, ramę wózka dla lalek.

Składane zabawki takie jak wózki, deski do prasowania, krzesełka, stoły powinny mieć blokadę, która zabezpieczy przed przypadkowym złożeniem. Zwróć uwagę na dołączone instrukcje i zawarte w nich ostrzeżenia. Niektóre zabawki podczas użytkowania mogą wymagać twojego nadzoru.

Maleńkie dzieci mają delikatny i wrażliwy słuch, w związku z czym zbyt głośne dźwięki powodują ryzyko jego uszkodzenia. Maksymalny poziom głośności zabawki może wynieść 90 dB. Jeżeli już w sklepie dźwięk wydaje się zbyt głośny, natarczywy – wybierz inny produkt.

Masz prawdo do reklamacji z rękojmi, gdy zabawka się zepsuje. W tym celu zachowaj dowód zakupu.

Jeżeli kupujesz przez internet, możesz zrezygnować z zakupów w ciągu 14 dni bez podawania powodu.

Gdy masz wątpliwości co do jakości zabawki, zgłoś się do Inspekcji Handlowej.

- Wybierając zabawkę pamiętajmy, że powinniśmy każdorazowo zwrócić uwagę na kilka ważnych, wskazanych poniżej elementów, które chronią obdarowane dziecko przed zagrożeniem, jakim jest dla niego niebezpieczna zabawka. 1/3 zabawek dla dzieci poddawana badaniom w laboratoriach UOKiK jest przez nas kwalifikowana do usunięcia z rynku. Bądźmy zatem ostrożni i weryfikujmy bezpieczeństwo zabawek przed ich zakupem zdając się na rozsądek, nie zaś reklamę czy nalegania ze strony nieświadomego zagrożeń dziecka. Jako dorośli jesteśmy przecież odpowiedzialni właśnie za najmłodszych, kochanych przez nas, konsumentów – podkreśla Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Jak czytamy w najświeższym komunikacie UOKiK, w minionym roku inspektorzy IH znowu ruszyli w kraj, badając bezpieczeństwo dostępnych na rodzimym rynku zabawek dla dzieci. Pod lupę wzięli przeszło 2636 produktów, stwierdzając nieprawidłowości w 703 nich (26,7 proc.). W największej ilości przypadków dotyczyły one oznakowania - brakowało informacji o producencie, wymaganych ostrzeżeń, instrukcji użytkowania, czy znaku CE poświadczającego zgodność z wymogami narzuconymi przez europejskie prawo.517 zabawek dla dzieci poddano szczegółowym badaniom w laboratoriach UOKiK - tu nieprawidłowości dyskwalifikujące z rynku dotyczyły aż 181 produktów (35 proc.). Najczęściej odpadały z nich małe części, które dziecko łatwo mogłoby połknąć, w maskotkach pękały szwy i w związku z tym wystawało wypełnienie. Popularne slime’y miały przekroczoną dopuszczalną wartość migracji boru - ten pierwiastek jest składnikiem boraksu i nadaje zabawce elastyczność, ale płynny slime nie może mieć go więcej niż 300 mg/kg. W przeciwnym razie może powodować mdłości, wymioty, pobudzenie i nawet zaburzenia układu nerwowego.Pracownicy laboratorium weryfikują również zawartość ftalanów w plastikowych zabawkach, występowanie alergenów czy węglowodorów aromatycznych (WWA) – te ostatnie są najczęściej w barwionej na czarno gumie. W 36 zabawkach znaleziono zbyt wysokie stężenie tych substancji. Np. w piłce zawartość ftalanów wyniosła 50 proc. (limit to od 0,1 proc. do 0,3 proc. masy zabawki, w zależności od rodzaju ftalanu), w oponach samochodu znajdowało się zbyt dużo WWA.W większości przypadków wadliwe zabawki zostały wycofane z rynku.